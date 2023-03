De cara a las elecciones de 2024, en el Partido Nacional (PN) se siguen moviendo fichas para reordenar el tablero, en particular dentro del sector mayoritario, Todos, dado que quien los nucleó, el presidente Luis Lacalle Pou, obviamente, no puede ser candidato por inhibición constitucional. Mientras en el herrerismo se perfila la candidatura de Laura Raffo, en Aire Fresco, la agrupación creada por el actual presidente, todavía no hay una definición clara, y entre sus dirigentes se barajan hace tiempo los nombres de Álvaro Delgado -en mayor medida-, el secretario de Presidencia, y el de Martín Lema, ministro de Desarrollo Social.

El jueves, el diario El País publicó la noticia de que hubo cruces dentro del sector, dado que a fines de febrero se llevó a cabo una reunión en Florida con varios dirigentes que apoyan a Delgado -que también asistió-, a la que no concurrió Lema, porque no fue invitado, y eso generó “sorpresa” en los dirigentes afines al ministro. Dirigentes nacionalistas confirmaron a la diaria que la reunión les causó sorpresa a los que no fueron invitados de Aire Fresco, y que también les sorprendió que se hablara de un posible congreso del sector para abril, cuando no estaban presentes todos los dirigentes de la agrupación.

De todos modos, las fuentes nacionalistas negaron que haya un problema interno y subrayaron que lo que hay son diferentes “afinidades”. Aseguraron que hay una “relación cordial, sin ningún tipo de situación personal” sino “al contrario”, pero lo que sucede es que hay una diferencia en los “ritmos” políticos, dado que los dirigentes que apoyan a Delgado vienen expresando con más asiduidad -incluso, públicamente- sus ganas de que el secretario de Presidencia sea candidato. Pero, agregaron, eso no quita que, de cara a la campaña, puedan llegar a “consensos”.

Graciela Bianchi: “No hay problemas”

En tanto, la senadora Graciela Bianchi, de Aire Fresco, aseguró a la diaria que en la interna del sector no hay problemas, aunque “obviamente, todo el mundo tiene el interés legítimo, si quiere ser candidato o lo que sea”. “Dentro de Aire Fresco no tenemos discusiones entre nosotros, no hay rivalidad ni competencia, que yo tenga entendido. Lo he hablado varias veces con Martín Lema, con el que somos muy amigos, igual que con Álvaro Delgado”, señaló Bianchi, y agregó que “en los últimos meses ya quedó claro” que Lema “no va a ser candidato en este período”, aunque “puede cambiar de opinión”. De todos modos, subrayó que al sector no le desvela el tema de las candidaturas, porque Aire Fresco es un grupo de gente en el que se llevan “todos bien” y no hay “competencia” entre ellos.

En cuanto al posible congreso de abril, la senadora señaló que, si bien todavía no está hecho el orden del día, “claramente, es más fácil que ya surja la definición de las candidaturas”. Agregó que está segura de que Aire Fresco irá a la interna del PN con una candidatura sola, y su voluntad es que sea Delgado.

En filas del herrerismo se encamina la candidatura de Raffo, y Sebastián Andújar, diputado de ese sector, deslizó que Raffo representa “la continuidad con cambio”, mientras que Delgado es continuidad sin cambio, porque es “parte del núcleo principal del gobierno”. Al ser consultada por esta apreciación, Bianchi dijo que eso es “problema del herrerismo”, y subrayó que ella no tiene “la costumbre de hablar públicamente sobre compañeros del partido”. “Yo quiero que gane la coalición, me parece que las candidaturas múltiples son buenas, pero teniendo cuidado de no generar problemas internos”, subrayó.

Para Bianchi, en Aire Fresco “no tiene sentido ir con dos candidaturas”, y destacó que Delgado “tuvo siempre” las características que demostró “durante todos estos años de gestión”. Indicó que tiene un liderazgo “diferente” al del presidente Lacalle Pou, “pero es complementario”. Destacó que “es gestor, negociador, muy buen administrador de la cosa pública, y lo ha demostrado varias veces”. “Aire Fresco, como el nombre lo indica, se formó bajo el liderazgo de Luis Lacalle Pou, tratando de renovar el PN de verdad. Todos sabemos que él se originó en el herrerismo, pero lo que Luis hizo, y lo logró, fue abrir a los diferentes, que pudiéramos incorporarnos personas que no somos del PN de siempre, que venimos de otros lados. Ese es el espíritu de Aire Fresco, que yo entiendo que en otros sectores no lo tienen”, sostuvo.

Por último, consultada sobre si le gustaría que la fórmula presidencial del PN fuera paritaria -ya pensando en la primera vuelta de las elecciones de 2024-, Bianchi subrayó que no le interesa “para nada”, porque no está de acuerdo “con la paridad, ni siquiera con la ley de cuotas”.