El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, respondió este jueves a un posteo del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, en el que menciona la seguridad como el cuarto de cinco compromisos “para que no existan promesas incumplidas en Uruguay”.

La publicación forma parte de un hilo de X de Orsi que repasa algunos puntos clave de su discurso en el cierre de campaña del Frente Amplio el martes. Puntualmente, en cuanto a seguridad, Orsi sostuvo: “Duros con el delito y con las causas. Poner a la seguridad por encima de las disputas, sin show, sin estridencia. Es demasiado grave el problema y nadie lo ha mejorado, tampoco este gobierno. La seguridad es un derecho humano, hay que actuar con urgencia”.

En publicaciones siguientes, Orsi mencionó la necesidad de un Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico y que el objetivo de la seguridad sea el de “recuperar el espacio que no se controla, recuperar la tranquilidad en los barrios, recuperar la paz social, recuperar la confianza. En definitiva, perder el miedo”.

Martinelli se hizo eco de estas afirmaciones y respondió al candidato en la misma red social. El jerarca se dirigió a Orsi y afirmó “no podés ser deshonesto. Tenés que reconocer que este gobierno bajó todos los delitos por primera vez desde el retorno a la democracia. Ustedes gobernaron 15 años y no hicieron nada”.

El ministro enlistó, a su entender, los debes del gobierno anterior. Martinelli criticó: “No combatieron el narcotráfico, desmantelaron las brigadas antidrogas. No compraron un solo escáner para el puerto, nosotros compramos 3 de última generación. No compraron un solo avión para controlar el espacio aéreo, nosotros compramos 6. No compraron un solo buque para el control en aguas territoriales, nosotros compramos 2. No blindaron la frontera, dejaron de cooperar e hicieron que se retirara la DEA del país. Nosotros, hoy, hicimos que vuelva”.

Además, afirmó que el gobierno del FA no cuidó -ni cuida- a la gente ni a la Policía, y ahora pretende “cambiar los datos de la realidad” y, “como si fuera poco, ahora dicen que quieren luchar contra el microtráfico y no apoyan los allanamientos nocturnos”.

En rueda de prensa, Orsi opinó sobre la respuesta de Martinelli y consideró una “lástima que gente que tiene una responsabilidad tan grande pierda tiempo en dirigirse hacia mí”. Además, consideró que “hay una virulencia que no existía” e infirió que “se ve que bajó una orden de profundizar o intensificar”. El candidato aseguró: “Yo jamás pondría un adjetivo o atribuiría intenciones”. Y añadió: “Por suerte son los menos. Uno va por la calle y ve a la gente repartiendo listas de todos los partidos e interactuando. Por suerte son la minoría”.

Más temprano, en otro encuentro con la prensa, Orsi se refirió al plebiscito de los allanamientos nocturnos.

Consultado sobre qué instruirá de ser presidente si se aprueba la papeleta amarilla, Orsi afirmó: “Las garantías necesarias para que eso se lleve adelante con el mínimo margen de error”, ya que “un error de día no es lo mismo que un error en la noche”. “Lo que el ciudadano resuelva se tiene que cumplir”, aseguró el candidato frenteamplista.

Sobre los jefes de policía actuales, Orsi consideró que “a veces no se entiende” que son profesionales, y más allá de que “son decisiones políticas, uno tiene que apelar al nivel profesional de cada uno de ellos”. Y recordó: “Hay jefes de policía que hoy están que estuvieron durante el gobierno del Frente también. Y sin ningún problema”.