Luego de reconocer y justificar el trabajo infantil en plantas tabacaleras, el intendente de Artigas, Pablo Caram, declaró en entrevista con el programa Telemundo: “Creo que me entendieron mal, no conocen a veces la realidad”. El jueves, el jerarca había expresado en Desayunos Informales que es “normal” ver a niños desempeñando tareas laborales en esos lugares y que “es mucho mejor ver a un gurí trabajando que con el celular”. Sin embargo, más tarde aclaró que se refería al hecho de que en familias que se dedican al rubro “los hijos salen a ayudar a los padres, como en cualquier lugar”.

Según expresó el intendente, hay menores de edad que luego de ir a la escuela o al liceo colaboran con sus padres “limpiando yuyos o dando vuelta algún cantero”, pero “no hay una retribución” por esas actividades. “No es carga abusiva, de peso. Es un trabajo que lo hacen en familia, disfrutando”, añadió. Además, destacó que tampoco “es nada del otro mundo”.

“Los tabacaleros de Artigas me conocen, no les voy a hacer jamás una denuncia”, aseguró con referencia a sus afirmaciones. Asimismo, Caram puso de ejemplo a su padre: “Terminaba las vacaciones y algo me hacía hacer”, relató. En ese sentido, “hoy me da pena ver a las familias, seis tipos sentados en la vereda, nadie habla, todos están con el celular; o ver la gurisada en una esquina fumando un porro. Prefiero toda la vida que estén trabajando antes que estén haciendo eso”, concluyó.

Ante las declaraciones del intendente de Artigas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que se enviaría un equipo de inspectores, coordinado con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), a los establecimientos de producción de tabaco del departamento. De acuerdo a lo que publicó en su cuenta de X, las expresiones de Caram fueron “inadmisibles”.

“En esto no hay dos interpretaciones posibles: el trabajo infantil es ilegal”, subrayó este viernes el presidente del INAU, Pablo Abdala, entrevistado en Desayunos informales. El jerarca contó que antes de que Caram saliera a brindar sus aclaraciones, mantuvieron una conversación telefónica en la que Abdala le dijo que “estaba equivocado”. Pese al reconocimiento de ese error, el presidente del INAU señaló que “es verdad que hay una zona muy difusa en los hechos en cuanto a la colaboración de niños y adolescentes en tareas domésticas o emprendimientos familiares”, pero lo que corresponde es “analizar cada situación y actuar cuando hay indicios de vulneración de derechos de los niños”.

El 13 de junio, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el INAU dio a conocer que en 2022 se realizaron 2.070 inspecciones y 48 denuncias, de las que 21 estuvieron vinculadas a niños y 27 a adolescentes. Además, se contabilizaron 21 accidentes y se otorgaron 1.666 permisos de trabajo.

En su momento, el presidente del INAU había expresado que, además de “integrar el tema a la agenda”, es necesario “reafirmar el compromiso del país con los compromisos internacionales” que ya se han asumido. Asimismo, manifestó que en materia normativa se “ha actuado más que a tiempo” pero siempre es pertinente “mejorar continuamente la respuesta” y “perfeccionar la gestión”.

Ahora, Abdala aseguró que “en Uruguay no existe “un problema endémico” con el trabajo infantil”. También destacó que “en la zona norte del territorio, donde funcionan las tabacaleras, ya existen controles e inspecciones periódicas”, pero “siempre está entre los objetivos el poder reforzarlas”.

“Inaceptable”

Por otra parte, en la noche del jueves el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT afirmó que “condena, rechaza y repudia” los dichos de Caram, con “profunda indignación”. Por medio de un comunicado difundido en su sitio web, la central sindical indicó que las palabras del intendente “reflejan una total falta de conocimiento sobre la normativa legal vigente en nuestro país”, y “una carencia de sensibilidad y conciencia frente a una problemática que debería ser prioritaria en la agenda de cualquier autoridad”.

“El trabajo infantil es una violación flagrante de los derechos humanos y una realidad lamentable que debemos erradicar en su totalidad” pues “impide el acceso a la educación de calidad, perpetúa el ciclo de pobreza y expone a los niños, niñas y adolescentes (NNA) a condiciones peligrosas y abusivas”, plantea el texto. Para enfrentarlo, lo que corresponde es “tomar medidas contundentes y buscar soluciones efectivas”, pero “Caram ha demostrado una postura desafortunada y carente de empatía”, agrega.

La actitud del intendente al minimizar “el impacto y la gravedad” de la situación “es inaceptable” pues desmerece “los esfuerzos realizados por instituciones, organizaciones y activistas”, afirma el comunicado. En consecuencia, se le exige al jerarca “que rectifique sus dichos y asuma la responsabilidad que le corresponde como autoridad en la protección de los derechos de los NNA”, y se insta a otras autoridades competentes “a tomar medidas firmes y efectivas para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas”.