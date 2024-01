El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera cuestionó las cifras de criminalidad procesadas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior (MI) y en una rueda de prensa, este martes, consideró que el organismo debería ser trasladado al Instituto Nacional de Estadística (INE).

La postura de Carrera fue motivo de críticas desde la coalición de gobierno, dado que lo acusaron de proponer una medida que forma parte del plan de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP), cuya elaboración involucró una mesa de trabajo integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, aunque el FA decidió no adherir a su versión final.

“Ahora aparecen con esto como si fuese un invento de ellos, cuando en realidad lo discutimos especialmente en la mesa”, comentó a la diaria el abogado Andrés Ojeda, precandidato del Partido Colorado, quien representó al partido en esa instancia. Ojeda dijo que la propuesta de involucrar al INE en la medición de los datos de criminalidad “está avanzando” y adelantó que es probable que sea anunciada por el MI “en las próximas semanas”.

De igual manera, Ojeda explicó que al momento de definir las adhesiones partidarias a la ESIP, se le dio libertad al FA de “firmar las [propuestas] que quieran”. Ojeda consideró que “invitar a los tipos que dejaron el país prendido fuego” fue “un acto de grandeza política enorme” en sí mismo, y tildó las propuestas presentadas por el partido de oposición en aquel entonces de ser “un panfleto”. “En materia de homicidios decía ‘crear un plan de prevención de homicidios’. Punto, nada más”, notó.

De esta forma, para el precandidato colorado el partido de oposición tomó en su momento “una decisión política de no acompañar nada que viniera del gobierno”. Así, mostró su sorpresa frente al hecho de que el FA proponga “como propias” algunas de las propuestas que forman parte del documento interpartidario, como, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Justicia, que el partido incluyó en sus bases programáticas de cara a las próximas elecciones.

Otro oficialista que se expresó tras las declaraciones de Carrera fue Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del MI. En una publicación en su perfil de X, Sanjurjo recordó que la cartera se encuentra trabajando “hace meses” con el INE en un acuerdo que involucra “la implementación de encuestas de victimización y de un acuerdo de asistencia técnica para la mejora de las estadísticas criminales”, cuya primera página adjuntó en forma de imagen.

De igual forma, aclaró que la “valoración técnica sobre la posibilidad y factibilidad de que la producción y publicación de estadísticas criminales” pase a depender del instituto estadístico es una posibilidad contemplada dentro del plan. Además, recordó que el documento involucró un trabajo interpartidario y “concluyó con el rechazo explícito del Frente Amplio”, si bien se mostró dispuesto en volver a “sumar” a la oposición en el acuerdo.

Hace meses que el @Minterioruy viene trabajando con el @ine_uruguay en la implementación de encuestas de victimización y de un acuerdo de asistencia técnica para la mejora de las estadísticas criminales.



Este último incluye la "valoración técnica sobre la posibilidad y… https://t.co/J8mwcO8fvA pic.twitter.com/HFAsPKfUq9 — Diego Sanjurjo (@dsanjurjogarcia) January 24, 2024

Carrera: el INE es el “lugar indicado”

“Nosotros no podemos tener ese número tan elevado de muertes sin ninguna explicación racional”, manifestó Carrera en diálogo con la diaria. En particular, expresó su preocupación sobre las cifras de muertes catalogadas como “dudosas” y consideró que el hecho de que el Observatorio de Criminalidad pasara al ámbito del INE le daría “cierta independencia [y] autonomía”, ya que es el “lugar indicado”. A modo de ejemplo, el senador frenteamplista se refirió a la elaboración de otras estadísticas a cargo del INE, como las que refieren a la inflación y el desempleo, que si bien podrían depender del Ministerio de Trabajo, no están en su órbita.

Consultado sobre las críticas que le hicieron desde la oposición, Carrera recordó que su partido no fue el único que decidió no acompañar el ESIP, que tampoco fue firmado por Cabildo Abierto, el Partido de la Gente ni el Partido Ecologista Radical Intransigente. El senador frenteamplista explicó que entre las razones por las que el FA optó por no adherir al documento en su momento se encuentra el hecho de que no lograron reconocer “la misma percepción compartida del problema”, sino “un negacionismo de la realidad por parte del Poder Ejecutivo”.

En esta línea, Carrera consideró que las propuestas se realizaron de forma tardía, una vez que el gobierno tenía “el agua al cuello”, como forma de “no reconocer que los homicidios habían aumentado casi un 30%”. “Para hablar de políticas de Estado vamos a hablar de política en serio, pero también reconociendo que tiene que existir una autocrítica, no es con un ‘no nos perdonan los éxitos’ o ‘volvieron las carteras’”, concluyó.