El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo el miércoles que no ensobrará la papeleta del plebiscito que promueve el PIT-CNT para introducir en la Constitución algunas modificaciones al sistema de la seguridad social. El expresidente de la central sindical argumentó su posición en que la iniciativa no logró “mayores consensos políticos y sociales”.

“No voy a ensobrar”, apuntó Pereira durante una entrevista con el periodista Jorge Balmelli en el canal de streaming que se emite por Youtube Al Weso. El dirigente del FA señaló que no pondrá la papeleta blanca del Sí por los mismos motivos “que sostenía cuando era dirigente sindical”.

En primer lugar, apuntó que “el diálogo social es la mejor herramienta para la transformación de la seguridad social, como lo indica la OIT (Organización Mundial del Trabajo) y como había sido decidido en los propios congresos del PIT-CNT”, señaló.

Por otra parte, consideró que a la propuesta de la central sindical le faltó apoyo político y social. “Si se va a un plebiscito de este tamaño, tiene que haber mayores consensos políticos y sociales. Si la mitad del Frente no está de acuerdo, si una parte del movimiento sindical no está de acuerdo, si parte de los jubilados no están de acuerdo, ese consenso social no logró el volumen que precisaba como para que fuera una transformación de largo plazo”, se explayó.

Pereira hace referencia a que buena parte de los sectores del FA no acompañan la iniciativa, amparados en la libertad de acción que decidió promover la fuerza política. Asimismo, algunos sindicatos del PIT-CNT, como la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay no apoyan la propuesta y la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay decidió dar libertad de acción a sus afiliados.

Pereira apuntó, además, que es “muy importante expresarse”, tanto en una dirección o en otra. “Yo soy el presidente de las dos posiciones, de los que creen que tienen que ensobrar y los que creen que no”, dijo, y añadió que él “no saldría a decir que no se ensobre”. “Pero no ocultaría mi posición, como no lo he hecho en ningún tema, salvo que le pueda hacer daño al campo popular”, sentenció.