“Dicen por ahí que lo mataron en 1904. Y dicen que sus más allegados decían que no había muerto. Y tenían razón. Aparicio no había muerto. A Aparicio en 1904 le pegaron un tiro y después pasó a una vida eterna. Y esa vida eterna hizo que en 1916 fuéramos capaces, en la Constitución, de lograr las garantías por las que había peleado. Porque nosotros, que fuimos los únicos que hemos hecho revoluciones en este país, no peleamos por revoluciones para tomar el poder de forma exabrupta, ni por las armas, ni para generar violencia entre los ciudadanos. Peleábamos por otra cosa mucho más importante que el poder. Peleábamos por las garantías para que el poder estuviera constituido legítimamente. Peleábamos por el voto secreto, por la representación proporcional, por la coparticipación, por el voto popular, porque los que habían hecho la patria no votaban. Y todo eso lo logramos en la Constitución del 16 porque Aparicio Saravia estaba vivo”, dijo el presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, este domingo en Masoller, departamento de Rivera. La 18ª Marcha de Masoller, que partió de la capital de Rivera el viernes, transcurrió durante el sábado y finalizó este domingo, congregó a cientos de jinetes que se embanderaron de blanco y celeste para homenajear al histórico caudillo blanco en el lugar en el que fue herido de muerte en batalla hace 119 años.

En el acto final, previo a la lectura de la proclama y del discurso de Iturralde, se homenajeó al músico Carlos María Fossati, autor de la canción “De poncho blanco”. En el lugar se hicieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y Defensa Nacional, Javier García, senadores, diputados e intendentes del PN, y Laura Raffo, entre otros referentes blancos.

Vale recordar que la primera marcha fue en 2004 con motivo de cumplirse 100 años de la muerte de Saravia, y por iniciativa del entonces intendente nacionalista de Rivera Martín Padern, que falleció en 2012. La idea no era repetirla todos los años, pero en 2005 se volvió a organizar y desde ese año se convirtió en una actividad anual.

“Leales, rebeldes y comprometidos”

“Respaldamos y apoyamos a la coalición de gobierno, pero votamos al Partido Nacional, somos blancos, tenemos la responsabilidad de entregar a las futuras generaciones un partido ideológicamente puro, abierto al diálogo, pero sin traicionar jamás nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestro compromiso con el país”, leyó Florencia Rossas, encargada de comunicar la proclama del acto, que continuó con un mensaje a Luis Lacalle Pou: “Le decimos a nuestro presidente que estamos orgullosos de su gestión y del manejo de los asuntos públicos de Estado”. “Y a nuestros dirigentes les recordamos que los blancos somos inflexibles con los desvíos de conducta”, agregó la lectura.

Finalmente la proclama se refirió al Frente Amplio: “Nuestro gobierno, desde el primer día de su gestión, ha sufrido un permanente hostigamiento por parte de una oposición impía, que se vale de los gremios para lograr sus objetivos, lamentablemente sin medir las consecuencias del mal que le hacen al país, teniendo como único norte el gobierno por el gobierno mismo”. “Los blancos, que tenemos una larga experiencia en estas luchas, le decimos al presidente que nos va a encontrar a su lado, como somos los nacionalistas, leales, rebeldes y comprometidos con la suerte de la República”, concluyó la proclama.

Iturralde, en su oratoria, también se refirió a la coalición de gobierno y a la oposición. “Me preguntaron cómo explicábamos que nosotros peleábamos con un partido en un tiempo y que hoy estamos aliados. Peleábamos por las libertades. No peleábamos contra partidos. Peleábamos contra la arbitrariedad. No importaba quiénes fueran. Y muchos de otros partidos políticos peleaban con nosotros porque nosotros no somos sólo los blancos, somos el conjunto de ciudadanos que queremos defender la nación”, dijo el presidente del PN.

Iturralde agregó que “en esta coalición” de gobierno se sienten “orgullosos” por “estar defendiendo los valores republicanos con otros partidos, que podremos haber tenido diferencias a lo largo de la historia, que vaya si tuvimos diferencias, pero hoy nos sentimos hermanados porque hemos construido este país juntos y porque queremos seguir gobernando en conjunto con una coalición. Y queremos una coalición que lidere el Partido Nacional”.

El viernes hubo un homenaje a Aparicio Saravia en Montevideo, en la plaza donde está un monumento que lo representa, en Millán y Luis Alberto de Herrera. Estuvieron presentes el expresidente Luis Alberto Lacalle, la vicepresidenta Beatriz Argimón, Delgado, García, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, la senadora Graciela Bianchi, y el presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes del PN, Tomas Casaretto.