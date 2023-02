Consultado por la diaria días atrás sobre el futuro de la coalición de gobierno, el senador colorado Germán Coutinho manifestó que el bloque “tiene que ir avanzando” y “hay que afinarlo mucho más, porque la coalición llegó para quedarse y va a ir junta en el próximo período”. A su entender, se debería elaborar un nuevo “Compromiso por el país” antes de octubre de 2024, dado que en noviembre de 2019 “fue una experiencia positiva, funcionó”, y hoy es la “hoja de ruta” del gobierno.

En una línea similar, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló el martes a El País que “en la medida en que la coalición continúe, y todo indica que así será, se debería contar con una propuesta programática”. Sin embargo, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, salió este miércoles a desmarcarse de sus socios, y durante su intervención habitual en el programa Estado de situación, de Radio Oriental, dijo estar “en total desacuerdo con una propuesta de esas”.

Manini señaló que CA “es un partido que tiene su propuesta diferente y queda en evidencia un día sí y otro también”, y se refirió puntualmente a las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, quien entendió que “no es viable” el proyecto de reestructuración de deudas del partido, como un ejemplo sobre lo que tienen “un punto de vista totalmente diferente”.

“¿Cómo vamos a llegar a un programa común cuando tenemos problemas de visión [respecto] de los problemas de la gente y de la solución?”, se preguntó el excomandante en jefe del Ejército, quien entiende que “la reestructura de la deuda se impone, le guste o no a determinada dirigencia o determinado funcionario”.

Asimismo, citó otros puntos en los que CA ha estado en desacuerdo con el resto de los partidos, como la ley de suelos de prioridad forestal, “las políticas de drogas, la tenencia compartida” o “el relato de la historia reciente y las medidas que se toman para terminar con esta venganza que están llevando adelante quienes no pudieron salir todavía de la fractura del pasado reciente”, así como también las posturas sobre “la ideología de género, que nos escandaliza y hemos calificado de perversa” cuando existen “sectores de la coalición que levantan esas banderas”.

Según Manini, “hay tantas diferencias profundas” en la “visión de los problemas de la gente” que no ve “cómo llegar a un programa común”, e insistió con que “CA es diferente”, aunque reconoció que aún integran la coalición porque se tienen “algunas coincidencias importantes”, como son “el respeto a la libertad individual, a la propiedad privada, la valoración del esfuerzo como forma de salir adelante en la vida”.

“Cabildo Abierto es esencial para el ciudadano de a pie, ese ciudadano que ha encontrado en un partido esa voz que nunca tuvo [...], no tiene ni pies ni cabeza una propuesta de esas”, sentenció.

Andújar: “Equipo que gana no se toca”

Consultado por la diaria, el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar coincidió en que “los partidos son distintos” porque “conceptualmente a veces en muchos temas piensan distinto”, aunque opinó que el antecedente del “Compromiso por el país fue muy exitoso”. En esa línea, afirmó que “la experiencia nos dice que el ‘Compromiso por el país’ se firmó luego de la elección nacional y antes del balotaje, y equipo que gana no se toca”, en el entendido de que “si funcionó bien desde el punto de vista estratégico” no ve “la razón de cambiarlo, a no ser que sea muy contundente la explicación [de Coutinho]”.

Según el legislador, que en marzo asumirá como presidente de la Cámara de Representantes y además ha sido uno de los primeros dirigentes del PN en hablar explícitamente de candidaturas –se encolumna junto con otros dirigentes blancos detrás de Laura Raffo–, la competencia electoral “no solamente es por el gobierno”, sino que “están aquellos departamentos donde se disputan las bancas en la Cámara de Diputados, también está el Senado”, y es la propia campaña “la que lleva a marcar esa distancia”.