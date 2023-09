Una delegación del gobierno realizó este martes una gira por las distintas sedes de los partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de presentar los proyectos para reformar las cajas de Profesionales y Bancaria, que el Poder Ejecutivo remitió el viernes al Parlamento. En esas reuniones participaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, entre otros jerarcas.

El itinerario comenzó en la mañana, cuando las autoridades se hicieron presentes en la casa del expresidente Julio María Sanguinetti, hoy secretario general del Partido Colorado, en Punta Carretas. Luego, la comitiva se trasladó hasta el Palacio Legislativo, donde se reunió con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Allí, el propio Delgado aprovechó para mantener conversaciones con la bancada oficialista del Senado mientras se ultimaban los detalles de la Rendición de Cuentas, que comenzará a votarse este miércoles en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta.

Más tarde, siguieron viaje hacia la Huella de Seregni, donde se reunieron con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. El dirigente de la oposición dijo en rueda de prensa que el gobierno presentó los proyectos “muy sobre la fecha” –en referencia a los plazos constitucionales, que impiden tratar este tipo de iniciativas en el año previo a las elecciones–, pero sostuvo que, de todos modos, tendrán tiempo para estudiarlo. En ese marco, adelantó que en el proyecto de la Caja Bancaria, que tiene acuerdo tripartito, el FA no va “a poner ninguna piedra en el camino” y que “sin ninguna duda” lo va a votar.

En cambio, el proyecto para reformar la Caja de Profesionales va a ser analizado a fondo por parte de la oposición. Según supo la diaria, los técnicos de la fuerza política estudiarán el proyecto en un plazo de diez días para dar una posición tanto al Secretariado Ejecutivo del FA como a los legisladores que tratarán el tema. “La coalición no sabe si todavía tienen los votos de sus socios y esa respuesta se necesita conocer”, apuntó Pereira al respecto.

Mieres sostuvo que este proyecto de ley “no modifica en nada” lo que existe actualmente en relación a aquellos profesionales que se hayan declarado en ejercicio no libre. Por el contrario, señaló que pone un tope más bajo frente a la eventualidad de que el directorio decida cobrar las declaraciones de no ejercicio. El proyecto establece que “deberán abonar en cada declaración, por concepto de gastos de administración y fiscalización, el monto que el directorio [de la Caja de Profesionales] disponga por reglamento”, cuyo valor no podrá exceder en ningún caso el aporte correspondiente a la primera categoría de sueldo ficto, esto es, alrededor de 5.000 pesos.

“Estas se hacen por única vez, no hay que renovarlas mensual, semestral o anualmente. Lo que se hace en la nueva ley es bajar el tope de esa autorización que no se ha ejercido, poniéndolo en el valor equivalente al aporte de un mes de la primera categoría. Los profesionales que tienen declaración de no ejercicio no tienen que pagar nada, y [tampoco] aquellos que declaren no ejercicio para adelante hasta que el directorio de la caja establezca algún monto”, expresó el ministro.

Mieres afirmó que los proyectos presentados son lo “mejor posible”: “Nadie puede estar conforme cuando lo que tenemos por delante son situaciones de una profunda crisis patrimonial, al borde de no poder hacer frente a las obligaciones”, estableció. En ese sentido, llamó a los legisladores a hacer las modificaciones que les parezcan necesarias, pero pidió tener en cuenta que el resultado “mantenga el objetivo, que es el reequilibrio de esas instituciones”.

En tanto, Delgado fue crítico en una rueda de prensa con los gobiernos del FA por “mirar al costado” durante sus 15 años de gobierno. Según el jerarca, “todos” sabían que se estaba “al borde de la piña en materia de las cajas paraestatales y, sin embargo, se prefirió mirar para el costado”. “Nosotros, en este caso, más allá de haber trabajado en la reforma a la seguridad social y todo lo que implicó, paralelamente trabajamos en algo que habla mucho de responsabilidad y coraje. En esto no hay que hacer ni lo que se quiere ni lo que se puede hacer, hay que hacer lo que se debe”, apuntó.

Estas declaraciones se dieron minutos antes de la reunión con el FA en la Huella de Seregni. Al ser consultado por estas críticas, Pereira respondió que entiende que en esta puja electoral “todo el mundo juegue su partido y mucho más quienes tienen cargo de gobierno y son posibles candidatos”.