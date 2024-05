En el acto del 1º de mayo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, retomó una idea que varios dirigentes sindicales han promovido en las últimas semanas: gravar al gran capital para solventar los cambios que propone el plebiscito sobre la seguridad social.

La central sindical –que presentó más de 430.000 firmas a la Corte Electoral para habilitar una consulta popular para que la edad jubilatoria se fije en 60 años, se igualen las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y se eliminen las AFAP–, entiende que la disputa es entre el “derecho humano a la seguridad versus los privilegios”.

“Quienes nos acusan de confiscadores” y “nos quieren llevar a una presunta disputa entre el caos que haría nuestra propuesta versus el orden que plantean ellos”, “deben saber” que el 1% más rico de Uruguay “tiene exonerado de impuesto al patrimonio 880 millones de dólares anuales. Se exoneran de IRAE 1.150 millones de dólares y el IRPF del capital tiene 110 millones de dólares anuales de exoneración”, señaló Abdala.

El presidente del PIT-CNT propuso pensar en una “reforma tributaria de segunda generación” que grave la “renta diferencial y extraordinaria de la tierra”, “impulse formas de fiscalidad robótica” y se quede “con una parte de las remesas de las transnacionales al exterior”.

Pereira: “El programa del Frente Amplio es un rumbo más que adecuado”

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo a la diaria que entiende que “las organizaciones sociales tienen que poner la vara mucho más alta de lo que la puede poner el FA o cualquier partido político”, pero hay que “ser sensatos”. En ese sentido, sostuvo que la “Biblia es el programa del Frente Amplio, y luego conversaremos con las organizaciones sociales sobre sus demandas, sobre dónde creen que hay que actuar, pero cada cosita que hay que hacer en materia de Economía hay que medirla milimétricamente”.

Pereira señaló que no tiene ninguna duda de que el FA puede “hacer crecer al Uruguay con políticas concretas y al mismo tiempo distribuir mejor la riqueza”. “Si ese es el camino, el programa del Frente Amplio es un rumbo más que adecuado, y lo que nos tiene que guiar a nosotros es el programa”.

En concreto, el programa del FA se propone “avanzar” en la transformación del sistema tributario “reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”. Por otra parte, se propone como objetivo “la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad” y tender a un IVA personalizado.

El economista Fernando Isabella, que integró la unidad temática de Economía en el marco de la elaboración del programa, dijo a la diaria que la discusión sobre utilizar herramientas tributarias para mejorar la distribución de los ingresos y riquezas ha sido permanente en el FA a lo largo del tiempo.

Agregó que hay “varias líneas que siempre están en la vuelta” en los programas de la coalición de izquierda y están en este último, como seguir disminuyendo los impuestos indirectos, como el IVA, el IMESI, que “son sobre todo en el consumo y tienden a ser regresivos y sustituirlos por imposición directa, como el IRAE, que grava a sujetos económicos específicos y entonces se puede modular la tasa en función de sus ingresos”.

En esta oportunidad, agregó Isabella, el FA puso mayor énfasis en la “evaluación de impuestos específicos, por ejemplo, a la riqueza y al patrimonio”. Cuando se hizo la reforma tributaria de 2007 se dio una discusión sobre este tema y“la visión que en aquel momento primó era que, en definitiva, si uno gravaba los ingresos no valía la pena gravar la riqueza porque la riqueza ya habría sido gravada, [porque] la riqueza son los ingresos acumulados”.

Sin embargo, a su entender, esa “visión ha ido cambiando y hoy en día creo que hay una visión más fuerte, no sé si más unitaria, de que aunque se graven los ingresos, la riqueza es otra expresión de capacidad contributiva y además la propia riqueza acumulada genera beneficios a sus propietarios que no se expresan en el mercado y no se expresan en ingresos que por tanto corresponde también o es válido pensar en gravarla”.

Iturralde: “No hay espacio para aumentar la carga tributaria”

El economista Agustín Iturralde, que coordinó los grupos técnicos que participaron en el armado del programa del precandidato Álvaro Delgado, dijo a la diaria que, a su entender, “no hay espacio para aumentar la carga tributaria” y esa es una “diferencia importante con los planteos” del FA y también del PIT-CNT.

De todas formas, señaló que las propuestas que circulan en el debate público no son claras porque, por ejemplo, en el programa del FA se habla de “aumentar impuestos al patrimonio”, pero no “termina diciendo ni cómo ni a quién”.

Señaló que Delgado ha hecho un “compromiso muy firme en que no va a aumentar impuestos” y también opinó que los regímenes de promoción que implican exoneraciones hay que mantenerlos. “Puede haber espacio para revisar cómo funcionan algunos y en algunos casos hacer ajustes de cómo funciona la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones] o de cómo funciona la ley de vivienda promovida”.

Sin embargo, señaló que “esa idea mágica de que yo puedo agarrar todo lo que nominalmente es una exoneración y embochármelo no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que hay que entender acá es que muchas veces ese proyecto no se hace si no hay exoneraciones. En Aguada no se construía hasta que no existió la ley de vivienda promovida del gobierno de Mujica. Si no está esa exoneración, el Estado no va a recaudar eso que está exonerando hoy. No va a haber construcción en Aguada y no hay una renuncia fiscal”.

Consultado sobre las propuestas para redistribuir recursos hacia áreas específicas, por ejemplo, primera infancia, Iturralde señaló que las “oportunidades de ahorro, que las hay, están en otro lado”. Por ejemplo, mencionó la propuesta programática de Delgado de reducir la cantidad de funcionarios públicos 1% por año y el aumento de la formalización de la economía, que,a su juicio, “puede tener una implicancia recaudatoria positiva”.

En el programa de la precandidata Laura Raffo también se establece que no se incrementarán impuestos. Desde su equipo dijeron a la diaria que la nacionalista pone énfasis en particular en la exoneración total de aportes patronales en sueldos inferiores a los 30.000 pesos para generar 15.000 puestos de trabajo.

Domenech: avanzar en una “verdadera reforma tributaria”

El senador cabildante Guillermo Domenech se ha referido en más de una oportunidad a avanzar en una “verdadera reforma tributaria”. A principio del año pasado, en una sesión parlamentaria, el senador sostuvo que la Comap es una oficina que exonera de impuestos a las grandes empresas, mientras que “la mayor parte de la población paga IRPF, IRAE y el IVA mansamente, no siendo consciente de que vivimos en un país donde hay un sector económico privilegiado y otro [en el] que recae sobre sus espaldas todo el peso de la tributación”.

El economista Kenneth Coates, que asesora a Cabildo Abierto en esa materia, sostuvo en diálogo con la diaria que el partido “ha insistido mucho en el gasto tributario, los incentivos que se dan a los inversores en proyectos en el país”. A su entender, se debe buscar “mucho más eficiencia” porque “hay gente que necesitaría ese apoyo y no lo consigue, y hay gente que lo consigue y no lo necesita más”.

Otro aspecto que proponen es eliminar el arancel consulta que grava 5% a las importaciones y “es algo que no tiene justificación” y, por último, promueven el IVA personalizado para que sea un “refugio para los hogares de menores ingresos”.