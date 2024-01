Gracias a un acuerdo parlamentario, la coalición de gobierno prescindió de la recolección de firmas para llevar a consulta popular, una vez más, la habilitación de los allanamientos nocturnos, pero el resto de las iniciativas en marcha aún dependen de conseguir la adhesión de 10% del padrón electoral, unas 270.000 firmas, antes del 27 de abril, para poder realizar el plebiscito en simultáneo a las elecciones generales de octubre. En este camino algunos de los respectivos dirigentes muestran seguridad, otros preocupación, y hay quienes incluso ya descartan alcanzar el objetivo.

Este es el caso del plebiscito que promueve el movimiento Uruguay Soberano, que si bien ya recabó alrededor de 50.200 firmas, la tendencia indica que no hay posibilidades de alcanzar la meta de cara a las próximas elecciones nacionales, reconoció en diálogo con la diaria el abogado Hoenir Sarthou, referente de la iniciativa. La papeleta de Uruguay Soberano tiene tres puntos: el primero establece que la Asamblea General tendrá como nueva competencia la aprobación, por una mayoría especial de tres quintos, de aquellos contratos “que obliguen a la República con empresas u otros sujetos de derechos extranjeros”. A modo de ejemplo, Sarthou enumeró los contratos con UPM, Katoen Natie, Pfizer y “proyectos de extracción de agua subterránea para hacer hidrógeno verde”; es decir, “cosas grandes”.

El segundo punto baja de 25% a 10% la cantidad de firmas del padrón electoral que se requieren para someter una ley a referéndum. Para Sarthou, “es absurdo” que una reforma constitucional exija un 10% y un referéndum, 25%.

El último punto establece la nulidad del contrato firmado el 7 de noviembre de 2017 entre el Estado uruguayo y UPM para la instalación de la tercera planta de celulosa en el centro del país. Esto no significa que “sacás a patadas a todos”, sino que, “por lo menos, deben renegociarse las condiciones leoninas del contrato”, señaló Sarthou. En ese sentido, cuestionó “la entrega gratuita del agua del río Negro por 50 años” y el “uso privilegiado” de UPM del ferrocarril central.

Plebiscito del PIT-CNT: “No es solamente optimismo; en la calle la gente realmente firma”

Aunque el último dato oficial de firmas alcanzadas (65.933) no dista demasiado del de Uruguay Soberano, en el movimiento sindical la perspectiva es diferente. La posibilidad de aplazar la entrega de las firmas no se valora “ni remotamente”, aseguró a la diaria Juan González, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. El dirigente sindical aseguró que el PIT-CNT juntará las firmas necesarias antes de abril: “No es solamente optimismo; en la calle la gente realmente firma”. La reforma constitucional propone fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.

Con todo, González criticó el nivel y “la proporción de siete a uno” entre posturas a favor y en contra que, a su entender, está teniendo el tema en el sistema político. “Entre [Mario] Bergara y [Martín] Vallcorba han salido cuatro o cinco veces en las últimas semanas pegándole fuerte al plebiscito, más allá de que se suponía que desde el Frente Amplio [FA] no iba a haber campaña en contra”, criticó.

A fin de año, en una entrevista con radio Carve, Vallcorba, economista y asesor de Bergara, sostuvo que la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno tiene “algunos avances”, como la unificación de los subsistemas y una “mejor focalización de los subsidios en los sectores de ingresos más bajos”, pero también algunos “problemas importantes”, como la suba de la edad jubilatoria “al barrer”. Asimismo, afirmó que el plebiscito del PIT-CNT “es una muy mala propuesta”, “tanto por la forma como por el contenido”. Para González, estas declaraciones “han sido lamentables”.

El plebiscito de Cabildo Abierto y un problema de “logística”

A su vez, en Cabildo Abierto (CA) advierten sobre un problema de “logística” en la recolección de firmas “contra la usura y por una deuda justa”. El plebiscito de CA establece la reestructuración de las deudas inferiores a 200.000 unidades indexadas y un tope máximo de interés por todo concepto. Según informó el sábado El Observador, el partido ya tiene unas 120.000 firmas, sin embargo, aunque “se arrancó fuerte”, se “está haciendo a pulmón”, dijo a la diaria el diputado cabildante Álvaro Perrone, bajo el argumento de que se trata de una campaña “sin presupuesto” ni publicidad, y aseguró que hay “más gente que quiere firmar que los brazos que tenemos para recoger las firmas”.

Por otro lado, Perrone sostuvo que “no hay quien debata” públicamente sobre el tema. “Ya sabemos que al resto del oficialismo y al FA los dominó la banca privada”, manifestó. A su entender, la política económica de la coalición, de la cual forma parte, “es exactamente igual a la de [Danilo] Astori”. “No ha cambiado nada, los intereses que defienden son los mismos”, expresó.

Perrone también cargó contra la central sindical por no pronunciarse a favor de la propuesta cabildante. “El sistema político ya está claro. Ahora, ¿quién definió en el PIT-CNT no adherirse a una causa tan popular como esta? La mayoría de los uruguayos que están acá [en el Clearing] son gente trabajadora”, afirmó, y dijo estar “convencido” de que el plebiscito de la seguridad social es “una excusa para no adherirse” al plebiscito contra la usura.