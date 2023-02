Por otra parte, la diaria consultó a García sobre la ley de reparación integral a víctimas de la guerrilla, que está a estudio de Diputados, que ha recibido críticas por entenderse que se equipara la violencia ejercida por el Estado con la que ejercieron grupos armados de particulares. Ante esto, el ministro apuntó que “es de Justicia que aquellos que fueron víctimas de un momento trágico de la vida del Uruguay, en las circunstancias que fuera, tengan esa reparación”.

“Todos sabemos que no hubo un solo protagonista”, afirmó García y aseguró que además del terrorismo de Estado hubo una guerrilla que “mató gente”, por lo tanto, no entiende “porqué se mira este espacio de la historia tan trágico que vivimos los uruguayos con parcialidad, diciendo aquí hay derechos y aquí no, cuando la tragedia que se vivió fue de todo el Uruguay, creo que es un tema de justicia proceder así”.