El ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló este miércoles en entrevista con Desayunos Informales de Teledoce sobre el hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, a raíz de las excavaciones que se desarrollan en la zona desde 2020, a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En ese marco, resaltó la actitud “proactiva” de la actual administración en cuanto a la obtención y liberación de información sobre el pasado reciente y aseguró que “este gobierno ofreció más verdad que el anterior”, del Frente Amplio (FA).

Consultado sobre cómo se sintió al constatar que hay cuerpos enterrados en predios militares, respondió que “muy conmovido” y que le genera “un impacto desde el punto de vista personal muy fuerte”. “A veces hablar de restos puede ser muy impersonal, y son restos de una persona, con nombre propio, con familia, con comunidad, con entorno”, reflexionó.

Desde el punto de vista político, dijo que es “la ratificación de un compromiso que desde el primer día el presidente de la República y quien habla asumimos”. “Yo lo dije expresamente en el último párrafo el día que asumí, el 2 de marzo de 2020, que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos, y que la paz no es un concepto abstracto; que la paz se junta de muchas paces. Que mientras haya hogares donde no haya paz en la sociedad no va a haber paz, y me refería expresamente a este tema”, sostuvo. En ese sentido, dijo que espera que “este hallazgo signifique que haya en un hogar, en una familia, paz”.

García dedicó buena parte de la entrevista a resaltar la política de su ministerio respecto del pasado reciente, de la que dijo que se funda, en primer lugar, en la “transparencia para brindar toda la información a la que podamos acceder”. “Así actuamos desde el primer día, cuando encontramos que habían solicitudes de información que estaban en el ministerio y no habían sido dadas a familiares u organizaciones”, aseguró, en una crítica expresa a las anteriores gestiones.

En este marco, García se refirió al proyecto de ley que presentó días atrás sobre la liberación de archivos vinculados a la dictadura, y expresó: “Creemos que no hay verdad si está limitada, si está recortada. Puede ser una verdad parcial, pero una verdad parcial no es la verdad, es una edición de la verdad. No es mentira pero se asimila”.

“Hoy puedo afirmar que hay más verdad que cuando asumimos”, aseveró el titular de Defensa, y volvió a arremeter contra las autoridades anteriores al decir que “este gobierno ofreció más verdad que el anterior”. También comparó la cantidad de información que procesa el actual ministerio con respecto a años anteriores: “Nosotros recibimos un pedido de acceso cada tres días y medio. Antes se recibía uno por mes”, indicó.

“Hubo dirigentes políticos que no pidieron o pidieron, obtuvieron y no dieron”

Por otro lado, García habló sobre el documento de 2005 elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix a solicitud del entonces comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, que pidió el proyecto interdisciplinario Cruzar, que el MDN no otorgó porque lo no pudo encontrar en sus dependencias. “Lo que no entiendo es dónde está ese documento, que se hizo para el gobierno del FA”, manifestó García al respecto, y aseguró que ordenó “dos veces buscarlo y no aparece”. Acto seguido, volvió a poner el foco en las autoridades del FA: “Si un presidente le pide a un comandante del Ejército un documento, el comandante del Ejército no lo mete por vía administrativa, se lo entrega en mano al presidente de la República”.

En general, García aseguró que no hay “falta de voluntad de las Fuerzas Armadas” a la hora de entregar información, sino que “muchas veces los [documentos] que no aparecían es porque había dirigentes políticos que no los daban, no militares”. Entonces, inquirió: “¿Quién no daba los tribunales de honor que dimos nosotros? Un militar no, un ministro”. En cambio, aseguró que cuando él pide la información, la recibe: “Todo lo que he pedido he recibido. Hubo dirigentes políticos que no pidieron o pidieron, obtuvieron y no dieron”, acusó.

Consultado sobre cómo se trabaja sobre quienes tienen la información sobre los crímenes cometidos en dictadura pero ya no están vinculados directamente a las FFAA, y por ende no responden jerárquicamente a los mandos superiores, García respondió con una pregunta: “¿Cómo hace usted para que una persona le diga lo que no quiere decirle?”. Luego agregó: “La persona que quiere decirle algo, aunque no se lo pregunte, se lo va a decir”.