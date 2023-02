El intendente de Artigas, Pablo Caram, resolvió hacer un cambio en su gabinete en medio del debate en torno a la situación de la funcionaria de la comuna Stefani Severo, que tanto en noviembre como diciembre de 2022 cobró por encima de 100.000 pesos adicionales a su salario por concepto de horas extras y compensaciones. Al ya conocido recibo de sueldo de diciembre, en el que se le computaron 196 horas extra y 53 horas en feriados, se sumó en las últimas horas el de noviembre, cuando se le computaron 209 horas extras y 39 horas trabajadas en feriados.

La empleada de la sección de Recursos Humanos es pareja de Rodolfo Caram, primo hermano del intendente y secretario general de la comuna hasta el pasado lunes. Ese día, Pablo Caram resolvió removerlo del cargo pero no quitarlo de la intendencia, sino designarlo como director de Desarrollo Productivo, cargo en el que ya había estado anteriormente. Como secretario general quedó ahora Emiliano Soravilla, quien se venía desempeñando como director general de la comuna.

En una primera instancia, desde la intendencia se había informado que Severo sería cesada del cargo, pero luego se supo que ese paso no se tomaría porque la funcionaria había presentado renuncia. Sin embargo, según confirmó Soravilla a la diaria, “esa renuncia no se le puede aceptar efectivamente hasta tanto no culmine la investigación” administrativa en curso, “pero en los hechos no está trabajando ni cobrando sueldo”.

De todas formas, hasta el momento la comuna no ha confirmado la existencia de irregularidades. “Hay una investigación administrativa en curso que todavía no llegó a las conclusiones, está marchando, y es la investigación la que va a determinar si hay responsabilidad o no en esta situación”, expresó. En tanto, manifestó que por fuera de la investigación administrativa se pudo corroborar que efectivamente la funcionaria marcó ingresos y salidas más allá de su horario habitual, lo que podría significar la realización de horas extra. Ahora lo que resta saber es “si ese registro estaba bien” y, en caso de ser así, si las horas extra estaban justificadas.

Para el jerarca, “es un tema que se mediatizó mucho más de lo que en realidad hay jurídicamente hasta el momento”, y señaló que “en función de los resultados de la investigación” la comuna va a “actuar”. “No decimos que está todo correcto porque no tenemos pruebas, pero tampoco podemos decir que hay delito o irregularidad porque tampoco tenemos pruebas”, sentenció.

En principio, el intendente Caram tiene previsto volver a comparecer ante el Directorio del Partido Nacional, partido al que pertenece, para dar explicaciones del caso. Eso lo hará, según dijo Soravilla, una vez concluidas las actuaciones de la investigación administrativa. Con respecto a los cambios en el gabinete, Soravilla dijo que “obviamente la circunstancia ayuda a ese tipo de decisión”, porque “este tipo de cosas te permiten y te generan oportunidad de corregir procedimientos que se venían haciendo de una manera y se pueden hacer mejor”. No obstante, “mantenemos el mismo equipo en diferentes lugares”, señaló.

La situación no cayó nada bien en el Frente Amplio (FA), partido de oposición en Artigas, que entre miércoles y jueves tiene pensado presentar una denuncia penal por este tema y por la presunta concesión de un terreno de la intendencia a la hermana de Severo.

Consultada al respecto de los cambios en el gabinete, la presidenta de la Departamental del FA en Artigas, Marianela Olivera, dijo que “sigue todo igual”, porque “los cambios más que nada son para el afuera” para “querer aparentar que se movió alguna persona”. “Es más, si miramos el tema salarios, el hecho de que Rodolfo Caram pase a ser director de Desarrollo Productivo es exactamente el mismo salario, o sea que económicamente no afecta para nada”.

Para la dirigente del FA, la decisión se tomó para “quitarle un poco de visibilidad a la figura de Rodolfo Caram”, pero “no afecta para nada los hechos sucedidos y las responsabilidades a investigar”.