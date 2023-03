En las últimas semanas se conocieron diversas informaciones vinculadas a presuntas irregularidades en la Intendencia de Artigas, donde la funcionaria de la comuna Stefani Severo –pareja de Rodolfo Caram, integrante del gabinete de la comuna y primo de Pablo Caram, el intendente– cobró en meses sucesivos por encima de 100.000 pesos adicionales a su salario por concepto de horas extras y compensaciones.

En el medio de esa polémica –porque aún está en curso una investigación administrativa– en la comuna dirigida por el intendente del Partido Nacional (PN), el diario El Observador informó este miércoles que el intendente de Salto, el dirigente del Frente Amplio (FA) Andrés Lima, precandidato a la presidencia por esa fuerza política, contrató por designación directa a su cuñada, Lorena Fernández, porque “precisaba hacer una especie de puente mientras le salía otra oportunidad laboral”, según declaró el jerarca.

La información del citado medio indica que Fernández ingresó a la Intendencia de Salto en 2021, específicamente en el área de Recolección, aunque luego pasó a desempeñarse en la dirección de Vivienda. Lima aseguró que su cuñada presentó renuncia días atrás dado que había conseguido otro trabajo.

Consultado por la diaria, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que la fuerza política tiene “una posición que es clara: a todos los lugares de trabajo público tienen que entrar las personas por concurso o sorteo”. “Esta posición es coincidente con el programa de gobierno de quienes hoy están gobernando, por lo cual en esta legislatura el FA propuso un proyecto de ley para que los ingresos también en las intendencias departamentales fueran por concurso o por sorteo, y [los legisladores de la coalición] lo votaron negativamente, lo que habilita a que cualquier intendente tome en forma personal a las personas que quiera por el mecanismo que quiera”, cuestionó.

Pereira dijo que lo de Lima “no deja de ser un error que hay que enmendar y evitar que vuelva a ocurrir”, pero “la mejor manera de evitar que vuelva a ocurrir es con una legislación que los abarque a todos”. En esa línea, señaló que el intendente de Salto ya “corrigió” el error al conocerse que la funcionaria renunció, pero insistió en que “hay que ir a la solución de fondo” y para eso “el FA pone sus votos para cuando los partidos de gobierno quieran votar una norma que obligue a los intendentes a que sus ingresos a los lugares de trabajo sean por concurso o por sorteo”.

La situación provocó la crítica de la oposición departamental. El senador del Partido Colorado Germán Coutinho, exintendente de Salto, declaró a la diaria: “No me sorprende nada por la manera en que se ha venido manejando Lima”. En este sentido, dijo que el propio Lima “ha generado diferentes noticias con referencia a que se le han sumado a su proyecto político”, el Encuentro Federal Artiguista (ENFA), “dirigentes de otros partidos y en realidad por ahora no hay un solo caso” que no haya sido “a cambio de ingresar a la Intendencia de Salto, que han ingresado y están trabajando, o mejorar a funcionarios municipales que antes eran de los partidos tradicionales y ahora pertenecen a su proyecto político”. “Todo siempre fue a cambio de algo”, aseguró el legislador colorado, que sentenció: “Lima ha desarrollado un escenario clientelista tremendo”.

Desde el Partido Nacional, el presidente de la Departamental de Salto, Alejandro Secco, señaló a este medio que, si bien Lima “tiene todas las potestades para hacerlo”, no debió firmar la contratación por designación directa de su cuñada, pero principalmente no está de acuerdo “con la argumentación que dio”, que consideró “poco feliz”. También manifestó la crítica de que “hay un montón de casos en los últimos tiempos de dirigentes barriales o políticos que han sido contratados bajo distintas formas” en la comuna.

La edila Florencia Supparo, también nacionalista, señaló: “No me extraña. Es un poco la forma de actuar de la intendencia”. “Por supuesto que no es algo correcto, pero no me llama la atención que en la Intendencia de Salto pasen estas cosas porque estas irregularidades son bastante habituales”, apuntó.

Conrado Ramos pide cambiar la legislación

El martes el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, instó en su cuenta de Twitter a los partidos políticos a que busquen “los consensos necesarios para promover una ley” que “encomiende a los gobiernos subnacionales a utilizar el concurso como herramienta de ingreso de sus funcionarios”, además de “limitar los cargos de designación directa a un monto de dinero razonable, así como las compensaciones que se otorgan discrecionalmente”.

Ramos viene trabajando desde hace años en una reforma de la carrera de la Administración Central que posiblemente ingrese en la próxima Rendición de Cuentas, pero una medida con respecto a las intendencias correría por otro carril, ya que requiere mayorías especiales de dos tercios por disposición constitucional. En diálogo con la diaria, dijo que se debería llegar a un acuerdo multipartidario antes de las elecciones de 2024 y 2025 para que se haga previo a conocerse qué partidos tendrán a su cargo las intendencias.

Ramos señaló que hay que “avanzar en esto”, lo que no implica “señalar a un partido o a otro, porque acá no hay inocentes en esta materia”. A su entender, “sin saber quién va a ganar equis gobiernos departamentales, se debería llegar a determinados consensos” para que sean aplicados por aquel a quien “le toque gobernar”. En este sentido, pidió evitar la “mirada cortoplacista”.

En su diagnóstico, “hay un problema generalizado” tanto con “fenómenos de patronazgo” como de “nepotismo”, que “están en todas” las comunas. Si bien dijo que la adjudicación de cargos de confianza para mantener equilibrios y adhesiones en partidos y coaliciones “es algo que convive en casi todas las democracias de sistemas de partidos”, el tema radica en “la densidad de los cargos de designación directa”, ya que si va más allá de un primer nivel de direcciones, “tenés un problema que afecta la calidad de las políticas públicas”.

“No es un reclamo tecnócrata contra el sistema de partidos”, dijo, y apuntó que se trata de entender que se está “debilitando la institucionalidad cuando ya es excesiva la discrecionalidad que los jerarcas tienen para gestionar sus recursos humanos por fuera del sistema meritocrático”.

“¿Por qué no pensamos y logramos acuerdos y consensos sin saber quiénes van a ser electos y nos comprometemos, firmamos un compromiso de que, gane quien gane, vamos a avanzar en una norma de este tipo?”, preguntó. “Tiene que ser previo” a las elecciones, “no una vez conocidas las cartas”.

Consultado sobre este planteo, Pereira dijo que el FA está de acuerdo, pero consideró que la opinión de Ramos no es la del resto de la coalición de gobierno. “Si en la Rendición [de Cuentas] última el FA presentó un proyecto para que esto sucediera y nadie lo votó, y hoy ya nadie sabe quién va a ser el gobierno de la próxima elección, ni qué departamentos va a ganar el PN y cuáles el FA”.