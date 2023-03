En rueda de prensa luego del discurso ante la Asamblea General de Luis Lacalle Pou, el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, señaló que la oposición ve “con buenos ojos” los “alivios tributarios” pero que “la renuncia fiscal”, que serían “unos 150 millones de dólares” es una cifra “muy menguada”, según Bergara.

“Es un 0,25% del Producto [Interno Bruto], es una renuncia fiscal muy modesta, un anuncio que pareciera ser muy débil con relación a lo que iba a ser una cosa tan grandilocuente”, analizó Bergara, en el entendido de que si bien “se renuncian 150 millones de dólares sumando impuestos a empresas y personas, hay que recordar que en los años anteriores por el aumento en el IVA, en el IRPF y en el IASS se recaudaron 100 millones de dólares más por año sólo de impuestos a las personas”.

Asimismo, señaló que no se tiene “ni la certeza de esa cifra ni cómo se discrimina entre personas y empresas”. “Parece más bien que empiezan a devolver lo que se cobró adicionalmente en los años anteriores”, agregó el senador, que consideró los anuncios “débiles considerando la expectativa grandilocuente que se tenía”.

Otra de las salvedades que hizo Bergara en este sentido fue que la reducción “es para los que tienen menores ingresos dentro de los que pagan estos impuestos”, que a su vez “están en el 30% de mayores ingresos del país”.

“Para 70% de las familias uruguayas de menores ingresos no hay ninguna medida, estas medidas no afectan a quienes no pagan IRPF e IASS, que son tres cuartas partes prácticamente de la población”, sentenció.

Por otra parte, Bergara también consideró que “en el país de las maravillas” descrito por el presidente, “no se incluyó nada de lo que está en la tapa de los diarios todos los días, no hubo ni una sola referencia a cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la corrupción, no se mencionó el caso [del narcotraficante uruguayo, Sebastián] Marset, el caso [del excustodio presidencial, Alejandro] Astesiano, las irregularidades en el Ministerio de Turismo”.

“Claramente hay una ausencia de esos temas que implican una ausencia de asumir responsabilidades políticas”, en lo que consideró “un relato autocomplaciente del panorama económico y del panorama social”, aunque señaló que “tampoco esperaba que se ignorara por completo el aumento de la pobreza, el hecho de que haya ollas populares, el aumento de los precios”, e insistió: “no hay asunción de responsabilidades políticas”.

En tanto, el senador de FA Alejandro Sánchez escribió en su cuenta de Twitter que escucha al presidente “y parece que viviéramos en países distintos”. “El Uruguay cambió para peor y no hay discurso que pueda ocultarlo. En 2022, 66.000 personas cayeron en la pobreza con relación al 2019, de los cuales 21.000 son menores de edad. Desde 2019 se duplicó la cantidad de gente que acudió al [Ministerio de Desarrollo Social] Mides para no dormir en la calle. En 2019 eran 2.890. En 2022 fueron 6.689”, indicó.

Además, Sánchez subrayó que el salario real en el 2022 “se encontró 3,7 % por debajo del 2019”, y en enero de 2022, “las jubilaciones y pensiones sólo aumentaron 6,16%, mientras que los precios de bienes de consumo crecieron un 7,96%”. A su vez, “en el acumulado a noviembre de 2022, los jubilados y pensionistas percibieron un 2,8% menos en términos reales respecto al año 2019”.

“Yo quiero vivir en el país de Luis, el que evoca en sus discursos, porque en el que vivimos la mayoría de las y los uruguayos: aumentó la pobreza, aumentaron los combustibles, bajaron los salarios y jubilaciones y hay más del doble de personas en calle”, finalizó Sánchez.