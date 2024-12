El Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado (PC) designó este jueves a la diputada María Eugenia Roselló secretaria general de Montevideo. En diálogo con la diaria, Roselló subrayó como desafíos del CED la ampliación de la base territorial del partido en la capital y las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo.

La integrante del sector Ciudadanos entiende que, “a raíz de muchas circunstancias”, su partido ha “perdido esa cercanía con la gente” y esto es una crítica que deben hacerse para “actuar en consecuencia”. En ese sentido, considera fundamental para “continuar ampliando” la base territorial del PC, fortalecer la reinstalación de los clubes seccionales, los cuales son locales previstos en la Carta Orgánica del PC desplegados en cada punto del departamento, con el objetivo de ser un punto de encuentro con los vecinos, en el “que los gobernantes, los representantes del partido se acerquen, y no solamente rindan cuentas e informen cuáles son sus propuestas en futuro, sino también escuchar la realidad por la cual están atravesando estas personas y todos podamos ayudar”, explicó Roselló.

Para la nueva secretaria del PC, esa es la “base del trabajo del CED” en la capital y desde ahí quiere empezar a trabajar, “no solamente con mirada electoral”. Roselló sostuvo que es la forma para que el PC “pueda volver a sus bases, pueda volver a acercarse a la gente” y regrese a “ese lugar desde donde nunca nos debimos de ir”, afirmó.

Fortalecer los clubes seccionales también fue un objetivo del diputado Felipe Schipani al asumir en 2019 el rol que hoy ocupa Roselló. En su momento, Schipani anunció que propondría “recrear los clubes seccionales y darles vida”.

En cuanto a las elecciones departamentales, Roselló destacó la importancia de “tener un candidato de consenso partidario” y fuerte que compita en la interna de la Coalición Republicana (CR) en Montevideo junto a Martín Lema, candidato del Partido Nacional.

Para Roselló, “sería fundamental” que se diera el consenso, ya que significaría “unidad partidaria”, lo cual “le haría muy bien al partido”. Hasta ahora, según supo la diaria, a la interna del PC se manejan tres nombres para la Intendencia de Montevideo (IM): el del subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, el del abogado penalista Jorge Barrera y el del director de Telecomunicaciones y exprosecretario general del PC Gustavo Osta.

Sin embargo, aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. Roselló señaló que siguen “entre telones” en cuanto a la definición y que están en el proceso de “generar diálogos con los involucrados, los propuestos y con otros que también han mostrado interés”, así como con dirigentes referentes del PC. La diputada se mostró cautelosa respecto a manejar cualquiera de los nombres, “para no herir sensibilidades”, principalmente por el lugar que hoy ocupa en representación de todo el partido. “No estaría bueno que se mencione a ninguno en particular porque podría herir sensibilidades y es lo que no quiero”, reafirmó.

El 15 de febrero es la fecha límite para la definición del nombre, ya que es cuando la convención de la Coalición Republicana proclamará a sus candidatos.

“No hay nadie de Montevideo que te diga que está bien la ciudad como está”, dijo Roselló

Roselló analizó que “si el partido está fuerte en Montevideo, va a estar fuerte a nivel nacional, y eso es fundamental también para posicionarlo para la próxima elección nacional”.

Sobre el estado de Montevideo, la diputada consideró que “hay un fracaso de la gestión” del Frente Amplio. “Realmente es muy triste ver cómo nos hemos acostumbrado a vivir en una ciudad sucia, en una ciudad sin iluminación, en una ciudad con veredas rotas”, expresó Roselló y criticó que la administración actual prefiere invertir en otras cosas, como la “ciclovía, pintar los semáforos y las columneras, en marketing, en lugar de generar condiciones dignas para que la gente viva en lugares dignamente sanitarios”.

“Hay gente que vive entre las ratas, en todos los barrios”, remarcó Roselló y recordó la frase de la excandidata a la IM Laura Raffo sobre la existencia de un “Montevideo olvidado”: “Uno tiene que transitar por los barrios y ver que no es solamente de Avenida Italia al norte, que es todo el departamento”, agregó.

En ese sentido, consideró que si se acercan a la población, “la escuchamos, le hablamos, le mostramos cómo vive Montevideo”, “la gente va a hacer esa evaluación, porque no hay nadie de Montevideo que te diga que está bien la ciudad como está”.

“Es importante decírselo a la gente para que se dé cuenta que es necesario un cambio de gobierno, para que nos dé una oportunidad de poder cambiar lo que no se ha podido hacer”, subrayó. “Hay una ineficiencia en la gestión, por lo tanto, si en 30 años ellos no pudieron, ¿por qué vamos a darle cinco años más de oportunidad?”, cerró.