“Cuando uno está en la función pública debe estar a la altura, y en mi caso, que me toca liderar un sector y estar al frente de un ministerio, es verdad, yo debo ser el ejemplo”, dijo Adrián Peña, líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) y próximamente exministro de Ambiente. Este lunes, en una conferencia de prensa sin espacio para preguntas, Peña comunicó su renuncia a su cargo en el Poder Ejecutivo: “Voy a ser el primer político del Uruguay que renuncia por un error de este tipo”, afirmó.

El sector mayoritario del PC se reunió este lunes en el Palacio Legislativo, un día después de que se conociese que el titular de Ambiente no tenía el título de Dirección en Empresas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), tal como habían afirmado varios dirigentes colorados días atrás. Incluso el mismo Peña sostuvo públicamente que había finalizado la carrera tras haber defendido y aprobado la tesis en marzo de 2022. Según informó el semanario Búsqueda, todavía le queda un curso pendiente para recibirse.

Para Peña, sin embargo, este último hecho no precipitó su renuncia. “Acá el gran tema tiene que ver con el error que reconocí, el error por el que pedí disculpas, que tiene que ver con haber mentido respecto a ese título durante un tiempo”.

A la reunión, que hasta último momento intentó mantenerse en reserva, Peña había llegado sonriente, acompañado por el diputado Walter Cervini. Participaron en el encuentro tanto diputados como senadores de Ciudadanos, e incluso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos. El cónclave colorado duró más de tres horas.

Al terminar, Peña manifestó que su salida “no puede en ningún caso afectar al gobierno ni al presidente de la República”, dado que “no hay ninguna acción del gobierno comprometida en este error que cometió la persona Adrián Peña y no el ministro de Ambiente”.

“Mucha gente me dice: ‘No renuncies, ¿cómo vas a renunciar por un hecho tan menor?’”, comentó Peña; aunque, al mismo tiempo, “muchos dicen que un rol público necesita de una vara alta en materia de ética y probidad, y eso no condice con el hecho que cometí”. “Yo creo que estos últimos tienen razón”, señaló. Y con la voz quebrada añadió: “Me equivoqué, asumí un error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar, [pero] no me pesa porque no estoy aferrado al cargo”.

Según Peña, el presidente Luis Lacalle Pou no le pidió la renuncia, sino que él mismo le dijo: “Quiero que prescindas de mí al frente del Ministerio de Ambiente”. La resolución, sostuvo, lo hace sentir cómodo, “honrando esos principios y esos valores que siempre defendí”. Fuentes de Ciudadanos señalaron a la diaria que, en principio, la idea de Peña es volver a su banca en el Senado -actualmente ocupada por su suplente, Pablo Lanz-, desde donde procurará “recomponer su actividad política”.

“Cumpliremos ese trámite y el tema estará laudado”

Por otra parte, este martes está previsto que Peña comparezca ante la Comisión de Ética y Conducta Política del PC, que analizará la situación de sus estudios universitarios y posteriormente emitirá un dictamen.

En tal sentido, Peña dijo que sólo le falta “cumplir con el requisito de un taller práctico de seis días” para finalmente “acceder al famoso título”. “Vamos a realizar ese taller en la primera oportunidad que exista, cumpliremos ese trámite y el tema estará laudado”, expresó, y aclaró que, en ese momento, se convertirá “en el primer profesional” de su familia. “Quizás eso me llevó a ese error que hoy me cuesta explicar; yo vengo de un hogar muy humilde”, agregó.

El jueves, Búsqueda informó que al menos desde 2015 Peña figuró como licenciado sin tener efectivamente el título e incluso firmó como licenciado documentos oficiales siendo ministro. Esa tarde, el titular de Ambiente lo reconoció, pidió “disculpas” y afirmó que había completado la carrera tras presentar la tesis. Ese mismo día divulgó su escolaridad, que evidenció que había aprobado una materia en setiembre de 2022. Fuentes de la UCU señalaron al semanario que Peña está impedido de obtener el título hasta que no apruebe un curso breve.

La salida de Peña supone la cuarta baja de Ciudadanos en este período de gobierno. En julio de 2020, la máxima figura del sector, Ernesto Talvi, renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores porque, sostuvo, la política no era lo suyo. En junio de 2021, el sector le pidió -con el aval presidencial- la renuncia al entonces titular del MGAP, Carlos María Uriarte. Más recientemente, la vicecanciller Carolina Ache renunció a su cargo luego de que Ciudadanos le quitase el respaldo tras conocerse que había sido advertida sobre la peligrosidad de Sebastián Marset antes de la entrega del pasaporte. Asimismo, el PC suma un quinto capítulo con Germán Cardoso, quien renunció al Ministerio de Turismo en agosto de 2021.

Cosse: “Dio el paso correcto”

Varios dirigentes del Frente Amplio (FA) habían manifestado antes de conocerse la decisión que era oportuno que Peña diera un paso al costado, aunque en la mayoría de los casos no hacían referencia a la falta del título -elemento que consideran secundario- sino a la versión que dio de la situación, que se interpretó como una mentira.

Para el presidente del FA, Fernando Pereira, en primera instancia, cuando sólo se sabía que se había presentado como licenciado antes de recibirse, “un error de ese tipo era admisible y no suponía una renuncia”. “Pero por segunda vez sostener que se tiene el título y no tenerlo me parece inadmisible”, dijo en diálogo con la diaria.

“No se trata de juzgar a una persona, sino de colocar la importancia de la política por encima de las personas”, dijo, y recordó que Peña, años atrás, fue “duro” con el exvicepresidente Raúl Sendic, que había protagonizado una situación similar. Agregó que “generar desconfianza en el sistema político”, como afirmó que sucede con este caso, “es de las peores cosas que pueden pasar”.

La opinión de Pereira, si bien aún no se trató en la orgánica del FA, ya que tanto el Secretariado como la Mesa Política se reunirán hoy, es compartida por otros dirigentes.

El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, por ejemplo, declaró a la diaria que “todas las idas y vueltas que ha dado” Peña “no hacen otra cosa que aumentar la desconfianza” hacia él. “No resulta creíble que él no tuviera conocimiento ni siquiera de la carrera que estaba cursando y si le faltaban o no le faltaban materias para recibirse. Tampoco resulta demasiado ética la actitud que tuvo cuando el caso Sendic, que obviamente fue repudiable, pero que claramente él no tenía la autoridad moral como para venir a comentar las actitudes de otros”, expresó.

Tras conocerse la noticia, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, destacó en una rueda de prensa “su labor como ministro” y recordó que su comuna “trabajó en varios temas con él y su equipo”, especialmente en el préstamo para saneamiento del BID [Banco Interamericano de Desarrollo], y sobre la renuncia consideró que “dio el paso correcto”. “Asumo que seguirá trabajando en política en el Senado”, añadió.

Bouvier será el nuevo ministro de Ambiente Ante la prensa, Peña adelantó que Ciudadanos ya le propuso a Lacalle Pou un candidato para el Ministerio de Ambiente, un nombre “que ha aceptado”: se trata del contador Robert Bouvier, actual vicepresidente de Antel, informó El Observador y confirmó la diaria. Desde Ciudadanos señalaron que Bouvier asumirá la cartera con un perfil “político” y no necesariamente “técnico”. Bouvier fue funcionario de UTE y varias veces edil de Lavalleja por el PC.