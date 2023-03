El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida, que se aprobó en comisión de Diputados a fines de diciembre, se tratará en la cámara baja el 11 de abril. La iniciativa generó polémica cuando se debatió en el Senado, y mucho antes también, y en la próxima instancia no será la excepción. El ruido que genera el proyecto no se escucha solamente en la oposición -el Frente Amplio (FA) no lo votará- sino también dentro de la coalición. En el sector Ciudadanos, del Partido Colorado, es donde hay más reparos con el proyecto, al punto de que en las últimas horas por los mensajes de Whatsapp de algunos diputados de ese grupo circula una lista en la que se consigna uno por uno a los que no lo votarán, porque saben que tienen la llave para que la iniciativa llegue a buen puerto o naufrague.

“En el conteo de los que votan en contra, si yo voto en contra, es el voto 50, o sea que está en mí”, subrayó a la diaria el representante Juan Moreno (Ciudadanos). Señaló que hará un sondeo con su equipo de asesores sobre el proyecto, ya que está a favor de la tenencia compartida, pero con las modificaciones que presentaron con otros correligionarios de Ciudadanos, que no fueron aceptadas por el oficialismo.

Como se sabe, el Parlamento cuenta con 99 diputados, de los cuales 56 pertenecen a la coalición de gobierno, 42 al FA y uno (César Vega) al Partido Ecologista Radical Intransigente. El oficialismo precisa 50 votos para que se apruebe el proyecto (siempre y cuando a la sesión asistan los 99 diputados; de no ser así, necesita un voto más que la cantidad de negativos), y dentro de la coalición, por el momento, al proyecto no lo votarían Iván Posada (Partido Independiente) y varios diputados de Ciudadanos. Según el relevamiento que hizo la diaria, están en contra Felipe Schipani, María Eugenia Roselló y Nibia Reisch.

A su vez, dentro de Ciudadanos están con dudas y estudiando el tema -por lo tanto, aún sin una postura definida- Ope Pasquet, Jorge Alvear y Moreno. A ellos hay que sumarle que por ahora Vega tampoco lo vota y Eduardo Lust seguiría la misma línea. Lust dejó Cabildo Abierto, y si bien, según ha declarado, sigue perteneciendo a la coalición, también se mostró en contra del proyecto. Es más, a mediados de febrero, en entrevista con la diaria, Lust dijo que el proyecto está “muy mal redactado”, criticó varias de sus disposiciones y subrayó que, como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, no puede votar algo que enseña que “no se hace así”. En definitiva, por ahora, la cuenta da que el oficialismo tiene 48 votos confirmados para apoyar el proyecto; así las cosas, no llega a la mayoría.

Por su parte, Schipani subrayó a la diaria que por el momento no hubo ninguna conversación dentro de la coalición con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el proyecto alternativo que presentaron varios diputados de Ciudadanos, por lo tanto, mantienen su postura. En la iniciativa alternativa se plantean modificaciones a los artículos 4 y 6, que son los que generaron más polémica porque habilitan al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor. Además, Ciudadanos planteó crear un agravante en el Código Penal para las denuncias falsas

Schipani señaló que “está muy parejo” el tema de los votos a favor y en contra del proyecto, pero ese no es el punto más relevante. “Acá hay una cuestión de fondo, sustancial, que es clara: tal y como está, hay muchos legisladores que no estamos dispuestos a acompañarlo. Si hay una apertura y se le realizan modificaciones, es un tema a conversar”, finalizó.

En el PN lo van a votar todos, “incluso aquellos que no están del todo convencidos”

Por su parte, el diputado Álvaro Viviano, uno de los coordinadores de bancada de los representantes blancos en la cámara baja, dijo a la diaria que si bien todavía no terminaron de cerrar el tema, “en principio” en el Partido Nacional (PN) “hay una inclinación a que lo vote todo el partido, incluso aquellos que no están del todo convencidos”, porque entienden que “hay un trabajo detrás y se va a acompañar a los que han trabajado en el tema”.

Entre los que tenían dudas, está justamente Viviano. “Prefería haber estado más adentro del tema, y en realidad, por otras cuestiones, no pude estar. He escuchado las observaciones de Unicef y algunas otras, que me hacen pensar un poco, pero como no he podido, en definitiva, ir a la profundidad del tema, voy a acompañar a la mayoría del partido”, señaló.

Viviano insistió con que “seguramente en el PN no haya fisuras, y si alguno no estaba muy convencido, pedirá licencia, pero hay una decisión de acompañar integralmente”. En el PN no hay disciplina partidaria, pero el diputado subrayó que, más que por disciplina, en este caso se trata de “un gesto de compañerismo”.

Por último, Viviano subrayó que les comento a los colorados que, “independientemente de que se están contando los votos, si hay chance, se explore una vía de acuerdo”. Para el diputado se puede aprovechar el tiempo que queda hasta que se trate en el plenario, “para seguir negociando”; por lo tanto, deja una puerta abierta para que se puedan realizar modificaciones a la iniciativa.