Cuando un adolescente en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) cumple 18 años finaliza su protección residencial y pasa a ser totalmente responsable de sí mismo: económica, emocional y laboralmente. Los adolescentes que en ese cumpleaños festejan su independencia también se enfrentan a una transición solitaria y abrupta a la adultez. Luciano de Rienzo y Victoria Melgar pudieron ser acompañados en sus egresos por los proyectos de Autonomía e Inclusión y Ciudadanía de la organización de la sociedad civil Hogar La Barca, en convenio con el INAU, pero, como comentaron a la diaria, lo que les pasó a ellos “fue mera suerte”.

Estos jóvenes no quieren que el egreso exitoso del resto de los adolescentes del INAU sea un asunto de suerte, que se reduzca a un simple sorteo de cupos. Fue por esto que hace dos años crearon la Red de Egresados del Uruguay, que busca el egreso acompañado de todos los adolescentes del INAU, con la cantidad de cupos suficientes y el sustento económico adecuado para que puedan “adentrarse en el mundo adulto de manera adecuada y funcional”.

¿Quiénes son?

La Red de Egresados del Uruguay es liderada por estos tres jóvenes que vivieron años en hogares del INAU y pudieron integrar programas de acompañamiento al momento de su egreso. Luciano y Victoria contaron a la diaria sobre sus experiencias dentro de la institución y cómo sus vivencias permitieron la creación de este grupo inédito en Uruguay.

Victoria comenzó a vivir en un hogar del INAU a los 12 años, debido a la situación de violencia que padecía en su familia. A los 18 años logró entrar al proyecto Inclusión y Ciudadanía de La Barca y hoy en día –dos años después– trabaja, estudia y se ocupa de los proyectos del grupo.

Luciano tiene 22 años. Empezó a vivir en un hogar del INAU a los siete años y egresó con su madre, quien lo abandonó en la calle. Tras volver al INAU, al egresar integró el proyecto Autonomía de La Barca y ahora vive con sus dos hermanos, trabaja y se reúne mensualmente con la Red Latinoamericana de Egresados de Protección.

La Red Latinoamericana de Egresados es un grupo de organizaciones que trabaja para mejorar la transición a la adultez de quienes viven y vivieron en instituciones de cuidado estatal, para poder asegurar el éxito de su inclusión social. La integran organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Luciano es el representante de Uruguay en esta red y participa en reuniones virtuales todos los meses para discutir las necesidades, avances y objetivos de los grupos en los distintos países.

¿Qué buscan para los niños y adolescentes del INAU?

La Red de Egresados de Uruguay tiene como principal objetivo promover una ley de egreso institucionalizado, similar a la Ley de Acompañamiento para el Egreso que se aprobó en Argentina en 2017, que da el derecho a los jóvenes –de entre 13 y 21 años– que egresan de instituciones a solicitar voluntariamente un acompañamiento durante su transición y a recibir una suma equivalente a 80% de un salario mínimo, vital y móvil.

Con esta ley buscan que todos los jóvenes egresados del INAU puedan acceder a un acompañamiento socioeducativo, un apoyo económico temporal –hasta lograr construir una vida estable– y un espacio terapéutico para poder compartir sus experiencias y preocupaciones.

Buscan además que los proyectos de autonomía no sean tan limitantes para los jóvenes en términos de cupos y ubicación. Explican que hay sólo tres programas específicos que acompañan a los adolescentes en su egreso de la institucionalización y que todos se encuentran en Montevideo, lo que excluye y dificulta la integración de adolescentes y jóvenes del interior del país.

La Red de Egresados del Uruguay solicita la ayuda económica de diferentes organizaciones –y citan al INAU, en primer lugar– para poder conseguir sus objetivos. Luciano menciona la ayuda logística y de infraestructura que reciben de algunos educadores de los proyectos de autonomía, pero insiste en la necesidad de un sustento económico para poder llegar a más jóvenes y ayudarlos de manera exitosa en su transición hacia una vida autónoma e independiente.

Los líderes del grupo de egresados hablan de la dificultad que han encontrado para hacerse oír. “He preguntado quién quiere sumarse y nadie se interesa por mejorar ciertas cosas, que se ve que no las ven en el INAU por sí mismos”, dice Victoria. El grupo busca integrar a quienes vivan o hayan vivido a cargo del INAU, para poder “tener más voz y nuevos puntos de vista”.

Al día de hoy, la Red de Egresados del Uruguay se ha reunido con Unicef Uruguay y se ha comunicado con algunos políticos, pero no han logrado concretar apoyos.

La vida en algunos hogares del INAU

Tanto Luciano como Victoria y Jonathan conocen la realidad de la institución y saben qué aspectos deben mejorar para garantizar la protección digna de todos aquellos jóvenes uruguayos que la necesiten.

“Hay muchas personas que están padeciendo situaciones que no están bien, en las que se vulneran los derechos”, explica Luciano. “Tendríamos que citar la idea de que el INAU reforme sus modos de trabajar, porque en realidad la gracia de que los niños ingresen al INAU es que se les pueda encontrar una familia sustituta lo antes posible y no esperar hasta que egresen con 18 años para luego no responsabilizarse”, dice.

El grupo menciona la necesidad de mejorar el sistema de capacitación de los educadores, las condiciones higiénicas en las que muchas veces se vive –por ejemplo, teniendo que lidiar con plagas–, la alimentación y la vestimenta que se les ofrece a los niños y adolescentes y las gestiones administrativas del INAU, entre otros aspectos a cambiar.

Los líderes del grupo tienen la esperanza de trabajar en conjunto con el INAU para poder enfrentarse a estos problemas y ofrecer la mejor calidad de vida posible para quienes vivan en los hogares del instituto. Mediante el impulso de una ley de acompañamiento al egreso que permita un sustento económico, emocional y psicológico, los jóvenes egresados del INAU podrán transitar su camino a la adultez de una forma más fácil y exitosa.