“Piano, piano, tranquilos, no hay nada, estamos en setiembre”, dijo este domingo a la diaria un dirigente del sector del Partido Nacional (PN) que une al Espacio 40 y Mejor País (conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”). Mientras varias agrupaciones blancas ya definieron detrás de qué precandidatos irán, en estos dos sectores, que oficializaron su alianza en marzo, no parecen estar muy ansiosos por resolver a quién apoyarán, ya que aún no conversaron formalmente sobre el tema, aunque en idas y vueltas informales sobrevoló la idea de ir con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

El dirigente de Espacio 40 y Mejor País subrayó que, al estar en el gobierno, las elecciones “son distintas”, por lo tanto, nada indica que vayan a ir a una interna “a lo blanco” –en cuanto a los altos niveles de intensidad, en todos los sentidos–, ya que lo más importante es la elección de octubre, cuando podrán “debatir con Yamandú Orsi o Carolina Cosse” –sostuvo–, posibles precandidatos del Frente Amplio (FA). Agregó que el domingo, en Masoller, donde una vez más los nacionalistas homenajearon a su máximo caudillo, Aparicio Saravia, todos los blancos mostraron que “no hay interna, nada de reojo”, y van “para adelante, porque enfrente está el FA”.

El dirigente blanco subrayó que la próxima elección será “de Senado fuerte”, porque en octubre cada sector debe tratar de concretar que los mejores nombres estén en los primeros puestos de sus listas para la cámara alta, dado que el esfuerzo es “contra el FA, no dentro del PN”, insistió. En esa búsqueda es que Espacio 40 y Mejor País –que aún no oficializaron su nombre en conjunto– están tanteando la posibilidad de integrar en sus filas al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que el año pasado dejó Alianza Nacional –sector que se inclinó por la candidatura de Laura Raffo–.

Además, la fuente nacionalista subrayó que no tienen “apuro” por oficializar el apoyo a Delgado, dado que se presume que el secretario de Presidencia se mantendrá en su cargo al menos hasta febrero. Estima que antes de ese mes Delgado no oficializará su candidatura, ya que “el día que se proclame tiene que irse del gobierno, por él y por el gobierno”, porque el FA “no se va a bancar un secretario de Presidencia con esa exposición, siendo candidato”.

Por último, la fuente blanca subrayó que en el último trimestre de este año se terminará de conformar el “mapa nacionalista”, porque todavía hay intendentes blancos que no se sabe “dónde van a jugar”, y la idea es llegar a diciembre “sin que quede nadie suelto”.

Botana, Wilson y los wilsonistas

A su vez, en diálogo con la diaria, el senador y ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana –de Mejor País– subrayó que en la interna de los dos grupos siguen sin hablar formalmente del tema, pero, de todas maneras, dijo que él es el “más inclinado” a que el precandidato sea el ministro de Defensa Nacional, Javier García –líder de Espacio 40–.

“Quiero que haya un sector wilsonista y una propuesta que marque fuerte el interior. Quiero que eso esté de alguna manera, con una candidatura de nosotros u otra candidatura, pero la condición mía es esa”, sostuvo. De todas maneras, Botana subrayó que “todo puede ser”, y que si bien no le ve muchas posibilidades a que apoyen la precandidatura de Laura Raffo (impulsada por el herrerismo), en realidad, “nunca” dijeron “que no podía ser”.

Ante la consulta de por qué quiere que García sea precandidato, Botana contestó: “Porque García es el líder del grupo que se asoció con nosotros y es un wilsonista de toda la vida; con un wilsonista como García, y nosotros que somos wilsonistas también y del interior, hacemos las dos cosas”.

Por otro lado, Botana dijo que Delgado “es de origen wilsonista”, pero “no agarró tanto la época de Wilson” (Ferreira Aldunate). “Él era de sectores wilsonistas, como de la juventud del Movimiento de Rocha y después de [Francisco] Gallinal [Correntada Wilsonista], en otra época. Fue de varios lados, pero nunca vivió aquella etapa wilsonista, con Wilson”, insistió.

Hace pocas semanas, dentro del PN se presentó el sector D Centro, el paraguas que abarca a todos los dirigentes que impulsan la precandidatura de Delgado, cuyo lema es “por el camino del medio”, y hace énfasis –desde su nombre– en que se trata de un espacio que apunta al “centro” en “todos sus planos: político, social y cultural”. Tomando esta definición como partida, consultado sobre en qué lugar del espectro se ubicarían Espacio 40 y Mejor País, Botana se limitó a contestar: “Nosotros somos del barrio”.