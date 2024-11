Luego de una semana de trabajo de la comisión conformada por técnicos de cada partido de la coalición republicana, este lunes los partidos socios del oficialismo firmaron un nuevo programa de gobierno conjunto, denominado “Gobernar entre todos”, que contiene 400 propuestas sobre 22 ejes temáticos.

Acompañado de la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, el coordinador técnico del PN, Agustín Iturralde, y los socios, Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista), el candidato de la coalición por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, aseguró que la conformación del programa “resultó muy fácil” y lo definió como un “mensaje político y programático con más de 400 propuestas y respuestas para darle a la gente”.

“Esto tiene que ver con el respeto al ciudadano”, dijo Delgado sobre la presentación del programa y criticó al Frente Amplio (FA) al asegurar que la coalición es “el único proyecto político que tiene un programa hoy para presentarle a la gente”. Manifestó que es un programa para darle certezas a las personas que los votaron y que los votarán en el balotaje del 24 de noviembre, y afirmó que son “los únicos que pueden asegurar” la estabilidad económica sin subir impuestos y “garantizar un programa de desarrollo con estabilidad y certeza”

El candidato coalicionista hizo énfasis en las coincidencias entre los socios que facilitaron avanzar rápido en la conformación del programa. En esta línea mencionó algunos puntos: con Cabildo Abierto (CA) aseguró que coincidieron “en lo que tenía que ver con el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, y en base a esto se definieron medidas concretas, que “le facilitan la vida a ese uruguayo de a pie, a ese pequeño empresario, con baja de costo de energía, modernización de relaciones laborales, eliminación de la burocracia de arriba y cambiar el paradigma por el concepto de confianza responsable”.

Con el Partido Colorado (PC), el candidato explicó que hubo dos puntos sobre los que Ojeda puso el foco durante toda la campaña: salud mental y adicciones. Sobre esta última, proponen “generar un centro para jóvenes “Ni silencio ni tabú” en los 19 departamentos”, “un centro accesible para personas con intento de autoeliminación y mejorar la accesibilidad a consultas, entre muchas otras cosas”. El segundo tema en el que el PC “insistió mucho” es la seguridad pública, dentro de este “la modernización del sistema carcelario”, la incorporación de tecnología a la policía, incrementar la formación y la conformación de un “grupo multifuerza que vaya directamente al ataque del patrimonio del crimen organizado y del narcotráfico”, explicó Delgado.

En cuanto a los partidos chicos dentro de la coalición, con el Partido Independiente (PI) manifestó haber concordado en la definición de “prioridad política y presupuestal en la primera infancia”, y con el Partido Constitucional Ambientalista (PCA) afirmó que “nos unen cosas” e incorporaron varias propuestas en torno a los delitos ambientales y la reglamentación del alcance de los acuerdos confidenciales.

22 ejes del programa conjunto

El candidato mencionó los 22 ejes del programa conjunto, que van desde temas de economía a políticas sociales. Delgado destacó que la coalición tiene “unidad de acción” y “vocación no solo de ganar, sino de gobernar”. En ese sentido, criticó que dentro del FA hay “disputas en función de quién es más hegemónico”, ya que “hay un sector que desbalancea -Espacio 609- y eso sumado a los sectores radicales desbalancean mucho más. Y condicionan no poder tener un programa para mostrar y condicionan no tener un discurso único, sólido para creer”. Por esto, consideró que “no somos lo mismo” y mencionó las diferencias que separan a la oposición y la coalición.

Entre ellas, mencionó que son “democráticamente respetuosos de la voluntad popular” y defienden “un modelo de seguridad social justo, perfectible siempre, pero sostenible, que se hizo a través del diálogo social, que incluso fue bloqueado hasta por referentes de quienes hoy están en el Frente Amplio”, afirmó.

Además, se refirió al “Uruguay que se viene”, con la coalición sin mayorías en el Parlamento. Lo calificó como una etapa desafiante, “que nos va a obligar a ser mejores como país” al ir a buscar acuerdos interpartidarios.

En diálogo con la prensa, consultado sobre si está en sus planes, de ganar el balotaje, ofrecer algún ministerio al Frente Amplio, Delgado aseguró que espera citar, desde la coalición de gobierno, a la oposición a mesas de trabajo para implementar políticas públicas en torno a temas en los que “seguramente” estén de acuerdo como, primera infancia, pobreza infantil, combate al narcotráfico, ambiente, seguridad, entre otros.