Encontrar un nombre para suceder a Juan Gómez al frente de la Fiscalía General de la Nación sigue siendo un problema para el sistema político. Por el quebranto de salud que Gómez sufrió semanas atrás, la fiscal penal de Montevideo más antigua, Mónica Ferrero, asumió la titularidad interinamente. En este contexto, actores políticos manifestaron su intención de que Ferrero asuma las riendas del ministerio público: uno de ellos fue el senador nacionalista y exministro del Interior Luis Alberto Heber.

Este fin de semana, en una publicación en X, Heber expresó: “Para mí tiene que quedar Mónica Ferrero como fiscal de Corte. Es una garantía de buen proceder y compromiso en la lucha con el crimen organizado y especialmente una enemiga del narcotráfico. No hay una fiscal mejor que ella para cumplir tan importante misión”.

Para mi tiene que quedar Monica Ferrero como Fiscal de Corte es una garantía de buen proceder y compromiso en la lucha con el crimen organizado y especialmente una enemiga del narcotrafico. No hay una Fiscal mejor que ella para cumplir tan importante misión. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) January 6, 2024

A ese comentario se sumó el del diputado blanco Pablo Viana, quien dijo que Ferrero es una “profesional intachable”. “Nadie más que ella sabe lo que es plantarles cara a los flagelos más graves que sufre nuestra sociedad”, añadió, e indicó que “ojalá” el sistema político “se ponga de acuerdo” en su designación. Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, había planteado algo similar cuando Ferrero fue al Parlamento a pedir que se aprobaran 15 venias para la institución.

La fiscal Mónica Ferrero es una profesional intachable. Estimada y respetada en su trayectoria por sus pares e inclaudicable en la lucha contra el crimen. Nadie más que ella sabe lo que es plantarle cara a los flagelos más graves que sufre nuestra sociedad.



Además de… pic.twitter.com/vl6rSV5jDC — Pablo Viana (@pabloviana_ok) January 6, 2024

A este planteo se sumó que el diputado blanco Juan Martín Rodríguez propuso que se vuelva a discutir la idea de un triunvirato en la Fiscalía, una propuesta de su par colorado Gustavo Zubía. Asimismo, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que insistirán con la propuesta de que exista un “colegiado”: “Es lo más conveniente para un órgano descentralizado que tiene mucho poder. Sería muy bueno que sea administrado por un colegiado de tres miembros, no veo riesgos de partidización porque esto no se da con la Suprema Corte de Justicia, donde hay cinco miembros que son eligidos por la Asamblea General o por antigüedad”.

No obstante, esta idea no fue compartida por el senador blanco Jorge Gandini, quien en diálogo con la diaria afirmó que “empeoraría lo que está pasando, porque tiende a darle una integración de negociación política”. Por el mismo camino va el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. El legislador dijo a la diaria que descarta “cualquier otra solución”, como la de un triunvirato, porque “sería un verdadero retroceso”. “Partidizaría totalmente la Justicia y hablaría muy mal del sistema político, porque significaría que no somos capaces de ponernos de acuerdo como nos pusimos en el pasado en la designación de una persona en la Fiscalía de Corte [por Jorge Díaz]”, expresó.

No “especular” ni “manosear” nombres

El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía afirmó que no le parece “buena cosa especular” en este momento, por “cuestiones de sensibilidad”, debido al momento complejo de salud que atraviesa Gómez, que “ha dado muestras de honradez, de cristalinidad y de ecuanimidad con todos los actores políticos y la sociedad en su conjunto”. Según dijo a la diaria, el FA está dispuesto, en el futuro, a “analizar una propuesta sin preconceptos”, pero insistió con que en este momento no cabe especular.

“No nos negamos a valorar su nombre [el de Ferrero] porque es una mujer con buena trayectoria, pero no es momento de especular con este tema”, dijo Mahía, y aseguró que menos les parece adecuado que esto se haga en los medios de comunicación. Al ser consultado sobre la propuesta de un triunvirato, Mahía afirmó que van “a cumplir” con la Constitución: “Es muy sabio lo que dice la Constitución porque le da la garantía a la sociedad en su conjunto de que el fiscal de Corte no va a ser alguien que sea designado por expresa voluntad del gobierno de turno”. Atado a esto, reconoció: “Todos tenemos responsabilidades en no haber resuelto este tema, pero tampoco vamos a caer en fórmulas que no tienen un respaldo desde el punto de vista jurídico adecuado ni cuentan con el consenso político”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, consideró que es “necesario” que la Fiscalía “tenga un jerarca establecido”. En diálogo con la diaria, dijo que es una “necesidad” desde “hace dos años y medio, es de ahora, va a ser de mañana y hasta que esté la designación de el o la fiscal de Corte que gobierne esta institución”.

En referencia a la propuesta de Heber y de otros legisladores, Rosa dijo que la designación “no se hace en Twitter ni mediáticamente”, dado que es un procedimiento que lleva “su tiempo” y que debería transcurrir “sin manosearse nombres que están subrogando algunos cargos y nombres de compañeros que están ejerciendo la Fiscalía en la forma debida y merecen un respeto por esas trayectorias, ya sea del doctor Gómez, Ferrero o el fiscal que sea”.