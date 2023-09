El Partido Nacional (PN) deberá pagar casi 300.000 dólares a la Intendencia de Montevideo (IM) por multas que habían sido aplicadas por cartelería que se colocó de forma irregular o que no se retiró luego de las últimas elecciones, según un fallo por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que divulgó El Observador este miércoles.

La reglamentación de la IM sobre la propaganda en el espacio público durante la campaña electoral prohíbe la colocación de carteles en ramblas, las principales avenidas y plazas del centro de Montevideo, entre otros. Asimismo, establece diferentes rangos de multas según la irregularidad y determina que la cartelería debe retirarse en un plazo de 15 días después de que se celebre la elección.

Los partidos políticos no respetaron la normativa y, en consecuencia, la IM aplicó las multas correspondientes, que no fueron pagas y llevó a la comuna a demandar y embargar al PN y al Partido Colorado. El Frente Amplio también fue multado por el gobierno departamental por unos 90.000 dólares, pero hizo un convenio para pagar. En cambio, en noviembre de 2021, blancos y colorados decidieron apelar los embargos que dispuso la intendencia por considerar que no les corresponde a ellos hacerse cargo de las faltas sino a cada uno de los sectores que colocaron carteles.

Las causas siguieron diferentes caminos a nivel judicial. En el caso de los blancos, en marzo de 2022, en primera instancia, la jueza Ana María Bello, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno, falló a favor del partido “haciendo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva e inhabilidad de título”, y definió que se levantara el embargo impuesto, de acuerdo a la sentencia del 19 de setiembre.

La IM apeló la decisión de Bello y el proceso judicial continuó en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno, que dio lugar al recurso de la comuna, revocó la sentencia definitiva de primera instancia “desestimando las excepciones opuestas por la parte demandada, manteniéndose firme la providencia inicial de condena y embargo”.

Ante esta situación, el PN presentó un recurso de casación ante la SCJ, en donde sostiene que el Tribunal “se ha apartado de las reglas de la sana crítica, la razonabilidad y la experiencia” y desestima la prueba presentada por la comuna. Además, alega que de los “antecedentes administrativos no surge prueba alguna que indique al Partido Nacional como ‘beneficiario’ de la propaganda y, muchos menos aún, como ‘propietario’ de los residuos.

Sin embargo, la SCJ desestimó el recurso de los blancos y ratificó la demanda por 1.743 multas, que suman 7.051 unidades reajustables, alrededor de 11.500.000 pesos al valor actual, unos 300.000 dólares.

En tanto, los colorados aún aguardan una resolución de la SCJ sobre su situación, informó El Observador y confirmó a la diaria el diputado colorado por Montevideo Conrado Rodríguez.

Rodríguez: “No sucedió nunca en la historia que el Estado embargara a un partido político”

Rodríguez expresó que “es una vergüenza” que la IM haya embargado a los partidos Nacional y Colorado. “No conozco antecedente parecido en nuestra historia. Atenta contra la propia democracia, y actúa con arbitrariedad con un proceder distinto con el FA y el PIT-CNT”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Es una vergüenza que la Intendencia de Montevideo haya embargado a los Partidos Políticos Colorado y Nacional. No conozco antecedente parecido en nuestra historia. Atenta contra la propia democracia, y actúa con arbitrariedad con un proceder distinto con el FA y el PIT-CNT. — Conrado Rodríguez (@Dip_ConradoRod) September 27, 2023

Asimismo, apuntó que la Constitución en su artículo 77 numeral 11 sostiene que “el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad” y consideró que “embargar a los partidos va contra ese mandato”. “Por esta vía [Carolina] Cosse y el FA pretenden ahogar financieramente a sus competidores. Lamentable”, agregó.

La Constitución de la República en su art 77 num 11)dice: “El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad”. Embargar a los Partidos va contra este mandato. Por esta vía Cosse y el FA pretenden ahogar financieramente a sus competidores. Lamentable. — Conrado Rodríguez (@Dip_ConradoRod) September 27, 2023

En diálogo con la diaria, Rodríguez remarcó sus declaraciones en la red social y opinó que declarar “algo más no sería conveniente” porque la SCJ aún no falló en el caso de los colorados. De todas formas, afirmó que “no sucedió nunca en la historia que el Estado embargara a un partido político”, y a eso se debe su “queja”.

Si bien sostuvo que no sabe si todos los partidos políticos recibieron multas de la IM por irregularidades en carteles de propaganda política, dijo que “lo cierto es que mucha cartelería en infracción del FA no se multaba”. “Con las pintadas tampoco pasaba nada, como pintar las columnas del alumbrado público. Por eso digo que hay arbitrariedad”, señaló.

Rodríguez también sostuvo que no le consta que se haya instalado una instancia de diálogo sobre este tema entre las autoridades de la IM, el PN y el PC, como había dicho que se haría el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, cuando los partidos apelaron el embargo en 2021.

Consultado por la diaria, Iturralde señaló que el lunes próximo informará al directorio del partido sobre este tema y luego hará declaraciones. En tanto, desde la intendencia “por ahora” no se harán declaraciones sobre el tema, sostuvieron fuentes de la comuna a la diaria.