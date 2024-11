En Durazno, el escrutinio departamental y el procesamiento de los sobres observados cambió la foto de la noche de las elecciones nacionales, y por tres escasos pero determinantes votos, el secretario general de la Intendencia de Durazno, Domingo Rielli, obtuvo la diputación departamental del Partido Nacional (PN) por el sector Aire Fresco. En el escrutinio primario, Rielli, candidato del cuatro veces intendente Carmelo Vidalín, había quedado 23 votos por debajo del contador Jorge Reyna, candidato del sector Alianza País, que nuclea a Espacio 40, Alianza Nacional y Mejor País.

La confirmación de que el oficialismo del PN a nivel departamental conservará la banca en la próxima legislatura llegó en la tarde del viernes. Y al igual que en la noche del domingo 27 de octubre, cuando anunció que Alianza País había sido el sector más votado dentro del PN, Sebastián da Silva se expresó al respecto y lamentó la derrota en la hora por apenas tres votos de diferencia y “contra todo el poder departamental”. A través de X, el dirigente de Alianza País afirmó que “la revancha es en mayo”, en referencia a las elecciones departamentales, en las que “democráticamente tendremos la oportunidad de renovar el departamento”.

Acerca del primer puesto de Alianza País en la interna del PN, Da Silva dijo a la diaria que el electorado blanco “premió una actitud” que, a su entender, prevaleció en estos ya casi cinco años de gobierno de la coalición. “Actitud en defensa del gobierno y actitud de lucha contra el relato frentista”, afirmó; y señaló que “después hubo una muy buena articulación para poder expresar todo eso en un mismo Senado, y eso fue lo que la gente votó”.

Hasta las elecciones internas, la alianza incluía a Espacio 40 y Mejor País, los sectores liderados por Javier García y Sergio Botana, respectivamente. Sin embargo, entre agosto y setiembre, el espacio integró a Alianza Nacional, que con el liderazgo del intendente Guillermo Besozzi logró imponerse en Soriano; al diputado Sebastián Andújar, cuya lista obtuvo más de 28.000 votos en Canelones; y a la exprecandidata Laura Raffo. Estos tres acuerdos fueron anunciados en la propia sede del candidato a la presidencia del PN, Álvaro Delgado, que forma parte de Aire Fresco, al igual que el presidente Luis Lacalle Pou.

La lista al Senado de Alianza País obtuvo 35% de los votos del PN; la de Aire Fresco, 33%; la del sector D Centro, que agrupa a los intendentes nacionalistas de Colonia, Paysandú y Tacuarembó y a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, 15%; y la del Herrerismo, que fue encabezada por los senadores Luis Alberto Heber y Juan Sartori, 13%.

A diferencia de los otros tres sectores, el Herrerismo no ganó en ningún departamento; de hecho, en 11 departamentos obtuvo menos de 10% de los votos del PN. Las mejores votaciones del sector se dieron en Rivera (34%), Maldonado (32%) y Florida (28%). En Montevideo, la histórica lista 71 bajó de 40.000 a 22.000 votos entre 2019 y 2024.

Así, Alianza País conquistó cuatro bancas en el Senado; una más que las que habían conseguido los tres sectores que integran el nuevo bloque en las elecciones de 2019. Los representantes del sector en la cámara alta serán García, Botana, Carlos Camy —que suplirá a María Fajardo, quien asumirá la diputación por Soriano— y Da Silva.

“Nosotros estábamos para ganar, sí, pero íbamos contra Aire Fresco, que era un sector muy poderoso”, comentó Da Silva. En vista de lo que marcaban las últimas encuestas antes de la votación, sostuvo que en el PN existió “un plus que se dio a lo último”. “Creo que la levantada del PN es ese cuarto senador de Alianza País; creo que se ve reflejado ahí”, resaltó.

En Montevideo, la lista 40 de Alianza País obtuvo cerca de 60.000 votos, esto es, uno de cada tres votos del PN en la capital, y desplazó al segundo lugar a la lista 404 de Aire Fresco, que obtuvo 47.000 votos.

A Graciela Bianchi, dirigente de Aire Fresco, esto no le sorprendió, porque “la 404 es pura y dura”, mientras que la 40 incluye a varios sectores; por eso “llevó algunos votos más”, afirmó a la diaria. Si bien puntualizó que, a partir del procesamiento de los votos observados, Aire Fresco quedó a nivel nacional “un poco más abajo” que Alianza País, Bianchi sostuvo que en el sector están “conformes” con la votación.

“Estamos más o menos en paridad. A mí personalmente, si hay algo que no me interesa es tener diferencias entre las listas, para mí son todas iguales, no quiero ningún tipo de problema, al contrario, me llevo bárbaro con la 40. Yo soy luisista, punto”, manifestó Bianchi.

