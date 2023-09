El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó este martes el primer caso de influenza aviar H5 en un lobo marino que apareció muerto en la playa del Cerro de Montevideo. Desde entonces, los casos han aumentado: se han registrado al menos 50 entre Montevideo, Maldonado y Rocha, de acuerdo con lo expuesto por Jaime Coronel, director nacional de Recursos Acuáticos, a El País.

Diego de Freitas, director general de Servicios Ganaderos del MGAP, declaró a la diaria que los hisopados se realizaron en 17 animales, siete de los cuales dieron resultado positivo de gripe aviar. En la jornada del miércoles hubo una reunión con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la que “se evaluó la situación y se solicitó la coordinación de reuniones con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales de Maldonado, Rocha, Canelones y Montevideo”, contó De Freitas. Según indicó, planean concretar todas las reuniones entre el viernes y el lunes.

El jerarca explicó a la diaria que no se descarta emitir alertas a través del Sinae, pero que actualmente se monitorea “día a día” y “de acuerdo con cómo va evolucionando la situación se van tomando medidas”.

Además, el MGAP emitió recomendaciones a la población para evitar los contagios en animales domésticos y humanos que, aunque estos últimos “son muy poco probables, pueden pasar”. Desde que se confirmó el primer caso las autoridades recomiendan “evitar el contacto directo de personas y mascotas con ejemplares de lobos marinos vivos o muertos” y, en el caso de encontrar un animal de esta especie muerto, notificar a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara)).

En ese marco, este jueves las autoridades del Municipio de Punta del Este cercaron parte del puerto para que las personas que circulan en el lugar no se acerquen a los lobos marinos, según informó El Observador.

Sobre el destino de los animales contagiados, el jerarca explicó que hasta el momento en la mayor parte de los casos han aparecido muertos o han muerto con el correr de las horas, pero que, de ser necesario, “se sacrificarán y se enterrarán”.

De Freitas adelantó que las autoridades uruguayas están en contacto permanente con Argentina –país en el que también hay varios casos confirmados– para investigar la causa de los contagios. No obstante, hasta el momento no hay “nada concreto”.

La Intendencia de Canelones emitió comunicado ante tres casos positivos

En un comunicado emitido este jueves, la Intendencia de Canelones explicó que, “pese a la intervención permanente de los equipos de veterinarios del gobierno departamental y de la Dinara, los ejemplares no sobrevivieron y se ha dispuesto su traslado a disposición final en el marco de los protocolos de bioseguridad correspondientes para no generar riesgos en la población”.

Además, la comuna señaló que también han actuado “en forma inmediata” con el resto de los animales que fueron encontrados muertos en las costas, “realizándose la extracción de muestras para análisis y el enterramiento posterior para cuidar las playas y a las vecinas y vecinos”.

Finalmente, recomendó a la población “cumplir con la distancia de diez metros de cualquier ejemplar (incluso aves), no manipularlos ni devolverlos al agua, evitar concurrir a la playa con mascotas e informar lo antes posible al Whatsapp de la Unidad de Bienestar Animal y Zoonosis por el 098 547 793 o a los correos difundidos por el gobierno nacional”.

Lobos marinos y la gripe aviar

Este viernes, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, participó en un desayuno con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) al que también asistió el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche. Aunque en el evento no se habló del tema, Mattos dijo en rueda de prensa que la cartera está siguiendo el tema “con atención”.

Durante esta jornada el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Rocha, uno de los departamentos afectados, mantendrá una reunión al respecto y también hará lo suyo el Cecoed de Maldonado. El jerarca señaló que ya hubo reunión en Montevideo, donde apareció el primer lobo marino muerto por influenza aviar H5 en la playa del Cerro, y se va “avanzar” con el Cecoed de Canelones y “tal vez” con el de San José para “alinear las posiciones que tiene que tener de respuesta ante esta afectación de los mamíferos marinos”.

El ministro reiteró el pedido a la población de evitar el contacto directo de personas y mascotas con lobos marinos vivos o muertos, “sin perjuicio a que no hay un gran riesgo para la salud humana, pero hay que evitar el contacto y la proximidad tanto de las personas como de las mascotas”, enfatizó.

Por el momento, el MGAP registró siete casos positivos, pero hay “más mortantandes”, dijo Mattos. “El relevamiento se continúa realizando. Recién hoy hubo un tiempo para poder visitar la Isla de Lobos, que es una de las mayores concentraciones de lobos marinos que tenemos. Si bien allí hay reportes permanentes de los guardafaros que están presentes, la Dinara va a enviar representantes permanentes a esa locación y también a Cabo Polonio, que es otro lugar donde tenemos una colonia importante”, expresó.

Mattos recordó que la gripe aviar es una enfermedad que no tiene cura en los animales y que en otros países “se ha dado solamente a través de la generación de la inmunidad”. Es un virus que no es conocido en este ambiente, pero seguramente está circulando en nuestro país en este momento, de la misma manera que en Argentina está ocurriendo y esperemos que sea una ola que pase y que no genere tantos daños a la vida de estos animales”, manifestó.