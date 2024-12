“No es la prioridad para nada. La prioridad es Casupá”, aseguró la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, consultada en una rueda de prensa sobre el proyecto Neptuno, que este lunes recibió del Ministerio de Ambiente la autorización ambiental previa para su construcción.

La vicepresidenta electa, quien se encontraba en una recorrida por distintas localidades de San José, sostuvo que siempre ha expresado su opinión respecto del proyecto que busca construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana a partir de la toma de agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José. Cosse señaló que su opinión está basada en el “conocimiento de técnicos especializados” y apuntó a que el proyecto “tiene todavía observaciones que no ha levantado y no sería sano para Uruguay que comenzara una obra con observaciones pendientes”.

Más adelante, aseguró que el gobierno entrante va a “respetar siempre” el marco jurídico y “no se va a hacer nada apartado del marco jurídico”, pero “todas las opiniones técnicas que se han expresado se expresan en contra” y la prioridad de su gobierno es el proyecto de Casupá, sobre el que avanzó la última administración frenteamplista y fue desestimado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Cosse también opinó que OSE “debería jugar un gran papel” en el próximo gobierno, porque el agua, “en todas sus dimensiones”, está llamada a ser “un eje estructurante de desarrollo hacia el futuro”, en términos de “limitación” y también de “oportunidades”, consideró la vicepresidenta electa.

Señaló que OSE es “una empresa pública fundamental en el manejo del agua” y “sería muy importante escuchar el conocimiento técnico que la propia OSE en su funcionariado tiene”: “Escucharlo y tener primero un camino bien técnico. No puede ser que tengamos las pérdidas que tenemos, tendríamos que tener un plan estratégico”, afirmó.

“Yo creo que a veces, cuando hay un riesgo, no tenemos que dejar de ver las oportunidades y tratar de encontrar la forma de hacer las cosas bien”, apuntó Cosse, y sostuvo que “a veces hacer las cosas bien es tomar medidas cautelares y que no se haga nada. No siempre funciona”.

Recordó que en el programa del Frente Amplio “está escrito [que hay que] establecer la regulación del agua, por ejemplo, para los proyectos de hidrógeno verde”, y eso “hay que razonarlo, hay que hablarlo”.