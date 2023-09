La situación del senador nacionalista Juan Sartori frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tendrá un nuevo capítulo este jueves, cuando el directorio del organismo se reunirá para estudiar otros aspectos que generan dudas en su declaración jurada de bienes, luego de que la semana pasada se lo intimara a presentar la declaración de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, algo a lo que el legislador se ha negado bajo el argumento de tener una separación de bienes con su cónyuge.

Mientras corren los 15 días que la Jutep le dio a Sartori de plazo, este jueves se estudiarán los planteos pendientes que hizo la vocal en representación del Frente Amplio (FA), Ana Ferraris, que tienen que ver con “las empresas que [Sartori] no declaró”. Según supo la diaria, son tres las empresas en las que el legislador nacionalista tiene participación y que no figuran en la declaración: The Sunderland Association Club Limited, Madrox Partners Limited y Moolec Science Limited –de esta última dejó la dirección en marzo de este año–.

Por otro lado, están “los ingresos que no declaró”, que llevan a que se encuentre “pendiente de justificación el incremento patrimonial que tuvo entre 2020 y 2022”, que asciende a 39 millones de dólares. “Declara solamente como ingreso la remuneración que percibe como senador, eso no justifica un crecimiento patrimonial”, sostuvo Ferraris. Por eso entiende que Sartori tendría que explicitar si este monto proviene, por ejemplo, de “dividendos de las empresas que tiene”.

Para Ferraris, sin embargo, esto tendría que haberse tratado dentro “del mismo paquete” que la declaración de su esposa, por lo que “podría haberse hecho tranquilamente la semana pasada”.

Consultada por la diaria al respecto, la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, explicó que el tema de las empresas ya se estaba estudiando en la Secretaría Jurídica del organismo, y la semana pasada se sumó “la falta de balance y el incremento patrimonial de una declaración de la otra”. De todas formas, en ese momento se tenía sólo “el tema de la cónyuge”, pero no se tenía “otro expediente que fuera sobre los bienes propios de él”. Asimismo, la semana pasada “tampoco pudimos corroborar que no tenía el balance presentado”, más allá de que, según la presidenta, Ferraris insistió con que “lo habían dicho hace tiempo las funcionarias”, agregó.

“Yo no puedo lidiar con lo que dicen, sino que tiene que realmente ser ‘sí, abrí y no había balances’” e “ir por lo seguro”, afirmó Di Longo; por eso, dijo no saber “si ya se decidirá ese tema o es algo que obviamente se va a investigar. Hay que ver qué pasos seguir”.

Por otra parte, Di Longo señaló que la lentitud en los avances tiene que ver con la “situación complicada” a nivel presupuestal que se vive en la Jutep, puesto que “para atender estas situaciones” el organismo está “corto de personal y de presupuesto”. “Yo siempre digo que trabajar en equipo es buenísimo, pero cuando no tenés equipo, porque es una sola persona, y esa persona falta, ya no tenés”. En la Jutep son actualmente siete funcionarios, aseguró.