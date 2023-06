Este jueves el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará las pautas salariales que abarcará a casi 200 grupos y unos 600.000 trabajadores. El foco, según ha anunciado el gobierno, es la recuperación salarial que, por la pandemia, se perdió en gran mayoría de los sectores de actividad.

Fernando Ferreira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, señaló que el jueves reclamarán la propuesta de mantener el salario real de 2019 a la fecha. En promedio, la mayoría de los sectores perdieron 4% de su salario, mientras que los más afectados por la emergencia sanitaria por covid-19 perdieron 8%, aunque puede ser más según el subgrupo.

En diálogo con la diaria, Ferreira sostuvo que la expectativa del movimiento sindical es que se llegue a la reunión del Consejo Superior Tripartito con una propuesta del gobierno “que permita que al final de este período se vuelva a los niveles salariales de 2019”. Sin embargo, señaló que “extraoficialmente” se comentó que recién para 2026 se podría dar esa recuperación del poder adquisitivo en algunas áreas de actividad.

“Ahí habría un incumplimiento de lo que fue el anuncio del Poder Ejecutivo en todo este tiempo y sería una gran pérdida para los compañeros que han tenido un volumen mayor en cuanto a la pérdida salarial, sobre todo los más afectados por la pandemia. Recuperar ese casi 10% en algunos casos de pérdida salarial y llevarlo a 2026 sería ya bastante complicado para lo que son los salarios que están bastante menguados”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill, señaló que la “realidad” de los sectores es “bien diferente”, por ende “ahí también puede haber expectativas distintas entre los diversos sectores, pero indudablemente es un dato bien importante porque va a marcar precisamente el margen de negociación en lo económico que van a tener los distintos grupos de actividad”, expresó en alusión a las pautas que presentará el gobierno.

“Estamos expectantes de cuál es la pauta que va a presentar el gobierno, donde indudablemente habrá, para aquellos sectores que tuvieron pérdida de salario real, alguna forma de cómo se va a recuperar, porque ese es el compromiso que el gobierno había asumido. Eso también es algo que va a tener que venir acompañado de la pauta”, consideró.

Según explicó, la situación de los sectores es “muy diversa”. Para O’Neill, “todos” saben la situación que “se vive”; a modo de ejemplo, citó lo que ocurre en el litoral, en la frontera con Argentina, por la diferencia cambiaria que afecta desde hace meses el comercio de ese territorio. “Tanto para el comercio como para los servicios puede ser muy distinta la situación, porque puede ser una la realidad en la zona sur del país, o en otros departamentos, y mucho más compleja en el litoral”, reflexionó.

Por lo tanto, auguró que será “una ronda compleja”. “El sistema de negociación colectiva es muy rígido, las soluciones son universales, va a haber que buscar mecanismos para precisamente contener todas las heterogeneidades a la interna de algunos sectores”, añadió.

Espera

El sector de la construcción culminó su convenio el 31 de marzo y desde entonces no han tenido avances en cuanto a una nueva pauta que debería haber presentado el gobierno; lo mismo pasa con otros sectores, como el de medicamentos, cuyo convenio venció en diciembre. Los trabajadores de la construcción han mantenido su salario desde 2020 hasta la actualidad, debido a un acuerdo que pudieron acordar con las autoridades de la Cámara de la Construcción de entonces.

Allí estaba como presidente el propio O´Neill, que, en conversación con la diaria, expresó que están a la espera de las pautas del MTSS: “Estamos todavía sin poder avanzar mucho en la negociación porque estamos esperando la pauta. No tuvimos una pauta adelantada. El sector de la construcción está muy expectante porque venimos con un convenio caído ya desde hace casi tres meses, y eso es preocupante para los trabajadores, pero también para las empresas, porque una vez que se acuerde hay toda una retroactividad que pagar y se hace cuesta arriba”, opinó.

Por su parte, Ferreira fue crítico con el Poder Ejecutivo por no haber adelantado las pautas en estos sectores, como en otros. “Nos hubiese parecido acertado tener alguna propuesta intermedia para aquellos convenios que vencieron en diciembre. Llegar sobre la fecha no es lo más acertado, hubiéramos preferido que fuera antes; la propuesta del Poder Ejecutivo se hizo esperar y no la vamos a tener hasta mañana a la mañana”, expresó.

En tanto, uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el turístico, hotelero y gastronómico. Jorge González, presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, dijo a la diaria que son “el sector más perjudicado”, por lo tanto esperan “que se recupere el salario, porque es una promesa del gobierno”. “Estamos esperando que salgan las pautas para manejarnos con la plataforma reivindicativa”, sostuvo, y añadió que en promedio se perdió un 11% del poder adquisitivo.

“Estábamos lejos de recuperarla. Una de las expectativas es que se empiece a recuperar y de a poco se llegue. En el caso nuestro, somos los más perjudicados, fuimos los que sintieron el golpe porque se despidió a mucha gente sindicalizada. Se aprovechó la pandemia, se sacó gente. A las bases fuertes les sacaron los trabajadores más viejos, nos debilitaron bastante”, lamentó.

El Poder Ejecutivo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes habían aprobado un nuevo convenio colectivo hasta 2026, pero este fue votado en contra por el sindicato. Prevén que cuando culmine el acuerdo, los salarios de los trabajadores estarán todavía 1,6% por debajo en su poder de compra.

O’Neill, en tanto, sostuvo que el turismo tuvo una muy buena temporada este verano, pero que no fue en todo el país. “Probablemente eso fue muy bueno en toda la franja costera, en todo el sur y el este del país, pero nuevamente en el litoral el turismo también sigue golpeado. Es uno de los sectores en que va a haber que encontrar una forma de contemplar las heterogeneidades a la interna”, expuso.

El último informe de salarios del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, correspondiente al primer trimestre del año, ubica la pérdida del salario real medio en 2% en comparación a 2019. A su vez, se informó que entre marzo de 2020 y setiembre de 2022 se registraron 30 meses consecutivos de “una tendencia clara al deterioro del salario real”, la cual empezó a revertirse en los últimos meses de 2022, “fruto de la desaceleración de la inflación a partir de octubre y los ajustes [salariales] otorgados en julio”.