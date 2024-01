Este martes, la consultora Factum divulgó una encuesta de opinión pública sobre la propensión a firmar para habilitar el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT que busca eliminar las AFAP, establecer un mínimo de edad jubilatoria en 60 años y un mínimo para las jubilaciones que se equipare con el salario mínimo nacional.

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dijo a VTV noticias que todavía no se sabe las firmas que se han recolectado, y que probablemente se sepa en febrero. Se necesitan 270.000 firmas para habilitar el plebiscito.

Según Factum, en la encuesta divulgada en VTV por el director de la consultora, Eduardo Bottinelli, 36% de los consultados respondió que firmarán seguro. Bottinelli valoró que es “un número alto”, pero aclaró que las firmas “no se dan en un momento determinado”, que la gente vaya y lo realice, sino que “se van recolectando a lo largo del tiempo”, y el 36% refiere a la gente que está más cercana a firmar. En esa misma línea un 25% probablemente firmará.

Por otro lado, 18% tiene dudas sobre si firmar o no, 6% probablemente no firmará, 14% seguro que no firmará y 1% no opina.

A partir de estos números, Bottinelli afirmó que 61% de los encuestados son propensos a firmar seguro o probablemente; 38% tiene dudas o no firmaría; y 1% no opina. El director de Factum dijo que estos números aproximan, en caso de que se active el plebiscito, “cuán cercano puede estar o no de alcanzarlo” con el voto. Sin embargo, consideró que “primero falta llegar a las firmas, después a la discusión política”, y que “hasta que no estén las firmas no se activa efectivamente la posición frente a un plebiscito, sino que se da después de que se alcanzan las firmas”. “Ahí se empiezan a alinear un poco más las posiciones”, indicó.

Propensión a firmar según edad, clase social e inclinación política

Por otro lado, la encuesta también midió la propensión a firmar según la edad, clase social e inclinación política.

En el apartado de edades, dentro del grupo de los que firmarán seguro, de las personas de 18 a 33 años, 36% firmaría; de 34 a 48 años, 34%; de 29 a 61, 37%; de 62 años y más, 37%.

Bottinelli dijo que no hay diferencias significativas en la propensión a firmar, y que se mezclan dos elementos: la cercanía o no con el tema y la posición política. “Tiende a haber menor cercanía cuanto menor es la juventud, pero el voto o la inclinación política juega en el momento en que los jóvenes tienen una tendencia mayor al Frente Amplio (FA)”.

En ese sentido, dentro de los que firmarán seguro se midió por la intención de voto. 43% de los que firmarán se inclinan por el FA, y 30% se inclina por partidos de la Coalición Republicana. “Si bien hay un tema político partidario que está incidiendo en esa predisposición [...] despierta cierto grado de apoyo de votantes de partidos que no están apoyando la reforma constitucional”, como los de la coalición de gobierno.

Por último, en el apartado de los que firmarán seguro según la clase social, en el nivel socioeconómico alto y medio alto, 25% firmará; en la clase media, 36%; entre la población de clase media baja 43% y en el nivel socioeconómico bajo 44%.

El director de Factum explicó que las clases media baja y baja tienden a tener, y no quiere decir que sea algo generalizado, “menor interés en la política”, por lo que “efectivizar la firma es más difícil en cuanto menos es el interés por la política”. “Tiene que haber una proximidad, un músculo militante para recoger la firma mayor en los sectores que son más proclives a firmar, y es un desafío para los que recolectan las firmas”, señaló.

Bottinelli concluyó que si bien los números “tienen un avance importante, todavía están lejos de la meta”, y que hay “un electorado cautivo o un volumen importante de gente que declara que firmaría pero todavía no lo ha hecho”. “A partir de febrero seguro empiece una campaña mucho más fuerte, y se va a poner arriba de la mesa en la opinión pública, fuertemente”, finalizó.