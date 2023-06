El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) realizó este lunes en su sede un homenaje a los senadores “batllistas” que “enfrentaron el atentado” contra el Poder Legislativo el 27 de junio de 1973. Se recordó a Eduardo Paz Aguirre, Amílcar Vasconcellos, Luis Hierro Gambardella, Héctor Grauert, Nelson Constanzo y Guido Machado Brum, así como al entonces vicepresidente de la República, Jorge Sapelli.

El diputado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos, abrió el evento conmemorando a los “héroes cívicos” que permanecieron “del lado de las instituciones” en el momento del quiebre institucional. Los legisladores colorados, sostuvo, condenaron “lo que ya hacía varios meses que se estaba pergeñando”, esto es, “el decreto de disolución de las cámaras por parte del hasta entonces presidente constitucional, a la postre dictador, Juan María Bordaberry”, también colorado.

Schipani leyó una declaración del CEN, fechada el 13 de julio de 1973, a pocos días del golpe de Estado. “En la seguridad de interpretar el sentir del batllismo”, el CEN de la época reclamó que “se encarnen de inmediato las soluciones para el retorno y la vigencia plena de la Constitución y la ley”, para “el restablecimiento de todas las instituciones del sistema democrático representativo”. El órgano ejecutivo también exhortó a “todos los batllistas” a actuar “decididamente para que los principios enunciados se concreten”.

Luego, Schipani le cedió el micrófono al expresidente de la República, secretario general del PC y líder del sector Batllistas, Julio María Sanguinetti. Según sus palabras, “el gran artífice de la transición y el cambio en paz”.

Sanguinetti aseguró que, al igual que él, los senadores homenajeados fueron “vituperados en cadena de televisión” cuando “el gran tema era desprestigiar la política y nosotros éramos el símbolo de la política”. Mencionó que Vasconcellos denunció “la conspiración” durante “los acontecimientos de febrero” de 1973; asimismo, señaló que el expresidente Jorge Batlle denunció en octubre de 1972 que “un grupo de tupamaros con un grupo de militares estaban operando juntos para difamar a los políticos”.

Minutos después, tras la reproducción de fragmentos de las intervenciones de Vasconcellos y Hierro Gambardella en la sesión del 26 de junio de 1973, Sanguinetti dijo que el PC “puede sentirse tranquilo” porque, en febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se sublevaron contra “una decisión presidencial”, “fue el único partido que como partido se pronunció en contra”, según declaraciones consignadas por Telemundo. A diferencia de “otros partidos” que “se adhirieron a los comunicados militares soñando con un gobierno civil y militar”.

“Fue nuestra conducta también en el golpe de Estado de junio. Hay una declaración de la convención repudiando el golpe. El partido, como partido, más allá de conductas individuales que podemos condenar, estuvo siempre donde debía estar: al pie de las instituciones”, manifestó Sanguinetti.

Por su parte, el diputado Ope Pasquet dijo que, lejos de “celebrar”, en estos días “estamos conmemorando un hecho trágico para la República”. La disolución de las cámaras legislativas, sostuvo, “fue el episodio de mayor fuerza simbólica” de la ruptura institucional que “había empezado con el golpe de febrero”.

Pasquet admitió que en ese proceso “hubo distintas conductas y acciones” y “no todos los hombres del PC actuaron de manera impoluta”. “Sabemos que no fue así, no vamos a negar eso”, subrayó; pero destacó que “hoy en el PC no tenemos agrupaciones que reivindiquen el nombre de Juan María Bordaberry”.

El homenaje lo cerró la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, quien añadió “un justo homenaje al triunvirato que mantuvo vivo al PC en la clandestinidad”, compuesto por Batlle, Vasconcellos y Raumar Jude, quienes “sostuvieron en alto la bandera de la libertad y la democracia que nos representa”.

Acosta y Lara: fue un homenaje con “gusto a poco”

El director nacional de Telecomunicaciones y líder del sector Viento de Cambio, Guzmán Acosta y Lara, había propuesto días atrás que la Convención Nacional -el órgano máximo del partido- aprobase una declaración en repudio al golpe de Estado con una condena explícita a la participación de Bordaberry.

En diálogo con la diaria, Acosta y Lara valoró el homenaje a los legisladores colorados, pero opinó que “faltó” la declaración de la Convención Nacional de que “nunca más un presidente electo por el lema PC participe en un golpe de Estado”. En ese sentido, sostuvo que el evento del lunes terminó con “gusto a poco”. “Lo importante es dejar en claro que el tema del ‘nunca más’ no es patrimonio de ningún partido político, sino que es parte de todos los uruguayos. Esa es la reflexión más importante que hacemos”, afirmó.

Acosta y Lara señaló que Viento de Cambio le propuso al presidente Luis Lacalle Pou reinstalar la Comisión para la Paz, organismo que funcionó durante el gobierno de Batlle (2000-2005) “para seguir buscando los datos que están faltando y que los familiares siguen reclamando con justa razón”. “Los que saben la verdad tienen información que no han querido brindar, y hasta que eso no ocurra vamos a seguir teniendo una herida abierta”.