Luego de la derrota del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, en el balotaje de este domingo, frente al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, en el Partido Nacional (PN) entienden que es una “urgencia” realizar un proceso de autocrítica, máxime por el hecho de que se aproximan las elecciones departamentales y la diferencia fue de unos cuatro puntos. De cara a ese análisis, algunos referentes de la coalición ponen el foco en reconocer los buenos resultados obtenidos en Canelones y Montevideo, en oposición a lo que pasó en algunos departamentos del interior del país.

“Ni siquiera están los números finales, pero, a priori, en el departamento de Canelones se juntaron más votos que en octubre; eso nos marca un indicador de que en el departamento se retuvieron todos los votos de la coalición y se creció un poco”, señaló el diputado colorado Walter Cervini, que resultó reelecto el 27 de octubre.

El representante de Canelones detalló que quienes integran Vamos Uruguay harán un balance y proyección de lo que se viene en los próximos días. En la misma línea, Conrado Rodríguez, representante de Vamos Uruguay por Montevideo, dijo que el encuentro con los legisladores de ese espacio en todo el país tendrá lugar “seguramente” esta semana.

De cara a este proceso, Rodríguez enfatizó también que “la coalición no perdió votos de octubre a noviembre en Montevideo y en Canelones”. “La diferencia más grande sale de los otros departamentos del interior sin ser Canelones; hay que hacer un análisis departamento por departamento, deteniéndose en las razones y ver de qué manera, de cara al futuro, se puede recuperar electorado en esas partes del país”, agregó.

Rodríguez valoró el rol del diputado Álvaro Viviano, quien fue el encargado de zurcir las actividades de los diferentes partidos de la coalición en esa parte del país. Consultado por la diaria, Viviano afirmó que dio cumplimiento a los pedidos de Delgado: estructurar una militancia, distribuir la hoja de votación lo mejor posible y trabajar con una organización asentada para el día de la elección.

Por otra parte, Viviano evaluó que la excandidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll tiene “un perfil que se adecua más al tipo de votantes que tiene la zona metropolitana”.

Pero el despliegue en el sur del país no alcanzó. “Había dos secretos: uno era evitar la fuga y el otro llegar a nuevos votantes”, detalló Viviano, quien reconoció que en el área metropolitana se pudo lograr sólo el primer objetivo. En ese sentido, por no poder sumar más apoyos, remarcó que no se logró “sopesar la pérdida más grande que hubo en el interior”.

El magro desempeño en el interior

“El centralismo de Montevideo tiene mucho que ver con la derrota”, comentó a la diaria, en la misma línea, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone.

“La realidad es lo que dicen los números; uno no se puede pelear con los números, no puede ser tan obtuso”, reconoció en una rueda de prensa el representante herrerista Juan Martín Rodríguez sobre la mala votación en el interior. Sin embargo, comentó que “eso no puede ser tomado jamás como algo dramático” y menos atribuirle la “responsabilidad” a la gente.

“Quizás entre las tantas razones, sin empezar a enumerar, no fuimos lo suficientemente claros y enfáticos al trasladar esa gran gestión de gobierno, ese gran rol que tuvo el presidente de la República”, agregó Rodríguez. “Tendremos que valorarlo, tendremos que estudiarlo, ver el análisis en cada uno de los departamentos de nuestro país, el comportamiento en cada barrio de Montevideo”, concluyó.

Sobre la magra votación en algunas partes del interior del país, el intendente de Paysandú y actual senador electo Nicolás Olivera señaló en Radio Carve que “los ciclos electorales en el interior muchas veces están atados a la visibilidad de los actores locales”. En este sentido, diferenció lo que puede ser una elección interna o una elección nacional, con más presencia de actores locales, del balotaje, donde sólo son “dos fórmulas”.