Yamandú Orsi, intendente de Canelones y precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), le respondió a Pedro Bordaberry que nada lo hace “sentir más orgulloso que seguir teniendo raíces del interior”. El comentario, escrito en Twitter, responde a una columna de opinión del expolítico colorado, en la que criticó que el FA impulse a Orsi como candidato sólo porque “hable parecido a la gente del interior”.

“Nací y me crie en el interior de Canelones, crecí en el barrio 3 Esquinas, fui a la 110, viví y trabajé en el almacén de mis viejos, viajé todos los días a estudiar y fui profesor. Nada me hace sentir más orgulloso que seguir teniendo raíces del interior. Eso es el Uruguay también”, escribió este miércoles por la noche Orsi en la red social.

Como suele hacer, Bordaberry expresó su opinión en una columna del diario El País. En esta oportunidad escribió que el FA busca con la candidatura de Orsi alguien cercano al interior del país, y se pregunta: “¿Alcanza con hablar parecido o hay que ocuparse de los problemas del interior?”.

“Del agro, de los servicios que no llegaban a las poblaciones alejadas de la capital, del trabajo. Esos que se olvidaron durante 15 años”, apunta Bordaberry, y agrega: “El interior les pegó un revolcón electoral y ahora parece que lo quieren solucionar con alguien ‘que hable parecido a los del interior’. Lo peor no es eso, es que lo dicen. Lo importante para algunos es la etiqueta, el nombre y no el contenido”.

Bordaberry volvió a asomar en el terreno político en las últimas semanas después de que registrara su agrupación Vamos Uruguay en la Comisión Nacional de Asuntos Electorales del Partido Colorado, aunque no se ha pronunciado sobre un retorno oficial a la política partidaria.