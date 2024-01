La jornada de este martes significó un quiebre en la rutina de la localidad de Mal Abrigo, un pueblo de San José que tiene sus orígenes en el ramal oeste del ferrocarril, hoy en desuso. El motivo: la sexta edición del acto del movimiento Un Solo Uruguay (USU), que se celebra cada 23 de enero.

A diferencia de otras instancias, esta vez había un poco más de un centenar de adherentes de USU, que se desperdigaron alrededor de la antigua estación de tren, algunos de ellos cargando con banderas del movimiento y de Uruguay. El acto también contó con la presencia de los senadores de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, y del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva.

El acto anual se llevó a cabo tras la creación de un nuevo partido político promovido por exreferentes del movimiento. A principios de enero, el exvocero Guillermo Franchi, que impulsó la creación de Por los Cambios Necesarios, dijo a la diaria que USU “no nos estaba dando resultado alguno”.

Norberto Pereyra, referente de USU, dijo a la diaria que felicitan la iniciativa, aunque reconoció que desde 2018 han venido “perdiendo gente”. “Felicitamos a esas iniciativas de la gente que se fue y que se mete de lleno en el sistema. Nosotros, obviamente, estamos trabajando desde afuera del sistema, por eso nosotros somos totalmente apartidarios”.

Al lado de la estación había un estrado improvisado con un tráiler. A las 11.00 el evento comenzó con una interpretación del Himno Nacional y se les dio la palabra a tres oradores. Primero intervino el periodista agropecuario Francisco Denis, quien reivindicó el “compromiso [...] con la democracia como mejor sistema [con el] que las sociedades pueden construir un futuro”, así como con los “valores republicanos” y el goce “de la libertad” por parte de los integrantes de USU.

En esta línea, Denis cargó contra aquellos que la utilizan “como un instrumento para conseguir privilegios” y alertó sobre una serie de “grandes desafíos” que “no admiten más espera”, entre los que enumeró la reestructura del Estado, la educación y la justicia. Respecto de la educación, Denis valoró positivamente parte de la gestión del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, aunque advirtió que la “más eficaz política social” y el acceso a la igualdad de oportunidades “necesitan continuidad”. Por otra parte, y con referencia al sistema de justicia, Denis apuntó contra la Fiscalía, que, según argumentó, se encuentra “totalmente ideologizada”.

Sobre la reforma del Estado, Denis expresó su decepción porque no se ha avanzado en ese sentido, a pesar de que fue una promesa de campaña de la coalición de gobierno. A su entender, la deuda pública seguirá creciendo debido a la no reducción de la planilla estatal –en particular, dentro de las intendencias, a las que acusó de no ser controladas apropiadamente– y la creación de nuevos ministerios. Asimismo, Denis dijo que el déficit fiscal “crónico” y el atraso cambiario son el “padre de todos los males”.

Por otra parte, Fernando Doti, abogado y expresidente de la Asociacion de Liberales, se refirió al “malestar generalizado” producto de la “altísima presión fiscal”. En un discurso muy similar al del presidente argentino Javier Milei, que incluyó repetidas referencias al liberal argentino Juan Bautista Alberdi, Doti apuntó contra la carga impositiva del Estado.

Doti cargó contra las “viejas recetas estatistas ya conocidas y fracasadas”, así como contra el “chantaje discursivo” de algunos actores respecto de la necesidad de un Estado de bienestar como garante de derechos de “los más pobres”. También se manifestó a favor de establecer estados “mínimos” y “abiertos al mundo”. “Si realmente nos preocupan los pobres, démosle libertad económica a la gente, que no tenga que depender de un político, de un plan para poder subsistir, y sí que pueda valerse por sí misma”, opinó.

Luego de las oratorias, el referente de USU Alejandro Gorostidi y la maestra Serrana Correa, quien adhiere al movimiento, leyeron la proclama del evento. Cuestionaron el “sobredimensionamiento del Estado, que se traduce en sobrecostos que aplastan a todos los ciudadanos”, y Gorostidi hizo hincapié en la presión fiscal y el “excesivo peso burocrático de regulaciones innecesarias” que “sigue ahogando la actividad empresarial y emprendedora”. Llamó a “encarar un sinceramiento de nuestra capacidad de generar riqueza”, y dijo que “para ello, debemos empezar por equilibrar las cuentas, gastando menos de lo que somos capaces de generar con nuestros impuestos”.

Si bien desde USU reconocen ciertos avances en este período de gobierno, entienden que, teniendo en cuenta los diferentes problemas que siguen afectando al país, no se ha avanzado lo suficiente. “Si volvemos a repasar los reclamos que se plantearon en aquel 23 de enero de 2018 podríamos decir que hoy seguimos teniendo que cargar las mismas enormes mochilas”, sintetizó Correa, quien, de todas formas, reconoció “la buena respuesta y gestión frente a un gravísimo problema coyuntural” como la pandemia. “Mientras no ataquemos los principales problemas estructurales de fondo, poco podremos avanzar tratando sus consecuencias con aspirinas y parches”, consideró.

Una vez finalizada la lectura de la proclama, en un predio ubicado a un kilómetro y medio de Mal Abrigo, USU reinauguró un monolito que inicialmente habían dispuesto frente al Palacio Legislativo pero debieron retirar luego de ser intimados por la Intendencia de Montevideo.