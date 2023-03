Tras la reunión que mantuvo ayer con el presidente Luis Lacalle Pou, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, fue muy crítico este viernes con la actitud que han tenido los otros partidos de la coalición de gobierno con sus proyectos y aseguró, como transmitieron también los diputados cabildantes en la comisión especial que analiza el tema, que al día de hoy no están los votos de su sector para aprobar la reforma de la seguridad social.

En una entrevista con En perspectiva, de Radiomundo, Manini Ríos aseguró que en la sesión de la comisión especial convocada para este viernes los diputados cabildantes no votarían los artículos: “Hoy no estamos dispuestos a votar. Espero que no se convoque a votar porque no van a estar los votos”, aseguró, y adelantó que la “respuesta definitiva” sobre la postura de CA estará el lunes o martes.

Manini se mostró molesto con cómo es tratado CA dentro de la coalición. Recordó que desde el año pasado, cuando se presentó el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social, su partido planteó algunos puntos “que para nosotros son muy importantes y parece que para los demás no, y es lo que estamos planteando en estos días que se considere, pero siempre en el entendido de que no son exigencias que terminen desnaturalizando al proyecto, no se desnaturaliza si se accede al pedido de Cabildo”.

En particular, se refería a la habilitación para que las AFAP puedan invertir sus fondos en el exterior, tema que, dijo Manini, “es el que más nos hace ruido a nosotros”. Se preguntó en qué desnaturaliza el proyecto desglosar estas disposiciones: “¿En qué desequilibra los números, las cuentas? Yo no lo entiendo, no entiendo por qué esa intransigencia en ese punto”, dijo, y señaló que eso “nos enciende una luz roja y, sobre todo a la vista de la incertidumbre que hay hoy en el mundo entero, entendemos que ese cheque en blanco no es bueno darlo”.

Consultado sobre si CA planteó, “como moneda de cambio”, apoyar la reforma si se aprueban proyectos presentados por sus legisladores, como el que habilita la prisión domiciliaria para los privados de libertad de más de 65 años, el de reestructura de deudas de las personas físicas o el de reparación para víctimas de la grupos armados políticos entre 1962 y 1976, Manini dijo que “lo único que se puso arriba de la mesa es lo que está en ese documento”, en referencia a los planteos que le presentó el jueves a Lacalle Pou. “De accederse a lo solicitado, estamos en condiciones de votar el viernes mismo o el lunes 10 de abril, para que se pueda votar en el plenario, como estaba previsto, el martes”, sostuvo Manini en ese documento.

Lo que sí dijo, y aseguró que es “de sentido común”, es que todos esos otros proyectos de ley mencionados “son de interés de Cabildo; el hecho de que no se los considere, que se los ningunee, que se los cajonee meses y meses, no genera el mejor ambiente… El hecho de que la única ley que se haya vetado sea una ley propuesta por Cabildo Abierto no genera el mejor ambiente para después conceder en algunos puntos en aras de un buen relacionamiento”.

“Si a usted todos los días lo están ninguneando, no le dan corte en las cosas que usted plantea, o peor, lo ignoran y como a los seis meses, [dado que] lo que usted planteó es realmente importante, lo desempolvan y lo presentan como un proyecto aparte, como nos ha pasado con [el proyecto de] IVA personalizado, eso va generando un ambiente… Si esa es la forma de actuar, como no estamos de acuerdo, no vamos a conceder en aras de un mejor relacionamiento porque ese mejor relacionamiento no es buscado por todas las partes en todo momento”, afirmó.

Sobre el nivel de tensión en la interna de la coalición, Manini comentó que en estas últimas reuniones de legisladores de la coalición por la reforma los diputados de CA llegaron a pedir que “si no hay taquígrafos no van, porque se está diciendo cualquier cosa”.

Además, Manini defendió que se haya votado una prórroga de 30 días para el funcionamiento de la coalición, una propuesta de CA que fue apoyada por el Frente Amplio y rechazada por el resto de los legisladores de la coalición. “La prórroga lo que da es un mes más para poder llegar a los acuerdos; si no, hoy se termina todo”, aseguró, y reiteró: “Si hoy no hay acuerdo, hoy se entierra todo el tema. ¿Y eso es mejor a que haya un mes más para acercar posiciones? Creo que un mes más no cambia la ecuación”.

Manini dijo que el jueves, en el encuentro que mantuvo en la Torre Ejecutiva con el presidente, las respuestas a los planteos de CA fueron prácticamente negativas: “En casi todos los puntos no hay una respuesta favorable, salvo algún tema menor”.

El senador dijo que ahora los cabildantes se reunirán para dar al gobierno una respuesta definitiva el lunes o el martes. “Seguimos insistiendo en que esos dos puntos son esenciales y por ahora no estaría destrabada la situación”, dijo Manini, y aseguró, tal como manifestaron los diputados cabildantes en la comisión especial, que este viernes no votarían artículos.

“Esperemos que prime el sentido común en quienes tienen que conceder y que se desglose este punto para que no sea un obstáculo para el proyecto”, reiteró Manini. “Que se invierta fuera o dentro del país no cambia en nada, el empecinamiento en que sí o sí hay que habilitar esas inversiones fuera del país es decir que no se quiere que se avance, porque eso no lo vamos a votar”, afirmó, y de forma contundente dijo que “si siguen esos puntos no van a estar los votos para el proyecto en general”.