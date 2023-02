El presidente Luis Lacalle Pou se refirió brevemente a la condena que recibió su exjefe de seguridad, Alejandro Astesiano. En una rueda de prensa, en la reinauguración del centro Cachón, Lacalle fue consultado por el tema y se limitó decir: “Quiero simplemente referir a lo que dije siempre: ‘Está en la Justicia’. Hoy la Justicia habló”.

Consultado sobre si entiende que la condena por cuatro delitos es un “cierre”, Lacalle repitió: “La Justicia habló, sobre este caso no me corresponde opinar, simplemente que la Justicia habló”.

También fue consultado sobre si esto implica un cierre del uso político del tema, a lo que respondió: “Ni idea si políticamente se terminó porque yo políticamente no lo usé, preguntales a los que lo usan políticamente”.

Además, Lacalle dijo que no cabe “la menor duda” de que se dijeron “cosas de más”, en referencia a cómo la oposición trató el tema. “No voy a entrar en discusiones menores; cada uno sabe lo que hace con su boca, cada uno sabe lo que hace con sus acciones políticas y cada uno sabe después las consecuencias que eso tiene en los enfrentamientos políticos, pero ta, son cosas que pasan”, finalizó.

Discurso del 2 de marzo

Lacalle Pou también habló sobre el balance que hará en el Parlamento el próximo 2 de marzo, cuando rendirá cuentas de lo hecho hasta el momento y proyectará este año, en el que “va a haber conclusiones de obras importantes, el inicio de obras de infraestructura importantes y otras cosas propias de los uruguayos”.

“Ante el Parlamento, que son los representantes del pueblo, rendimos cuentas y tratamos de proyectar lo que va a pasar en el futuro. En este mundo tan incierto, tan cambiante, la capacidad que tengamos de dar certidumbre en lo posible a nuestros ciudadanos va a hacer que la gente pueda estar un poco más tranquila en distintos aspectos”, agregó.

Con respecto a la convocatoria que hicieron en redes militantes del Partido Nacional para acudir a las barras ese día, el mandatario apuntó que él no puede hacer política partidaria, por lo que no incitará a nadie a ir como partido político. “Mi bandera hasta el 1º de marzo de 2025 es la de Uruguay, después sigue siendo la de Uruguay, pero voy a poder tener una bandera política partidaria. Hasta ese momento yo me he mantenido totalmente afuera de cualquier discusión o acción política, porque soy el presidente de todos los uruguayos”.