Opción Consultores divulgó este martes en Telenoche un informe de opinión pública sobre la intención de voto por el plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos en hogares, hoy prohibidos por la Constitución de la República.

El plebiscito de allanamientos nocturnos, que es el que más intención de voto tiene si se lo compara con el de la seguridad social, alcanzó 58% de adhesión en el electorado, mientras que 35% respondió que no lo acompañaría. En tanto, 7% dijo que no sabe o no contestó.

En los resultados desagregados por afiliación partidaria, entre los votantes del Frente Amplio (FA), 31% indicó que lo votaría, 60% que no y 9% no sabe o no contesta. Por otro lado, entre los votantes del Partido Nacional (PN), que impulsa esta consulta popular, 85% lo votaría, 12% no y 3% no sabe o no contesta. Entre los votantes de otros partidos de la Coalición Republicana (CR), 77% lo votaría, 20% no lo haría y 3% no sabe o no contesta.

En cuanto a los votantes de otros partidos, 63% lo votaría, 22% no lo acompañaría y 14% no sabe o no contesta.

La consultora hizo una comparación con otros plebiscitos en los que se consultó sobre temas relacionados con la seguridad pública, como el de la baja de imputabilidad en 2014, impulsado por el ahora candidato a senador por el Partido Colorado Pedro Bordaberry, y el de la campaña “Vivir sin miedo” en 2019, impulsado por el difunto exministro del Interior Jorge Larrañaga.

A esta misma altura del ciclo electoral, el plebiscito de 2014 recogía 55% de adhesión, mientras que 39% no acompañaba. Son parecidos los números a los del plebiscito de 2019, que tenía 58% de intención de voto y 36% de negativa.

Opción recordó que ninguno de estos dos plebiscitos fue aprobado y quedaron por unos pocos puntos por debajo del 50% necesario. A su vez, el informe recuerda que la iniciativa de Bordaberry tuvo apoyo de algunos sectores de los partidos fundacionales, mientras que la iniciativa de Larrañaga no fue respaldada por ninguno de los candidatos presidenciales de entonces.

A su vez, Opción apuntó sobre el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos que “la tendencia del año es a la baja”, ya que en abril “el apoyo potencial a este plebiscito era de 75 puntos, generándose así un descenso de 17 puntos inferior”. Además, señaló que, a corto plazo, “se registra un descenso de seis puntos respecto a agosto y un incremento de la propensión de no votar el plebiscito de siete puntos”.

“El principal factor explicativo de esta variación son las preferencias al interior del FA”, explicó, y destacó que en agosto 44% de los frenteamplistas indicaba que apoyaría la reforma y ahora ese número descendió a 31%. “En un mes donde justamente el FA como partido se pronunció en contra de este plebiscito, la propensión a votarlo por aparte de los frenteamplistas bajó 13 puntos”, señaló la consultora.