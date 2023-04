Con críticas al presidente Luis Lacalle Pou, al Frente Amplio (FA) y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, se homenajeó a los “soldados caídos en defensa de las instituciones democráticas y la libertad”. Daniel García Pintos, el exdiputado colorado, fue el orador del evento que apoyaron las asociaciones Reconciliación Nacional, Asociación Toda la Verdad, Centros de Estudios de Derechos Humanos y Familiares de Prisioneros Políticos.

En la plaza de la Bandera, donde asistieron el expresidente Julio María Sanguinetti y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, García Pintos sostuvo que “más de medio siglo ha transcurrido desde aquel aciago día que se desatara la violencia terrorista que atacó a nuestra democracia de una forma hartera y despiadada”.

En ese marco, sostuvo que “durante años” “reiteran y agotan todos los argumentos que fundamentan nuestra pretensión de lograr un merecido reconocimiento a nuestros mártires y un tratamiento jurídico justo en todos los casos que se han juzgado y en los que están en curso por estos acontecidos durante la lucha de la sedición”.

El excolorado, que pasó a filas de CA, exigió que “no se siga permitiendo la vulneración de las normas nacionales e internacionales del debido proceso”. “Estamos desesperanzados, pero no entregados por no haber recibido en todos estos años una respuesta a nuestros planteamientos y por no percibir una señal auspiciosa por parte del gobierno nacional”, agregó.

En un tramo de su alocución, García Pintos cuestionó al sistema judicial porque “no estaba preparado” para tener una Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que hoy lidera Ricardo Perciballe. En ese sentido, criticó que algunos condenados “estan procesados por cualquier cosa menos por lesa humanidad porque no tiene retroactividad, son delitos comunes que han prescrito”. “Nos encontramos con que los delitos prescritos tampoco corrieron en algún otro momento, por ejemplo, cuando estuvo vigente la ley de caducidad”, apuntó.

Cuestionó que las autoridades del gobierno digan que respetan la separación de poderes porque “desde adentro del Poder Judicial no se respeta a los otros poderes del Estado”. “La independencia de poderes tantas veces resaltadas no es excusa y no procede cuando se trata de la Fiscalía, ¿habrá abuso de funciones con estas cosas que están pasando desde la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad? ¿Alguien presentará una querella?”, se preguntó.

En diálogo con la diaria, García Pintos valoró que asistió más gente que el año pasado: “Fue un muy buen acto”, resumió, y afirmó que “la gente tiene fuego del bueno adentro”. En ese contexto, pidió “volver a hacer el acto oficial, porque significa que el Estado a través del gobierno tenga y se ponga en el lugar que estuvimos nosotros, pero Lacalle Pou ni siquiera nos ha recibido, entonces poco se puede hacer en ese sentido”.

Asimismo, dijo que el gobierno tiene que “cambiar el rumbo” porque “así las cosas no caminan”. El presidente “no viene acá, no hay homenaje a los caídos, permite que pasen estas cosas” y apuntó, nuevamente, contra la Fiscalía especializada en delitos de Lesa Humanidad: “Demuestra insensibilidad hasta para el derecho nuestro e internacional procesando gente sin prueba alguna, solo por dudosos testimonio de gente que hace 50 años cree haber visto que uno tiene ojos azules, y encontraron a uno de ojos azules y lo mandaron para dentro, es inadmisible que eso ocurra. Es un abuso”.