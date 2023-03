En 2020 los senadores de Cabildo Abierto (CA) presentaron un proyecto de ley para la reestructura de deudas de las personas físicas, iniciativa que fue aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, pero naufragó en una sesión del plenario en la que, debido a dudas planteadas por legisladores del Herrerismo, sector del Partido Nacional (PN), y del Frente Amplio (FA), se acordó llevarlo de nuevo a comisión para seguir la discusión.

A inicios de marzo, el FA presentó un proyecto que recoge la iniciativa de CA y además suma algunos artículos. El texto fue bien recibido por los liderados por Guido Manini Ríos, pero el resto de los partidos de la coalición de gobierno advirtieron que para ellos también es una prioridad y que el Poder Ejecutivo está trabajando en una iniciativa que aborda el mismo tema.

En la sesión del martes de la comisión, el senador del FA Charles Carrera dijo que una de las prioridades del FA es “la problemática de los deudores” y que querían abordar el proyecto, que “es una conjunción” entre sus ideas y las de CA, “levantando las críticas que oportunamente se hicieron”.

La senadora del PN Graciela Bianchi respondió que el tema se pondría en el orden del día en abril porque primero había otros para resolver, pero que también es una “prioridad” para su fuerza política. El senador de CA Guillermo Domenech dijo, a su turno, que su partido está “a la espera de la respuesta del PN”, y Bianchi le respondió que “se está trabajando” en el tema, “de manera que vamos a llegar bien”. Apuntó que el asunto “murió en el Senado y después entramos en otros proyectos”, pero que se dará “prioridad a los proyectos que presentaron el FA y CA”, lo que amerita “conversaciones y acuerdos con el Poder Ejecutivo”.

En diálogo con la diaria, Bianchi, favorable al proyecto inicial, dijo que “tenemos que llegar a una solución” para los llamados “deudores del consumo” que en su mayoría “fueron víctimas de la propaganda inducida” de las empresas financieras y “de la necesidad extrema”.

“Tenemos a 800.000 personas, hay quienes hablan de un millón, en el Clearing de Informes”, lo que implica “una muerte civil”. “Queremos proteger a los deudores que no tienen patrimonio o que tienen patrimonio insuficiente para poder dejar de ser muertos civiles”, apuntó. Por eso, a su entender habría que hacer una “reestructura de deudas”, que hoy podría ser sobre la base de “un fideicomiso”.

Dijo que el tema “lo está estudiando el Poder Ejecutivo” y que “va a haber una propuesta” del gobierno, que intentará resolver el problema sobre la “ingeniería financiera” del que advertían los detractores del primer proyecto.

En definitiva, podría llegarse a un esquema en el que haya tres proyectos que aborden el mismo tema: el inicial de CA, el que presentó el FA y el que, eventualmente, redacte el Poder Ejecutivo.

La cuestión radica en que CA no está dispuesto a esperar mucho tiempo más para recibir ese nuevo proyecto y sabe que el FA está en las gateras aguardando por un nuevo acuerdo que reedite lo acontecido con la ley forestal, que en diciembre de 2021 se aprobó en el Parlamento con votos de ambos partidos y fue vetada por el presidente Luis Lacalle Pou.

Domenech dijo a la diaria que su partido es “parte de una coalición”, entonces “corresponde que esperemos ese proyecto, pero lo vamos a esperar por el mes de abril, no mucho más que eso, y luego seguiremos adelante. Si nos podemos poner de acuerdo con el FA, nos pondremos de acuerdo con el FA, eso está en la tapa del libro”.

Consultado acerca de si el mes de abril será una fecha límite, respondió que “en política no se pueden poner plazos fijos” ni van a “intimar a nadie”, pero “en el mes de abril tendríamos que tener ese proyecto del PN y ver si soluciona el problema de la gente”. “Imagino que aceptarán las observaciones que hagamos; ahora, si eso no sucede, nosotros hemos sido corteses, cumplido con todas las normas de cortesía parlamentaria y presentaremos nuevamente nuestra iniciativa”. Agregó que irán para adelante “con quienes estén dispuestos a sumar votos” para reestructurar las deudas.

Acerca del proyecto del FA, dijo que es el mismo de CA con “cuatro o cinco artículos” más, “algunos parecen bien, otros no”, pero explicó que no quiso seguir hablando con la coalición de izquierda “hasta tanto no sepa” qué actitud “piensan tomar” sus socios multicolores. “Si no nos dan respuesta o es insatisfactoria, vamos a insistir con nuestro proyecto y seguramente conversaremos con el FA, veremos de dónde sacamos los votos para poder aprobarlo”, continuó. De todas formas, dijo bregar por “un proyecto que sea de consenso entre todos los partidos”.

Del lado del FA, están a la espera de una solución porque entienden que este es “uno de los dramas” que vive buena parte de la sociedad, y afirman que es perfectamente viable juntando fuerzas con CA. “Este es uno de los asuntos que priorizamos como FA, la voluntad es aprobar una ley que trate la problemática”, dijo el senador Carrera, y agregó que el FA solo no puede porque sus legisladores son minoría en ambas cámaras, pero sumando su visión “más la de CA” se podría “tener una norma en ese sentido”. “Estamos a la espera de lo que puede pasar”, sentenció.