La decisión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de dar vista al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por no haber respondido algunos pedidos de informes que elevaron desde la oposición capitalina abrió un nuevo debate sobre si era el momento indicado para llevar adelante esa acción. El primero en manifestar este parecer fue el diputado colorado Felipe Schipani, quien en Twitter calificó la decisión de un “error garrafal”.

El juicio político Carolina Cosse es un error garrafal. Entiendo la molestia de los ediles por el permanente ninguneo a la Junta Departamental, pero es tan desproporcionada la medida, que lo único que se logra es victimizarla... (sigue) — Felipe Schipani (@FelipeSchipani) March 22, 2023

En diálogo con la diaria, Schipani manifestó que desde un principio el planteo de los ediles fue “desproporcionado”, porque la consecuencia del juicio político es la destitución de la jerarca. Luego de que el Senado reactivara el caso este martes, “lo único que hemos visto es que la intendenta se ha victimizado y el Frente Amplio [FA] ha salido a solidarizarse con ella”.

De todos modos, dijo entender a los ediles porque la jefa comunal “lamentablemente” ha venido “ninguneando” a la Junta Departamental, ya que no responde los informes y además “no comparece cuando es convocada”, “entonces se generó una situación de cansancio acumulado y recurrieron en este mecanismo”. “Buscaban que haya un cuestionamiento público a la intendenta, pero lo que termina ocurriendo es que hay una solidaridad”, indicó.

Según el colorado, el tiempo político “no era justamente el martes” cuando estaban “arreciando” las críticas a la intendenta por lo que fue el festival de música Acá estamos, que reunió a unas 60.000 personas. “No hubo una evaluación de los tiempos políticos, del timing. La decisión de los senadores cambia el eje, volvemos a hablar del juicio político y Cosse sale nuevamente a victimizarse. Desde el punto de vista político fue una decisión también muy equivocada de los senadores que adoptaron la decisión de darle inicio en ese momento”, indicó.

Las distintas visiones

En la comisión quien estuvo presente fue el exministro Carlos María Uriarte, que oficia como suplente de Adrián Peña. Si bien no lo hablaron formalmente, Schipani adelantó que los votos de Ciudadanos no estarían para avanzar en este juicio político.

También se manifestó en contra del juicio político la vicepresidenta Beatriz Argimón. En una entrevista con radio Universal, expresó que si bien comienza un proceso “legítimo” dentro del Parlamento y se invita a la parte “a ser escuchada”, reafirmó que no está a favor del juicio político “ni lo estuve”: “Es una instancia que tiene que llegarse en momentos extremos; sentí en su momento que no era el caso y no he cambiado de opinión”.

En tanto, el senador colorado Germán Coutinho dijo a la diaria que es un “hombre de partido”, por lo tanto lo que decida el PC es lo que votará. Sin embargo, expresó que si se da libertad de acción, en principio no estaría afín a acompañarlo. “Iniciar un juicio político debería ser el último de los últimos recursos. Es una última opción cuando no hay más caminos que recorrer”, expresó, y añadió que le “preocupa la situación de tener a una persona electa en un juicio político y que nosotros lo estemos impulsando. Me hace ruido. No me gustaría transitarlo ni para un lado ni para el otro”.

Otra es la visión de Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto e integrante de la comisión, quien dijo a la diaria que votó el juicio político porque “se trata de un acto de carácter procesal”. Sostuvo que luego de que Cosse presente su descargo “va a haber una reunión de la comisión y nos pronunciaremos” mediante un informe en mayoría ante el pleno de la cámara. Según supo la diaria, mañana le llegará la notificación a Cosse para que eleve sus descargos. Puede ser por escrito o ante la comisión.

“A lo del martes yo le doy un valor exclusivamente procesal y no voy a hacer pronunciamientos sobre el fondo; me parece que hay un trámite iniciado y hay que concluirlo”, aseguró Domenech, que prefirió no decir si el pedido de juicio político le parece pertinente.

Por su lado, la excandidata a intendenta por la coalición multicolor Laura Raffo expresó en Desayunos informales que el inicio del juicio político a Cosse es una “herramienta válida”. En síntesis, la valoró porque “fortalece al sistema democrático” y apuntó que no cree que la decisión fue “desproporcionada” –como le preguntaron los periodistas–, porque hubo “40%” que votó a los ediles que iniciaron el proceso.

Por su lado, el senador suplente por el Partido Nacional Juan Straneo dijo que no darle vista al pedido de los ediles montevideanos era “faltarles el respeto”, porque lo pidieron con “argumentos y fundamentos”. De todas formas, señaló que las acciones de Cosse no implican un delito “específico” que reporte un “reproche penal”. “Acá hablamos de una acción de puro contenido político. Entre ellas hay algunas más o menos graves”, añadió.

Sostuvo que, una vez oídas las explicaciones de la intendenta, “se tiene que resolver”. “Ahí creo que no hay mérito de fondo suficiente como para quitarle el respaldo que la ciudadanía le está dando a una intendenta que fue votada por el pueblo”, expresó, y agregó que, “salvando las distancias”, es “parecido” el argumento por el cual la coalición se “alineó detrás” de Guido Manini Ríos “para no votar su desafuero”.