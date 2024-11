A pocas semanas del balotaje, surgieron chisporroteos en la interna colorada a raíz de las últimas declaraciones del senador electo por ese partido Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). En una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12, Bordaberry apoyó que Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, sugiriera a la senadora electa del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg como una posible referente en un programa de primera infancia en un eventual gobierno de coalición, algo que fue desestimado por la propia legisladora.

Bordaberry mencionó la seguridad como otro de los temas en los que el futuro gobierno y la oposición tienen que unirse, y consultado sobre qué figura del FA considera que puede aportar a las políticas en esta materia, Bordaberry mencionó al exfiscal de Corte –y asesor en seguridad del FA– Jorge Díaz específicamente para las políticas contra el lavado de activos.

Estas declaraciones generaron ruido dentro del Partido Colorado (PC). El primero en salir al cruce fue el diputado Felipe Schipani, de Crece (ex Ciudadanos), quien en su cuenta de X compartió las declaraciones de Bordaberry y señaló: “Jorge Díaz politizó la Fiscalía y fue el que armó –junto a otros– la estrategia de enchastre de nuestro excompañero Adrián Peña por el título de licenciado. En un gobierno de coalición no hay que darle ni un vaso de agua”.

Schipani se refiere a las idas y vueltas que hubo en el verano de 2023 con el título de licenciado en Dirección en Empresas de la Universidad Católica del Uruguay del fallecido ministro de Ambiente Adrián Peña, de su sector, que derivó en la renuncia a su cargo, luego de que el semanario Búsqueda publicara que todavía le faltaba un curso para recibirse.

A todo esto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, del sector de Bordaberry, consultado por la diaria sobre lo comentado por Schipani, dijo que “algunos aprovechan para hacer política” de algo que fue un intento de “dar ejemplos de la posibilidad de que determinadas políticas sean llevadas adelante por todos los partidos políticos, eso fue lo que hizo Bordaberry”. Rodríguez subrayó que en la entrevista el senador electo nombró tanto a Díaz como a Leonardo Neco Costa, quien fuera subsecretario de Presidencia del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005).

Por lo tanto, Rodríguez le bajó “totalmente el perfil” a lo dicho por Bordaberry, porque, a su juicio, “no fue una propuesta concreta de que si gana la coalición hay que ofrecerle a Díaz tal cosa, sino que dio ejemplos de en qué tipo de cosas pueden trabajar en conjunto todos los partidos políticos”. El diputado descartó que haya un ruido interno en el PC sobre esto, sólo que “algunos buscan escenario para confrontar”, y agregó que no le parece “que sea algo bueno para nadie, a pocas horas de un balotaje”.

Schipani: “No hay que dramatizar el disenso”

Por su parte, Schipani subrayó a la diaria que tiene “una discrepancia puntual” con Bordaberry sobre que Díaz pueda integrar un futuro gobierno de coalición, e insistió con que “no cabe dudas” de que fue el exfiscal el que estuvo detrás del tema del título de Peña, porque “él mismo lo dijo, que fue a pedir a la Universidad Católica los antecedentes estudiantiles” del fallecido ministro. Agregó que, además de esa actitud personal, “políticamente, condujo la Fiscalía en forma mala”.

El diputado sostuvo que con su comentario no está “cruzando nadie”, sino simplemente dando su opinión, por lo tanto, le parece que “no hay que dramatizar el disenso”, ya que “perfectamente” pueden tener opiniones diferentes sobre los diversos temas en el PC. “No es un tema de principios, sino de cómo distintos dirigentes perciben a determinadas personas. No hay que dramatizar, son opiniones diferentes, como él [Bordaberry] las tiene en otros temas: nosotros creemos que hay que crear un Ministerio de Justicia y él cree que no. Y bueno, él cree que Díaz puede aportar a una futura coalición de gobierno y yo entiendo que no”, finalizó.

A su vez, otro dirigente del PC dijo a la diaria que Bordaberry “cometió un error” que llama la atención, viniendo de una persona “con su trayectoria y edad”, porque en este momento se deben enfocar en ganar el balotaje. Reconoció que Bordaberry, como senador electo, puede decir lo que quiere, pero “no es prudente” hacer ese comentario sobre Díaz. Agregó que, si la coalición gana la elección, en ese momento sí se empieza a dialogar para conformar el gobierno y Bordaberry tendrá la oportunidad de poner nombres arriba de la mesa.

Además, resaltó que Díaz justo es la persona a la que los dirigentes de la coalición más han criticado “por lejos”, por eso “es imprudente”. Por último, la fuente colorada subrayó que lo que hizo Delgado al mencionar a Lustemberg “tiene otro sentido, porque es el candidato a presidente” y está hablando desde ese lugar.