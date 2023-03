Con el comienzo de marzo, empezó a regir el aumento de la contribución inmobiliaria en Montevideo. Ni un día se hizo esperar la polémica, ya que el mismo 1° de marzo el edil de Montevideo por el Partido Nacional (PN) Javier Barrios Bove dijo a El País que vecinos de la ciudad le plantearon que tuvieron un gran aumento en el pago de la contribución, que en algunos casos llegó hasta un 50% más.

En diálogo con la diaria, Barrios Bove recordó que durante la Rendición de Cuentas pasada la Intendencia de Montevideo (IM) propuso aumentar la última franja de la contribución inmobiliaria: “Las alícuotas antes iban del 0,25% al 1,4%, ahora la última franja paga 1,8%. Eso nosotros lo votamos en contra porque, si bien se argumentaba que quien tiene más, pague más, eso ya ocurría”, apuntó.

De acuerdo al edil, los inmuebles de las franjas superiores son los que tuvieron un aumento de entre 30% y 50% más. Sin embargo, de acuerdo a información que le ha llegado de contribuyentes, “hay otras franjas que vieron modificado el valor de su contribución, en algunos casos en 20% o 30%”. El edil puso como ejemplo el caso de un inmueble ubicado en el centro: “Un apartamento en 18 de Julio y Tacuarembó, con dos dormitorios, bien clase media, pasó de pagar 10.500 pesos a 17.780 pesos; ahí tenés casi un 50% de aumento”.

Planteó que no tiene contabilizadas las denuncias, pero que “llegan todos los días”, y agregó que “en la medida que esto tome grado público y lleguen las facturas, se va creando la indignación”. Según dijo, van a recoger la mayor cantidad de documentación posible y después “analizarán los pasos a seguir”.

Propiedad millonaria

Por su parte, Nicolás Lasa, edil por el Frente Amplio, dijo a la diaria que las denuncias por aumento de la contribución “no se plantearon formalmente en ningún espacio”, pese a que “hay herramientas que tienen todos los legisladores y legisladoras, que podían haber instalado el tema, pero no lo hicieron”. En ese sentido, contó que el jueves tuvieron una sesión y una reunión previa en la que el PN “no hizo ningún planteo referido al tema”.

Lasa comentó que leyó en la prensa los recibos con los datos del pago de la contribución y vio que en el caso que se presenta el pago es de 300.000 pesos: “Cuando uno va a cuánto debería valer esa propiedad para pagar 300.000 pesos de contribución, se encuentra con que son propiedades que valen más de 1.500.000 de dólares. No creo que una persona que tenga una propiedad millonaria no esté en condiciones de poder hacer un aporte en consecuencia”, argumentó. Agregó que, con el reclamo, “está claro a quién se está defendiendo”.

El frenteamplista añadió que no constataron ninguna irregularidad y que “hay que estudiar si esos casos fueron planteados a la intendencia, pero no se le está cobrando a nadie por encima de lo que se votó en setiembre del año pasado”. Afirmó que se comunicaron con la comuna y que informaron que no hay ninguna irregularidad en el cobro de las contribuciones. Además, dijo que “le gustaría conocer caso a caso” y que, “en última instancia, si hay un error se corrige”, ya que “un contribuyente nunca va a pagar si se trata de un error”.

“Esperamos tener más información para saber bien de qué se está hablando, para que no se confunda a la población. Se genera una situación en la que aparentemente se está aumentando por fuera de lo acordado, cuando en realidad tenemos una medida que está tomada para atender la justicia tributaria, que al cabo de 2023 y 2024 va a beneficiar a 76% de los padrones de Montevideo, sólo 2,7 % se va a ver afectado. En definitiva, tiene que ver con la redistribución”, sostuvo.

Sobre el aumento de la contribución que se aprobó, Barrios Bove planteó que “todos los inmuebles mayores a 350.000 dólares pagan por lo menos 800 pesos más de contribución, pero en la medida que van aumentando el valor del inmueble, va aumentando más la cantidad que pagan”. Por eso, concluyó que “se cae de perogrullo” lo que dijo la IM sobre que el aumento iba a ser solamente para los inmuebles más costosos: “Queremos saber si este impuestazo es sólo para las viviendas más lujosas o afecta a la mayoría”, señaló.