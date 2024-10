Equipos Consultores divulgó este jueves en Subrayado sus últimas encuestas de intención de voto de los plebiscitos de seguridad social y de allanamientos nocturnos, que se pondrán a consideración de la ciudadanía el próximo domingo.

Sobre el de la seguridad social, los datos arrojaron que 45% no lo votaría, mientras que 34% sí y 21% no sabe o no contesta. Sobre el porcentaje de indecisos, la consultora indica que “podría representar una oportunidad de crecimiento para los impulsores de la reforma”. No obstante, “el apoyo creció levemente en el último mes” y “más fuertemente creció el rechazo”.

“El clima actual de opinión no parece favorable a la aprobación de esta propuesta de reforma”, apunta el informe.

En julio, el plebiscito contaba con un apoyo de 36%, un rechazo de 33% y 31% de indecisos; en agosto, el nivel de aprobación cayó tres puntos, la desaprobación creció cuatro y los indecisos descendieron a 30%; en setiembre, la aprobación se ubicó en 31%, la desaprobación en 39% y los indecisos se mantuvieron en 30%.

Intención de voto de allanamientos nocturnos

Equipos también relevó que 55% votaría para habilitar los allanamientos nocturnos, 39% no y 6% no sabe o no contesta.

De acuerdo con la consultora, los antecedentes “muestran que plebiscitos con niveles de apoyo similar, y con tendencia decreciente en los últimos meses, terminan no aprobándose”.

A modo de ejemplo, recuerda el plebiscito de 2014 para bajar la edad de imputabilidad impulsado por Pedro Bordaberry, y la reforma “Vivir sin miedo” impulsada por Jorge Larrañaga en 2019.

Apuntan que en ambos casos, “con climas de opinión similares al actual, la votación efectiva fue del 48%, levemente por debajo del requisito de aprobación”, la cual requiere 50% más uno de los votos.

En ese sentido, “los niveles de apoyo actuales a este plebiscito no parecen suficientes para garantizar su aprobación”, y destacan la “relativamente poca relevancia” de esta consulta en el debate público, que “puede inhibir la votación efectiva a favor del mismo”.

En julio, Equipos registró 69% de aprobación y 25% de desaprobación; la aprobación cayó cuatro puntos porcentuales en agosto y la desaprobación ascendió seis puntos; y en setiembre, la aprobación descendió a 60%, mientras que la desaprobación subió a 35%.

.