El directorio de OSE aprobó por unanimidad realizarle un sumario administrativo al presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, formalizado por encender una bomba de humo en la sede de OSE durante la movilización en rechazo a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno, informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó la diaria. En diálogo con la diaria, Kreimerman rechazó la decisión: “Lo que se está haciendo es desmedido”, afirmó.

De acuerdo a FFOSE, la resolución afirma que Kreimerman intentó ingresar al directorio por la fuerza, lo cual el sindicato niega. En ese sentido, Kreimerman manifestó que lo expuesto en la resolución del directorio le “llamó muchísimo la atención”, dado que asegura que nunca fue consultado sobre la posibilidad de haber intentado entrar por la fuerza al directorio. “Cuando me citaron a declarar en la investigación administrativa no se me planteó nada relativo a eso”, afirmó, y agregó: “Lo niego rotundamente, porque nosotros no ingresamos por la fuerza a ningún lado”.

Kreimerman afirma que con este proceder “se busca individualizar los hechos en dirigentes sindicales cuando en realidad fue una movilización colectiva”. Si bien “cada uno de los directores tendrá sus argumentos” para haber votado a favor, “nosotros no lo compartimos”, dijo, porque sumariar al presidente de un sindicato “es algo muy peligroso” cuando “el sumario no proviene de una falta desde el punto de vista funcional, sino desde la movilización gremial”, argumentó.

En la misma línea, el dirigente de FFOSE Carlos Larrosa consideró que “el directorio está buscando más elementos para darle fundamentos al objetivo de ellos, que es sancionar fuertemente a dirigentes sindicales”, sostuvo en diálogo con la diaria. Para el dirigente, el argumento que brinda el directorio respecto a la búsqueda de garantías no se condice con el hecho de que “la gerencia jurídica no está dando ningún tipo de garantías de neutralidad en los procesos administrativos”. Esto es algo que se ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ambiente, contó.

“Los procedimientos jurídicos no están siendo imparciales y para nosotros responden a una lógica de criminalización de la protesta”, pues una vez que alguien denuncia algo que “está fuera de la norma” se le realizan “sumarios e investigaciones”, señaló Larrosa.

Ortuño votó a favor “para dar todas las garantías al implicado y al organismo”

El representante del Frente Amplio en el directorio, Edgardo Ortuño, acompañó con su voto. En diálogo con la diaria, dijo que votó “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo para establecer o deslindar las responsabilidades en lo sucedido”. “Si bien considero que fue un error que no debe reiterarse”, continuó, los hechos “se dieron en el marco de una acción colectiva del sindicato, que no constituye un delito que pueda castigarse a nivel individual como tal”, consideró Ortuño.

El director frenteamplista hizo énfasis en que insistió “con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado”, agregó. Según el jerarca, “sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales” y, “más allá de la consideración crítica”, corresponde tener en cuenta que “no existieron daños materiales ni a la salud de nadie y tampoco se impidió que el directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, subrayó.