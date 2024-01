Paysandú es uno de los seis departamentos seleccionados especialmente por dirigentes de la coalición de gobierno para juntar votos dentro del partido Coalición Republicana en las próximas elecciones departamentales. Allí, en 2020, el nacionalista Nicolás Olivera triunfó y evitó la reelección del frenteamplista Guillermo Caraballo. Sin embargo, pese a que el lema neutro ya se registró en la Corte Electoral, en el Partido Colorado (PC) ven poco probable que se consolide una alianza departamental.

“Sabemos que al intendente [Olivera] no le interesa la Coalición Republicana”, aseguró a la diaria el diputado colorado por Paysandú, Juan Carlos Moreno. A su modo de ver, la iniciativa es “una herramienta muy necesaria” no sólo para “juntarnos contra alguien”, sino para “juntarnos a favor del proyecto del departamento que queremos”.

Moreno dijo estar “convencido” de que, sin un lema común, el Partido Nacional (PN) “tiene riesgo de perder la intendencia de Paysandú”. Señaló el antecedente del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC): aparte de Montevideo y Canelones, Paysandú fue el único departamento donde ganó el Sí. “Una clara señal que confirma que la herramienta es muy necesaria”, afirmó.

Aunque admitió que a la interna de la coalición “hay algunas cosas que no se deberían repetir”, Moreno sostuvo que, “en general, el balance es positivo” a nivel nacional. Por eso, llamó a “no pensar solamente en los 16 ediles automáticos que se ganan” en la elección departamental, sino en “ganar más ediles en forma de coalición”.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería y exdiputado colorado por Paysandú Walter Verri dijo a la diaria que Paysandú es uno de los departamentos “donde sería más imprescindible la necesidad de votar en un lema común”, dado que es un lugar “donde el Frente Amplio [FA] ganó y puede volver a ganar”. De hecho, opinó que la Coalición Republicana debería aplicarse “en todo el país”. “El PN tiene que entender que esto es por todo, por octubre, por noviembre y por mayo”, señaló.

En el PN remarcan la autonomía departamental

En las últimas elecciones departamentales, Olivera, hoy blanco independiente tras su salida del sector Alianza Nacional, consiguió acumular 47% de los votos, por encima del 40% del FA. Cabildo Abierto (CA) compitió dentro del lema del PN, mientras que el PC obtuvo casi 4% de los votos.

Para Fermín Farinha, secretario general de la comuna y primer suplente de Olivera, el instrumento de la Coalición Republicana no es algo “imprescindible” en Paysandú. “No lo veo imprescindible y creo que es resorte de cada departamento. La situación en Paysandú, en función de la realidad política, no es la misma que en Salto u otro departamento”, afirmó en diálogo con la diaria. “Me parece importante que cada departamento tenga la potestad de resolver en función de su realidad”, subrayó.

Si bien valoró el uso del lema común en otros departamentos, Farinha dijo que en el caso de Paysandú “hoy no está planteado” y señaló que hubo “experiencias anteriores, acá mismo en Paysandú, donde se realizaron acuerdos particulares que dieron buen resultado”, en referencia al acuerdo entre el PN y CA, que le permitió a este último tener un edil en la Junta Departamental.

En definitiva, “a la vista de lo que hay hoy” y de que “se han implementado otros mecanismos que han sido exitosos”, Farinha dijo que en Paysandú “no se iría a probar algo nuevo”. “Puntualmente en el caso de nuestra agrupación con CA, creo que fue un acuerdo positivo”, consideró.

Sin embargo, consultado al respecto, Nelson Gianoni, dirigente departamental de CA, aseguró a la diaria que en mayo de 2025 “vamos a barajar y dar de nuevo”. En línea con el senador Guido Manini Ríos, quien puso como condición la utilización de un lema neutro, Gianoni sostuvo que “lo que se hizo en 2020 fue porque éramos un partido muy nuevo y teníamos mucha inexperiencia en todo”. No obstante, puntualizó que en el partido aún no existió ninguna reunión para evaluar la herramienta de la Coalición Republicana, porque “ahora estamos enfocados en las elecciones internas de junio”.

Moreno descartó de plano una eventual comparecencia del PC dentro del lema del PN. A su entender, “no se puede comparar” a CA, que “tiene tres años y medio de historia y no sabemos si va a continuar o no y de qué manera”, con el PC, que “tiene 190 años de historia”. Si no hay acuerdo con el resto de la coalición, sostuvo, “el PC tendrá que ir independientemente del PN”.

Olivera, con quien la diaria intentó sin éxito comunicarse, todavía no ha manifestado formalmente que irá por la reelección, pero esto se da como un hecho. A título personal, Farinha afirmó que es “la persona indicada para dirigir los destinos de Paysandú”. “Esperemos que confirme su candidatura a la reelección y nos permita seguir trabajando por los sanduceros”, agregó.

Desde el FA advierten que “todavía falta mucho”

En diálogo con la diaria, el exintendente del FA Guillermo Caraballo se mostró escéptico en cuanto a la resistencia de Olivera a utilizar el esquema de la Coalición Republicana en Paysandú. Dijo que “todavía falta mucho” y señaló que, una vez que “tenés la estructura armada, después ves si te subís o no”. “Acá falta un dato relevante, que son las elecciones nacionales, lo cual es determinante para cualquier plan departamental. Capaz que hay un tema de timing”, consideró.

Caraballo remarcó que “la variable nacional”, que se definirá en noviembre, genera después, para un lado o para otro, “una acumulación en la opinión pública que no se puede desconocer”. “Yo sé que son elecciones distintas, por supuesto, y que Paysandú ya tiene experiencias de gobiernos distintos a nivel nacional y departamental, pero la existencia, como va a ocurrir ahora, de esto que va a ser como una avalancha fuerte [a favor del FA], va a sorprender a más de uno”, expresó.

De todos modos, al igual que Farinha, Caraballo señaló que en las últimas elecciones departamentales hubo “un formato que funcionó sin que existiera la Coalición Republicana”, en referencia a la alianza entre blancos y cabildantes. Asimismo, apuntó que “el PC fue casi inexistente en la votación”.

Acerca de la gestión de Olivera, el exintendente dijo que es una administración que “rasca donde no pica”. La comuna, sostuvo, tiene un fideicomiso de 25 millones de dólares para obras públicas, algo que “no todos los gobiernos [departamentales] tienen”, “pero los temas centrales de la gente tienen que ver con el empleo, la plata que no alcanza y el tema cambiario, y eso no se ha atendido”, afirmó. Si bien reconoció que estos temas “no dependen directamente” de Olivera, dijo que tampoco “se ha visto un gobierno que esté preocupado por resolver ese tipo de problemas”. “Me parece que está un poco alejado”.