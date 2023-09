Este miércoles Opción Consultores dio a conocer su último informe sobre preferencias electorales en el Partido Nacional y el Frente Amplio de cara a las elecciones internas de 2024, que fue divulgado en Telenoche.

Según lo planteado en la encuesta, realizada entre el 14 de agosto y el 7 de setiembre a 667 personas del FA y 475 del PN, 43% del electorado del Frente Amplio (FA) prefiere al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como candidato a presidente, y 49% de los nacionalistas opta por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

En el segundo lugar dentro del FA se encuentra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, elegida por 39% de los frenteamplistas consultados. A ella la siguen el senador Mario Bergara con 6% y el intendente de Salto, Andrés Lima, con 2%. También se contempla que 10% no elige a ninguno, no sabe o no contesta.

Por otro lado, en el PN, luego de Delgado se encuentra Laura Raffo con 19%, el senador Juan Sartori con 10%, la vicepresidenta Beatriz Argimón con 9%, el senador Jorge Gandini con 4%, y el ministro de Defensa, Javier García, con 3%. El 6% no sabe o no contesta.

Impulsos

De acuerdo con el análisis de Opción, las últimas cinco encuestas demuestran que dentro del FA, ha liderado las preferencias Orsi, pese a que en esta edición estuvo seis puntos por debajo de la anterior. “La medición actual es aquella de mayor paridad entre Cosse y Orsi, descendiendo de 14 a 4 puntos la ventaja a su favor”, señaló. En ese sentido, el informe recordó que esta es la primera vez que se recaban datos desde que el Partido Comunista explicitó su apoyo a la intendenta de Montevideo.

Por otro lado, también es la primera medición desde que Asamblea Uruguay adhirió a la precandidatura de Bergara, pero su promedio histórico se mantuvo igual que en ocasiones anteriores.

“En suma, la interna frenteamplista continúa presentando una fuerte polarización entre los intendentes metropolitanos, con leve liderazgo de Orsi sobre Cosse y acortamiento de la brecha entre ambos”, apuntó el documento. La situación “coincide con las preferencias sectoriales al interior del FA, que se vuelcan en forma mayoritaria y pareja hacia una u otra figura”.

En la interna del PN, Delgado continúa siendo el preferido “con claridad”. Aún así, en comparación con la última encuesta, realizada en mayo, su precandidatura demuestra un descenso: antes era seleccionado por el 56% de los nacionalistas.

“Casi siete de cada diez electores del PN se inclina por Delgado o Raffo, lo que marca una importante concentración de las preferencias en ambas figuras”, señaló el informe. Según Opción, “esto resulta razonable dado que ambos líderes son aquellos que, directa o indirectamente, han dado más señales sobre su participación en la interna nacionalista”, además de que “han sido los dirigentes nacionalistas más impulsados como precandidatos por la dirigencia partidaria”.