Aire Fresco también obtuvo la misma cantidad de bancas en el Senado que en 2019. Los tres lugares serán ocupados por Martín Lema, Álvaro Delgado (o su suplente, José Luis Falero) y Bianchi. El Herrerismo, en cambio, perdió una de las dos bancas que tenía y estará representado solamente por Heber. Asimismo, el sector pasó de tener seis a dos diputados en la cámara baja.

El sartorismo, que contribuyó a la banca de Heber con unos 14.000 votos, quedó afuera del Parlamento. También perdió la representación en el Senado el sector Por la Patria de Jorge Gandini. Por el contrario, ingresó D Centro, con una banca en el Senado, que en principio será ocupada por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y cuatro lugares en la Cámara de Diputados.

Ojeda anunció un nuevo “espacio político parlamentario” Juntos, bajo el sublema Unir para crecer, las candidaturas al Senado de Ojeda, Silva y Gustavo Zubía acumularon 56% de los votos del PC y cada uno de ellos consiguió un lugar en la cámara alta. El pasado viernes, en la casa central del partido, Ojeda anunció que el sublema se transformará en “un espacio político parlamentario” que trabajará de manera coordinada, según declaraciones consignadas por El País. De este modo, Silva y Zubía finalizan el proceso electoral como aliados y lejos de las cuestionamientos que ambos intercambiaron durante las internas, cuando Zubía bajó su precandidatura y apoyó la de Ojeda “para evitar que gane la centroizquierda del partido” que, a su entender, estaba representada en la precandidatura de Silva.

Vamos Uruguay obtuvo 150.000 votos

En el Partido Colorado (PC), el regreso de Pedro Bordaberry a la política partidaria después de las internas reconfiguró la interna partidaria. A grandes rasgos, Bordaberry agrupó en la lista 10 de Vamos Uruguay a los sectores de los exprecandidatos Tabaré Viera (Batllistas) y Gabriel Gurméndez (Impacto), así como también a varios dirigentes de Ciudadanos. Este sector quedó liderado por Robert Silva, con el nombre “Crece”. A su vez, la lista 25 del candidato a la presidencia del PC, Andrés Ojeda, también integró a dirigentes de Ciudadanos e Impacto.

Con 38% de los votos del PC, la lista liderada por Bordaberry obtuvo dos de los cinco senadores que tendrá el PC en la próxima legislatura. Sin embargo, como logró imponerse dentro del partido en los departamentos con tres -o más- diputaciones, Vamos Uruguay se quedó con 13 de los 17 diputados del partido. En Rivera, incluso, el sector dio la sorpresa y obtuvo dos de las tres bancas del departamento.

En diálogo con la diaria, el exintendente de Rivera y senador electo por Vamos Uruguay, Tabaré Viera, admitió que esto último “fue bastante sorpresivo y una gran satisfacción”. Afirmó que el PC “ha trabajado mucho y en forma muy seria” en Rivera y “tiene un apoyo que va más allá de las fronteras partidarias”. “Hay gente de distintos orígenes que apoya el proyecto de desarrollo del gobierno departamental y eso de alguna manera se proyecta también a lo nacional; así ha venido creciendo el partido y en esta elección crece casi un 30%” en comparación a 2019, afirmó.

Acerca del resultado general de Vamos Uruguay, Viera sostuvo que la figura de Bordaberry fue “un complemento ideal” para el perfil que mostró Ojeda, “que era la renovación”. “Creció el PC, que es lo más importante, y ahora estamos para trabajar con la coalición, con un PC que va a tener bastante para aportar”, expresó.

Consultado sobre el contraste entre la postura del PC en esta legislatura y la posición que tuvo Cabildo Abierto (CA), que en reiteradas oportunidades chocó con el PN, Viera aseguró que su partido también “marcó su perfil”. A su modo de ver, hubo “estilos diferentes”, porque “una cosa es tener perfil y otra cosa es hacer perfilismo”.

“Yo nunca compartí esa visión de que no tuviéramos nuestro perfil; lo que tenemos es consciencia y responsabilidad de gobierno”, subrayó Viera; y añadió que, en caso de que la coalición gane en la segunda vuelta, “vamos a mejorar los ámbitos en los que se pueda plantear eso”.

Cabildo Abierto perdió 208.000 votos De tres a cero en la Cámara de Senadores y de once a dos en la Cámara de Diputados, el partido liderado por Guido Manini Ríos estará representado en la próxima legislatura únicamente por Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone en la cámara baja. A diferencia de las elecciones de 2019, en las que CA presentó una lista única al Senado, en estas elecciones el partido presentó cuatro opciones distintas. Los votos cabildantes se repartieron entre las listas lideradas por Guillermo Domenech (39%), Irene Moreira (30%), Raúl Lozano (16%) y Sebastián Cal (13%). Sin embargo, pese a la competencia interna, CA perdió alrededor de 208.000 votos entre una elección y la otra, esto es, una caída de 78%.

