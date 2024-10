El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó el miércoles en la inauguración de las obras realizadas en la terminal de pasajeros de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en Colonia.

Además de destacar las obras en el puerto como “una inversión importantísima”, también resaltó la aprobación del comienzo de obras de una zona franca privada de servicios en Colonia del Sacramento, y la “locura”, según calificó, del proyecto de desarrollo urbanístico +Colonia.

Sobre el último, señaló que en Colonia hay “una historia muy linda de cómo se llega a hacer esta tierra hace tanto tiempo” y que “ahora son las nuevas generaciones que impulsan” este tipo de proyectos.

Indicó que leyó una entrevista que le hizo el diario El País al CEO de +Colonia, Eduardo Bastitta, quien dijo que la aprobación del plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT podría perjudicar el negocio y otras inversiones en el país. Consultado sobre esto, el presidente apuntó que para él, “no resiste el más mínimo análisis” aunque reconoció que “a veces es difícil explicar lo que es el sistema previsional”.

Como lo ha hecho en otras oportunidades cuando le consultan sobre el tema, Lacalle Pou aseguró que “hay que tener claro que, de aprobarse este plebiscito, va a suceder un encadenamiento de cosas negativas”, y que más allá de lo “bueno” que pueda ser lo que se propone, “el desfinanciamiento va a ser tal... y el ambiente económico va a ser dañado, [por lo que] todo el resto no va a poder cumplirse”.

“Yo tengo la obligación como presidente de la República, que impulsé una reforma que hace 20 años quedó urgente, que nadie había agarrado el toro por las guampas, que nadie asumió el coraje político para hacerlo”, expresó.

Lacalle Pou indicó que “se está diciendo de manera equivocada que no hubo diálogo social”, y recordó que la Comisión de Expertos en Seguridad Social “tuvo 50 reuniones, 85 delegaciones”. A su vez, enfatizó en que él mismo llevó el anteproyecto a la casa del Frente Amplio (FA) “para que pudieran aportar”. Indicó que después se trató en la Cámara de Senadores y de Diputados, por lo que “fue hiper discutida”.

“¿Es la reforma que hubiéramos querido 100%? No, pero es muy buena”, aseguró. “Es muy buena, no sólo porque tiene temas de género, no sólo porque tiene temas de sensibilidad social, no sólo es buena porque tiene esas cosas, sino porque es sostenible”, apuntó.

En caso de aprobarse el plebiscito, Lacalle Pou advirtió que los próximos gobiernos “van a tener que poner más impuestos” y “seguramente también tenga que recortar alguna función del Estado”. “No hay misterio”, sentenció.

Por otro lado, se refirió al riesgo país y dijo que este se trata de “confianza”, que la confianza “trae inversiones”, y por tanto las inversiones “traen construcciones, trae producción, trae industrialización, trae servicios”. “¿Y eso qué da? Eso da trabajo”, razonó.

“Cuando a veces se simplifica y decimos que se aprueba el plebiscito atenta contra la fuente del trabajo, todo este camino que racionalmente acabo de correr con ustedes es el que puede suceder”, manifestó.

Consultado sobre si le preocupa la reacción de los mercados un día después de las elecciones, el presidente respondió que no se quiere “atajar” pero sí cree que “la ciudadanía uruguaya no va a aprobar este plebiscito”.

El presidente dijo que “no importa a qué partido voten” -aunque hizo la salvedad de que “no es que no importe” pero no puede involucrarse en política partidaria-, lo que “no se puede hacer es votar este plebiscito”.

Lacalle Pou sobre el paro de Fenapes: “Hay una fortísima relación de los sindicatos de la educación con cierta ideología”

Por otro lado, el mandatario se refirió al paro de 48 hs convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) “por la educación y el trabajo”, reconoció que “siempre hay cosas para mejorar” en materia de educación, y mencionó el pedido que le hicieron en Cerro Largo de mejorar una escuela y la falta de universidad, pero “el país eligió un gobierno que lleva adelante una transformación educativa que está dando sus primeros pasos; ya ha dado algún resultado positivo al respecto”.

Sin embargo, valoró que este paro es “ideológico y político” y “casi que electoral”. Consultado sobre si la movilización está dirigida por el FA, Lacalle Pou dijo que no puede “hacer inferencias que no pueda probar”, aunque sí dijo que “hay una fortísima relación de los sindicatos de la educación con cierta ideología, que eso eventualmente se transmite en una afinidad partidaria”.