Bajo la anterior presidenta, Susana Signorino, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había resuelto que no trataría denuncias públicas de casos que surgieran en la prensa, sino que actuaría siempre que hubiera una denuncia. Pero eso no es lo que piensa la actual presidenta del organismo de contralor, Gabriela di Longo, quien ha manifestado que quiere que la junta vuelva a tratar temas de oficio como en otros períodos. Incluso, dijo que ya planteó algunos casos concretos a sus compañeros de directorio, y uno es el de las irregularidades en relación al intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram.

No es la primera en plantearlo en ese ámbito, ya que la vocal del directorio, Ana Ferraris, que ocupa el puesto nombrada por el Frente Amplio, propuso, según informó la diaria, discutir el tema este mes, pero ya serían dos integrantes de un directorio compuesto por tres personas, lo que permitiría concretarlo.

Consultada este martes en Informativo Sarandí sobre si abordarían las irregularidades en la Intendencia de Artigas, Di Longo consideró que “la Jutep puede plantear de oficio, ya se lo planté a los directores, pero el directorio es el que decide. La Jutep tiene que actuar de oficio en los temas que son resonados”. La polémica se disparó después que se conociera que la funcionaria de Recursos Humanos Stefani Severo, pareja del secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, primo del jefe comunal, cobrara un número considerable de horas extras en diciembre, y por la cesión de un terreno municipal a una familiar de la ahora extrabajadora municipal. Al recibo de sueldo de diciembre, en el que se le computaron 196 horas extras y 53 horas en feriados, se sumó el de noviembre, donde figuran unas 209 horas extras y 39 horas trabajadas en feriados.

Di Longo dijo que es “lógico” que el organismo actúe de oficio, porque si no lo hace “viene por denuncias, que son anónimas: me parece poco lógico no hacer lo que tenemos que hacer para que después venga por una denuncia, y me parece que corresponde, no podemos cerrar los ojos frente a casos que son públicos”.

De todas formas, la jerarca, nombrada por Cabildo Abierto al igual que lo había sido Signorino, aclaró que el organismo tiene que poder actuar de oficio pero continuar el trabajo “en los casos de corrupción que estamos estudiando en expedientes que no están relacionados con temas de público conocimiento. Para mí la corrupción es lo mismo que sean cinco pesos o cinco millones”, señaló.

Di Longo contó que desde que ingresó están sesionando para resolver “los temas formales” y estima que “después de mediados de abril vamos a empezar a sesionar con todos los temas a tomar de oficio y ver cómo lo vamos a hacer”.