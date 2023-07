El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó este jueves una nueva planta potabilizadora de agua móvil, que permitirá obtener 20.000 litros de agua potable al día. El aparato fue alquilado a un particular y trabajará con tres pozos ubicados en la ciudad de Canelones, Tala y Atlántida. Según adelantó el jefe departamental, el objetivo es comenzar a trabajar con 700 familias del medio rural, afectadas por la crisis hídrica.

“La primera salida de estos tanques va a ser para el trabajo que estamos haciendo con 700 familias del medio rural, hace ya mucho tiempo, porque en el medio rural, es bueno que lo sepamos, se secaron los pozos donde la gente tomaba el agua; le empezamos a llevar el agua embotellada, ahora con esto nos ayuda a trabajar bastante mejor”, explicó en rueda de prensa.

Orsi agregó que más adelante “quizás tenga otro destino”: “Empezamos por lo rural porque lo tenemos ahí, siempre latente, y lo tenemos que resolver ya, pero no tengo duda, sé que vamos a llevar a otros lugares, que pueden ser centros de estudio, barrios, acompañando lo otro que es de gran volumen: los miles de litros que estamos llevando en bidones”.

El intendente recordó que el objetivo que tiene el gobierno departamental es distribuir 400.000 litros de agua potable al mes; por el momento la mayor parte se hace a través de la compra y distribución de bidones de agua, pero con esta planta buscan que la mayor parte del agua salga de los pozos que hay en el departamento.

Esta planta, que funciona con energía solar, continuará trabajando mientras sea necesario, aclaró Orsi, y apuntó que “no se visualiza que en pocos días” la emergencia hídrica quede resuelta, por lo que la intendencia se puso “detrás de la OSE y acompañando a la OSE a resolver los problemas, y este es un aporte más”.

Orsi también destacó que la intendencia ya decidió “la compra de diez perforaciones, lo tenemos encaminado”, para profundizar la búsqueda de agua en el departamento y que ese esfuerzo se suma a los pozos que están haciendo los habitantes en sus terrenos.

“Los geólogos saben, capaz que hay más para descubrir, pero los más veteranos te cuentan que cuando acá en la década del 70 se buscó petróleo en la zona central del departamento, cuando se perforaba muy profundo, salía mucha agua; habrá que retomar ese estudio”, comentó el intendente, aunque advirtió que en 2010, cuando hubo una sequía muy importante, se hicieron muchos estudios que revelaron que Canelones era un terreno complicado para la obtención de agua.

Orsi también comentó sobre los pases de responsabilidad que hay entre el actual gobierno y el Frente Amplio. “Siempre se pueden hacer las cosas mejor, ahora eso no le quita responsabilidad al gobierno actual, no, porque uno tiene los recursos o a veces los tiene que buscar y las obras las tiene que ir haciendo. ¿Se podía haber hecho más? Capaz que sí; ahora, eso no exime de responsabilidad al que está hoy, y ahí es ese matiz que de repente a mí me interesa introducir”.

“Capaz que alguno prioriza el espejo retrovisor… A mí me gusta mirar para adelante, no para atrás, y mirar para adelante implica tomar las decisiones correctas en el momento en el que estamos”, finalizó.