Este jueves, otro dirigente del sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), se pronunció a favor de la precandidatura del expresidente de Antel Gabriel Gurméndez. Después de un “proceso de análisis de la situación política”, la agrupación Ciudadanos Maldonado, encabezada por el director de Transporte por Carretera, Carlos Flores, comunicó su preferencia por Gurméndez “en el reconocimiento a su larga trayectoria en el PC”. Ciudadanos es el sector mayoritario del PC, fue fundado por Ernesto Talvi en 2018 y actualmente apoya la precandidatura de Robert Silva.

La agrupación valoró a través de una declaración los “éxitos” de Gurméndez durante sus gestiones en organismos públicos, “así como en la dirección de empresas en el ámbito privado”, tanto en Uruguay como en el exterior. También destacó “su probidad y honradez en el transcurso de su trayectoria” y “su cercanía y sencillez de trato con aquellos que, como nosotros, nos acercamos con la intención de generar un cambio en la política”.

En diálogo con la diaria, Flores dijo que “la base fundamental” de la decisión de Ciudadanos Maldonado es “la búsqueda de nuevos destinos para el Uruguay y las transformaciones que tiene que transitar el país de cara al futuro”. A su entender, Gurméndez tiene “una visión mucho más moderna que algunos otros candidatos del PC”, sobre todo, en vista de “los cambios que se vienen en materia educativa y laboral con los cambios tecnológicos que propone la inteligencia artificial”.

Flores no es el primero y, según expresó, “quizás no sea el último” dirigente de Ciudadanos que deja el sector para apoyar a Gurméndez. Ya lo hicieron la senadora Carmen Sanguinetti –que ocupa la banca que era de Talvi–, el diputado Jorge Alvear y el exdirector de Desarrollo Rural Carlos Rydström.

Para Flores, existe “mayor afinidad” entre Gurméndez y “la propuesta de Talvi” en comparación al resto de los precandidatos del PC. “Tienen muchas cosas en común, fundamentalmente esa visión de futuro, mucho más moderna e innovadora”, señaló, aunque aclaró que Gurméndez tiene “otros antecedentes” que le hacen “entender un poco mejor los códigos a la hora de ejercer la actividad política”.

Rydström coincidió en que Gurméndez tiene “cosas mucho más sólidas” con relación a la figura de Talvi, como, por ejemplo, “su currículum y su experiencia política y de gestión”, cualidades que “Ernesto no tenía y que al final es lo que más nos costó”. De todos modos, expresó a la diaria que “la esperanza que me generó la candidatura de Ernesto es la que hoy me genera la candidatura de Gabriel”.

Alvear, en cambio, decidió apoyar a Gurméndez por la adhesión de la Lista 15 a la precandidatura del expresidente de Antel. El ahora exintegrante de Ciudadanos comentó a la diaria que desde la década del 80 “siempre” respaldó a “un candidato quincista”: “Así fue con Jorge Batlle, hasta que fue presidente, después fue [Pedro] Bordaberry, después fue Talvi y ahora es Gurméndez”, a quien definió como “uno de los hijos” del expresidente Jorge Batlle.

Asimismo, Alvear señaló que “hay mucha gente” de Vamos Uruguay, sector que lideró durante años Pedro Bordaberry, que “volvió” a la política partidaria para apoyar a Gurméndez. Nombró a Ney Castillo, Jorge Barrera y Julio de Brun, entre otros.

Ciudadanos y Crece

Ante estas salidas del sector, y especialmente ante la decisión de Silva de armar Crece como un paraguas en torno a su precandidatura, Flores opinó que “Ciudadanos ya no es Ciudadanos”. “No quiero decir desmantelado, pero sí que ha perdido muchos elementos, y a su vez este nuevo sector [Crece] ha incorporado otros que vienen de otro lado con otras formas y otras ideas”, señaló.

Sin embargo, en diálogo con la diaria, el diputado Felipe Schipani, dirigente de Ciudadanos y cercano a Silva, aseguró que estas salidas “no preocupan”, ya que, si bien “algunos dirigentes se fueron”, “son muchos más los que llegaron”. Afirmó que en este momento Crece tiene “una estructura mucho más grande en cuanto a agrupaciones que la que en su momento tenía Talvi”.

Por su parte, el diputado Martín Melazzi, también de Ciudadanos, señaló a la diaria que “es natural” que haya “movimiento dentro de los mismos sectores”, porque “hay quienes ven que no tienen posibilidades y migran para otros sectores”. A su modo de ver, la reconfiguración es positiva para el PC, ya que en “la foto completa” el partido tiene “muy buenos dirigentes y candidatos” para disputar la elección nacional.

Según supo la diaria, varios dirigentes colorados de Maldonado, ajenos a Ciudadanos, se pronunciaron recientemente a favor del expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública, como Martín Marzano, Betty Molina, Sebastián Silvera y Fernando Cairo.

Desde el entorno de Silva señalaron a la diaria que, a diferencia de Gurméndez, Silva “ha tenido muchas adhesiones de otras agrupaciones y no lo anda comunicando”. También afirmaron que actualmente “el proyecto político es Crece” y señalaron que “los que siguen hablando de Ciudadanos son los que no están en Crece”.