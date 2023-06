La Intendencia de Montevideo (IM) envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para informarle que está en diálogo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener recursos que la ayuden a paliar los efectos de la crisis hídrica en la capital.

La nota, firmada por la intendenta, Carolina Cosse, y la secretaria general de la IM, Olga Otegui, fue dirigida a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, e indicó que el 25 de mayo la comuna “solicitó apoyo económico” al BID “para atender las situaciones surgidas por los efectos que la sequía ha generado” en Montevideo, “principalmente sobre las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

Notificó que “el 31 de mayo el BID respondió la solicitud, encomendando a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esta necesidad”, y “el banco ha respondido que estaría en condiciones” de apoyar a la comuna “con recursos no reembolsables”.

“Ese apoyo podría contribuir con las actividades que la IM está llevando adelante, dentro de su área de jurisdicción”, se señaló en la nota, que pone de ejemplo la asistencia a usuarios de policlínicas municipales para el acceso al agua embotellada. Ello, “para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, relativos al acceso a agua para consumo”.

En este contexto, la IM pidió al MEF que transmita “si hay alguna objeción a este respecto” para avanzar en las negociaciones. Es que la comuna requiere la autorización del gobierno nacional para acordar un desembolso de cualquier organismo multilateral, pese a que se trate de un apoyo económico no reembolsable, cual si fuera una donación. De todas formas, esta modalidad no requiere autorización de la Junta Departamental debido a que la IM no compromete montos.

Carolina Cosse: “Estoy indignadísima”

Finalmente, este martes el MEF rechazó el pedido de la intendenta de Montevideo. En rueda de prensa, Cosse manifestó que estaba “indignada” por la decisión de la cartera y enumeró todas la medidas que ha tomado la comuna para paliar la situación. “No hay tema que hayamos dejado de lado para poder ayudar”, expresó.

Cosse señaló que había obtenido un préstamo no reembolsable “para seguir ayudando a la gente”, y que había cumplido con el “formalismo” de pedir la habilitación. “El Ministerio de Economía no aprueba porque dice que se van a encargar ellos de todo; me parece muy bien. Lo que me parece es que están bloqueando a la intendencia en la ayuda a la gente que estamos dando; la verdad, estoy indignadísima”, manifestó. Y continuó: “No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no después de todo lo que hemos hecho, de todas las sugerencias de buena fe que hemos hecho”.

Por otra parte, la jefa comunal indicó que “llegó la hora de que indefectiblemente exoneren de la tarifa del agua a toda la población de Montevideo”, dado que se prevé un aumento en el límite de sodio en el agua de OSE que, según supo, podría llegar hasta 900 miligramos por litro.

En una nota dirigida a Cosse, Arbeleche recordó que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país, este lunes, para “brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios para afrontar la referida situación de excepción”. Asimismo, indicó que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud Pública, “está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población”, especialmente a los más “vulnerables, tanto por razones económicas como de salud”.

Por último, la ministra concluyó que “de considerarse necesario, se podrá recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito ante los cuales este ministerio ejerce la representación del país”.